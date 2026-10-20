Museoviraston uusi hanke rakentaa alueellista yhteistyötä kulttuuriperinnön turvaamiseksi
30.10.2026 14:54:55 EET | Museovirasto | Tiedote
Kriisinkestävä kulttuuriperintö -hankkeessa kehitetään alueellista toimintamallia kulttuuriperinnön ja kulttuuriomaisuuden suojelemiseksi häiriötilanteissa, kriiseissä ja poikkeusoloissa. Tavoitteena on malli, jota voidaan hyödyntää eri puolilla Suomea. Mukana ovat Satakunnan, Keski-Suomen ja Pohjois-Savon alueelliset vastuumuseot. Hanketta osarahoittaa Sitra.
Museovirasto kehittää yhdessä alueellisten vastuumuseoiden kanssa alueellisen varautumisen toimintamallin, jota voidaan myöhemmin hyödyntää kaikilla Suomen vastuumuseoalueilla. Mallin avulla eri toimijat voivat yhdessä tunnistaa riskejä, suunnitella ennakoivia toimenpiteitä ja toimia tehokkaasti kriisitilanteissa. Kehitystyöhön osallistuvat myös muun muassa pelastustoimi, seurakunnat, järjestöt ja muut kulttuuriperinnön parissa toimivat tahot.
Kulttuuriperintö osana kriisinkestävää yhteiskuntaa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamat sään ääri-ilmiöt, Suomen turvallisuusympäristön muutokset sekä muut monimutkaiset kriisit haastavat myös kulttuuriperinnön suojelua. Vaikka kulttuuriomaisuuden suojelemiseksi on olemassa kansallisia ja kansainvälisiä velvoitteita, käytännön toimintamallit alueellisella tasolla ovat vielä osin hajanaisia.
”Kulttuuriperintö ylläpitää jatkuvuuden tunnetta ja luottamusta tulevaisuuteen myös kriisien aikana. Siksi on tärkeää, että sen suojeluun varaudutaan. Hankkeessa luotava toimintamalli vahvistaa osaltaan koko kulttuuriperintöalan valmiutta toimia häiriö- ja kriisitilanteissa”, kertoo Museoviraston kehittämisjohtaja Pirjo Hamari.
Hankkeessa työskentely tapahtuu alueellisissa työpajoissa ja käytännön harjoituksissa, joissa tarkastellaan esimerkiksi kulttuuriomaisuuden suojelun vastuita, yhteistyötä ja toimintaketjuja poikkeustilanteissa.
Tuloksena syntyy testattu toimintamalli, alueellisia yhteistyöverkostoja sekä konkreettisia suunnitelmia kulttuuriperinnön suojelemiseksi. Tavoitteena on, että kulttuuriperinnön turvaaminen huomioidaan nykyistä vahvemmin osana alueellista varautumista eri puolilla Suomea. Valmistuva toimintamalli julkaistaan koko museokentän käyttöön hankkeen päättyessä vuonna 2027.
Sitra myönsi Kriisinkestävä kulttuuriperintö -hankkeelle rahoituksen Luottamus ja yhteiskunnallinen turvallisuus -projektin rahoitushaussa. Projektin tavoitteena on vahvistaa henkistä kriisinkestävyyttä jatkuvan epävarmuuden ajassa.
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Yhteyshenkilöt
Erikoisasiantuntija Anni Pelkonen, p. 0295 33 6052, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi
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