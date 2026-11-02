Pill & Pint avaa ovensa historiallisessa Aschanin talossa – Akseli Herlevin laatimassa ruokalistassa kansainvälisiä makuja

Kiinteistön historia ulottuu aina vuoteen 1833, jolloin apteekkari Carl Aschan rakennutti tontille alun perin empiretyylisen, rakennusmestari Gabriel Andstenin suunnitteleman kolmikerroksisen talon. Nykyinen rakennus valmistui 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa tarkaksi kopioksi aiemmin paikalla sijainneesta historiallisesta talosta.

– Haluamme, että Pill & Pintistä muodostuu paikka, johon on helppo poiketa ilman turhia muodollisuuksia. Hyvä public house voi olla paljon muutakin kuin paikka, jossa käydään oluella, Local Brewery Restaurants Oy:n ravintoloitsija Perttu Pesonen kertoo.

Sisustusarkkitehti Sisse Collander on loihtinut ravintolalle upeasti uutta ja vanhaa yhdistävän tunnelmallisen sisustuksen. Tilassa on pyritty hyödyntämään mahdollisimman paljon olemassa olevia elementtejä, ja aitoja, kestäviä materiaaleja. Somistus on rakennettu kokonaan vanhoilla esineillä ja talon tarinaa kunnioittaen.



Pill & Pintin monipuolinen juomavalikoima kattaa laadukkaat oluet, huolella valitut viinit ja taidolla valmistetut cocktailit, joista löytyy sopiva vaihtoehto niin rennolle piipahdukselle kuin pitkän kaavan illallisellekin.



Ravintolasta löytyy kaksi darts-rataa ja mahdollisuus katsoa futista. DJ-musiikki, trubaduurikeikat ja klubi-illat täydentävät hyvän ruoan ja juoman ympärille rakentuvaa tunnelmaa.

Maailman maut kohtaavat ruokalistalla

Pill & Pintin menusta vastaa keittiömestari Akseli Herlevi. Listalla näkyvät miehen Yhdysvalloista ja muilta maailmanmatkoilta saadut vaikutteet.

– Ruokalistalla on mukana tuttuja, suosittuja annoksia ja hieman yllättävämpiä makuja. Haluan tarjota valinnanvaraa myös niille, jotka ovat ehtineet kiertää Helsingin keskustan ravintolat moneen kertaan.



Pill & Pintiin voi piipahtaa työpäivän jälkeenlasilliselle ja napata vaikka honey-kanasliderin, tilata pöytään useamman pienen annoksen purtavaa tai jäädä kunnolla syömään. Listalta löytyy esimerkiksi raakaa naudanlihafileetä tonnikalamajoneesilla, thaimaalaisittain maustettuja ribsejä ja siikaa rapuorzolla, Herlevi mainitsee.