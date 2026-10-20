Museovirasto

Museoviraston uusi hanke rakentaa alueellista yhteistyötä kulttuuriperinnön turvaamiseksi

30.10.2026 14:54:55 EET | Museovirasto | Tiedote

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Kriisinkestävä kulttuuriperintö -hankkeessa kehitetään alueellista toimintamallia kulttuuriperinnön ja kulttuuriomaisuuden suojelemiseksi häiriötilanteissa, kriiseissä ja poikkeusoloissa. Tavoitteena on malli, jota voidaan hyödyntää eri puolilla Suomea. Mukana ovat Satakunnan, Keski-Suomen ja Pohjois-Savon alueelliset vastuumuseot. Hanketta osarahoittaa Sitra.

Kulttuuriperintöbarometri on säännöllisin väliajoin toteutettava kansalaiskysely, jossa selvitetään ihmisten näkemyksiä kulttuuriperinnöstä ja kulttuuriympäristöstä. Tuoreessa, vuoden 2025 barometrissa vastaajilta kysyttiin muun muassa kulttuuriperinnön suojelun merkityksestä kriisitilanteissa. Kyselyn toteutti Verian opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön tilauksesta. Elokuussa 2025 toteutettuun kyselyyn osallistui 2 215 henkilöä manner-Suomen yli 18-vuotiaista.
Kulttuuriperintöbarometri on säännöllisin väliajoin toteutettava kansalaiskysely, jossa selvitetään ihmisten näkemyksiä kulttuuriperinnöstä ja kulttuuriympäristöstä. Tuoreessa, vuoden 2025 barometrissa vastaajilta kysyttiin muun muassa kulttuuriperinnön suojelun merkityksestä kriisitilanteissa. Kyselyn toteutti Verian opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön tilauksesta. Elokuussa 2025 toteutettuun kyselyyn osallistui 2 215 henkilöä manner-Suomen yli 18-vuotiaista.

Museovirasto kehittää yhdessä alueellisten vastuumuseoiden kanssa alueellisen varautumisen toimintamallin, jota voidaan myöhemmin hyödyntää kaikilla Suomen vastuumuseoalueilla. Mallin avulla eri toimijat voivat yhdessä tunnistaa riskejä, suunnitella ennakoivia toimenpiteitä ja toimia tehokkaasti kriisitilanteissa. Kehitystyöhön osallistuvat myös muun muassa pelastustoimi, seurakunnat, järjestöt ja muut kulttuuriperinnön parissa toimivat tahot.   

Kulttuuriperintö osana kriisinkestävää yhteiskuntaa

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat sään ääri-ilmiöt, Suomen turvallisuusympäristön muutokset sekä muut monimutkaiset kriisit haastavat myös kulttuuriperinnön suojelua. Vaikka kulttuuriomaisuuden suojelemiseksi on olemassa kansallisia ja kansainvälisiä velvoitteita, käytännön toimintamallit alueellisella tasolla ovat vielä osin hajanaisia.  

”Kulttuuriperintö ylläpitää jatkuvuuden tunnetta ja luottamusta tulevaisuuteen myös kriisien aikana. Siksi on tärkeää, että sen suojeluun varaudutaan. Hankkeessa luotava toimintamalli vahvistaa osaltaan koko kulttuuriperintöalan valmiutta toimia häiriö- ja kriisitilanteissa”, kertoo Museoviraston kehittämisjohtaja Pirjo Hamari

Hankkeessa työskentely tapahtuu alueellisissa työpajoissa ja käytännön harjoituksissa, joissa tarkastellaan esimerkiksi kulttuuriomaisuuden suojelun vastuita, yhteistyötä ja toimintaketjuja poikkeustilanteissa.   

Tuloksena syntyy testattu toimintamalli, alueellisia yhteistyöverkostoja sekä konkreettisia suunnitelmia kulttuuriperinnön suojelemiseksi. Tavoitteena on, että kulttuuriperinnön turvaaminen huomioidaan nykyistä vahvemmin osana alueellista varautumista eri puolilla Suomea. Valmistuva toimintamalli julkaistaan koko museokentän käyttöön hankkeen päättyessä vuonna 2027.  

Sitra myönsi Kriisinkestävä kulttuuriperintö -hankkeelle rahoituksen Luottamus ja yhteiskunnallinen turvallisuus -projektin rahoitushaussa. Projektin tavoitteena on vahvistaa henkistä kriisinkestävyyttä jatkuvan epävarmuuden ajassa. 

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Yhteyshenkilöt

Erikoisasiantuntija Anni Pelkonen, p. 0295 33 6052, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi

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Museovirasto Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja ja toimialansa kehittäjä. Museovirasto pitää huolta monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä sekä edistää sen saavutettavuutta ja avointa käyttöä. Museovirasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva viranomainen.

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