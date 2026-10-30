Neljä yrittäjälääkäriä haussa omalääkäreiksi Tampereelle – Pirkanmaan hyvinvointialue kokeilee ammatinharjoittajamallia perusterveydenhuollossa
30.10.2026 14:20:14 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue hakee neljää yrittäjälääkäriä omalääkäreiksi Tampereelle Hatanpään ja Tammelakeskuksen sosiaali- ja terveysasemien alueille. Kyseessä on perusterveydenhuollon ammatinharjoittajamallin kokeilu, jonka tavoitteena on parantaa hoidon saatavuutta ja jatkuvuutta.
Ammatinharjoittajamallilla tuotetaan yleislääkäripalvelut kokonaisvaltaisesti hoidon jatkuvuusmallin kriteerien mukaisille omapotilaille, jotka asuvat yrittäjälääkärille osoitetun sote-aseman alueella. Omalääkäri vastaa omien potilaidensa kokonaisvaltaisesta yleislääkäritasoisesta hoidosta ja tekee yhteistyötä sosiaali- ja terveysaseman eri alojen ammattilaisten kanssa. Hänen työparinaan työskentelee omahoitaja.
Palveluntuottajiksi etsitään kokeneita yleislääkäreitä
Perusterveydenhuollon omalääkäripalvelujen tuottamisesta ammatinharjoittamallilla kiinnostuneet palveluntuottajat voivat jättää tarjouksen 18.11.2026 mennessä. Tarjouspyyntö on nähtävillä julkisten hankintojen Hilma-palvelussa. Palvelun tuottaminen on aloitettava viimeistään 1.3.2027.
Palvelua tuottavalta yrittäjälääkäriltä edellytetään työkokemusta lääketieteen lisensiaatiksi valmistumisen jälkeen vähintään viiden vuoden ajalta Suomessa julkisen järjestämisvastuun alaisesta perusterveydenhuollosta. Tarkemmat vaatimukset löytyvät tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä.
Ammatinharjoittajamallin kokeilu on osa hoidon jatkuvuusmallin kehittämistä, johon Pirkanmaan hyvinvointialue on saanut valtionavustusta sosiaali- ja terveysministeriöltä.
Yhteyshenkilöt
Isohannu Jennikehittäjälääkärijenni.isohannu@pirha.fi
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Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
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