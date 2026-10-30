Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma etenee tulevaisuuslautakunnasta aluehallitukseen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmaa vuosille 2027–2030 on valmisteltu kuluvan vuoden aikana. Suunnitelma sisältää Pohteen sosiaali- ja terveyspalvelujen keskeiset tavoitteet vuodelle 2030 sekä toimenpiteet vuosille 2027–2028. Tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät palvelujen saatavuuteen, palveluverkostoon, monituottajuuteen ja kiinteistöjen uudistamistarpeisiin. Järjestämissuunnitelma sisältää 16,5 miljoonan euron edestä sopeuttamistoimia vuodelle 2027, mikä täyttää aluehallituksen lautakunnalle asettamat tavoitteet.

− Pitkä ja monivaiheinen valmistelutyö on nyt saatu loppusuoralle. Haluan kiittää lautakuntaa ja kaikkia suunnitelman tekemiseen osallistuneita. Saimme lausuntokierrokselta yhteensä 283 palautetta ja 163 lausuntoa. Kiitämme kattavista ja asiantuntevista lausunnoista ja palautteista niin asukkaita, henkilöstöä kuin eri sidosryhmiämmekin, sanoo tulevaisuuslautakunnan puheenjohtaja Matti Honkala.

Vähennykset omaishoidon tukeen suunniteltua pienemmät, työosuusrahojen maksaminen jatkuu ennallaan

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma etenee seuraavaksi aluehallituksen käsittelyyn. Tavoitteena on, että suunnitelma on aluevaltuuston päätöksenteossa 16.11.2026.

Tulevaisuuslautakunnan hyväksymässä suunnitelmassa omaishoidon tuen palkkioita palkkioluokissa 2 ja 3 pienennetään 15 prosenttia. Myös toimeksiantosopimuksella toimivien sijaishoitajien palkkioita pienennetään 15 prosenttia. Ennen suunnitelmaan liittyvää lausuntokierrosta palkkioihin suunniteltiin 30 prosentin vähennystä. Palkkioiden pienentämisen myötä palkkiot lähenevät Pohjois-Suomen yhteistyöalueen tasoa ja lakisääteistä tasoa.

Myös vammaisten työosuusrahoja maksetaan edelleen sekä Pohteen ulkopuolella että Pohteen toimintakeskuksissa tehtävästä työstä.

− Saimme sote-järjestämissuunnitelmaan liittyvältä lausuntokierrokselta paljon palautetta ja huolta omaishoidon tukeen ja työosuusrahoihin liittyvistä vähennyksistä. Palaute on huomioitu suunnitelmassa, ja sopeutukset on pyritty pitämään nyt niin pieninä kuin tässä talouden tilanteessa on pystytty, sanoo sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto.

Suunnitelman sisällöistä äänestettiin

Tulevaisuuslautakunta myös äänesti sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman sisällöistä, mutta niiden pohjalta ei tehty muutoksia suunnitelmaan.

Äänestykset koskivat lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksua, ympärivuorokautisen palveluasumisen peittävyyttä, Haapajärven sote-yksikön nimeämistä, Kaakkurin, Kempeleen ja Oulunsalon sote-keskusten yhdistämiseen liittyvää selvitystä ja päätöksentekoa, Hailuodon sote-yksikön toiminnan arvioimista, Oulaskankaan sairaalan päiväkirurgisen toiminnan lakkaamista ja Haapaveden kuntoutusyksikön jatkoa ja paikkamäärää.

Lautakunnan pöytäkirja päivittyy Pohteen verkkosivuille: Tulevaisuuslautakunta. Aluehallituksen käsittelyyn menevä suunnitelma päivittyy aluehallituksen 3.11. kokouksen esityslistalle: Aluehallitus.

Muut kokousasiat

Tulevaisuuslautakunta käsitteli kokouksessaan myös seuraavia asioita:

Ikäihmisten asumispalveluiden palveluntuottajarekisterin strategisten periaatteiden päivittäminen

Terveydenhuollon tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluiden palveluntuottajarekisterin strategisten periaatteiden päivittäminen

Nuorisovaltuuston terveiset tulevaisuuslautakunnalle

Lisätiedot käsitellyistä asioista ja päätöksistä löytyvät tulevaisuuslautakunnan esityslistasta ja pöytäkirjasta Pohteen verkkosivujen kautta: Tulevaisuuslautakunta.