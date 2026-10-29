Skanska Oy

Skanska rakentaa Satasairaalan uuden kuumasairaalan Poriin

2.11.2026 12:02:25 EET | Skanska Oy | Tiedote

Jaa

Skanska ja Satakunnan hyvinvointialue ovat sopineet uuden kuumasairaalan toteuttamisesta Satasairaalan alueelle Porin Tiilimäkeen. Urakan arvo Skanskalle on noin 78 miljoonaa euroa.

Satasairaalan tontille rakennetaan uusi T-rakennus.
Satasairaalan tontille rakennetaan uusi T-rakennus. Granlund Oy

Rakennustöiden arvioidaan alkavan marraskuun 2026 lopussa, ja kohteen on määrä valmistua elokuussa 2029.

Kuumasairaalaa varten Satasairaalan tontille rakennetaan uusi T-rakennus, jonka laajuus on 27 136 bruttoneliömetriä. Tilaaja päättää erikseen kuumasairaalan rakentamisen yhteydessä toteutettavasta kuvantamisen tilojen laajennuksesta.

”Kuumasairaala on keskeinen osa Satakunnan hyvinvointialueen ja Satasairaalan erikoissairaanhoidon kehittämistyötä. Rakentamisen myötä saamme käyttöömme modernit tilat, jotka tukevat korkeatasoista erikoissairaanhoitoa ja vastaavat satakuntalaisten palvelutarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen”, kertoo Satakunnan hyvinvointialueen rakennuttajajohtaja Jari Syystö.

Uuteen kuumasairaalaan sijoittuvat ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen tilat, teho- ja valvontaosastot, kardiologian toimintoja, leikkausyksikkö, välinehuolto, kuvantamisen tiloja ja heräämöitä. Rakennukseen toteutetaan myös toimintaa palvelevia tuki- ja teknisiä tiloja.

”Uusi kuumasairaala on laaja ja vaativa sairaalarakentamisen hanke. Tavoitteenamme on toteuttaa sairaalan eri toimintoja palvelevat tilat tiiviissä yhteistyössä tilaajan sekä hankkeen muiden osapuolten kanssa, jotta ne palvelevat käyttäjää mahdollisimman hyvin”, kertoo tulosyksikön johtaja Milja Leppänen Skanskasta.

Rakennuksen julkisivuun on suunniteltu näyttäviä keraamisia julkisivulankkuja, joita on käytetty myös Satasairaalan aiemmassa S-rakennuksessa.

Skanska on toteuttanut vuosien varrella lukuisia sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä rakennuksia ympäri Suomen. Viimeisimpiä kohteita ovat muun muassa Tyks Kompassisairaalan ensimmäinen ja toinen vaihe Turussa, Kokkolan sote-keskus ja Ahveniston sairaala Hämeenlinnassa.

Avainsanat

sairaalaporisatasairaala

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Satasairaalan tontille rakennetaan uusi T-rakennus.
Satasairaalan tontille rakennetaan uusi T-rakennus.
Granlund Oy
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Toimimme valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdessä asiakkaidemme ja monimuotoisten tiimiemme kanssa luomme innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja, jotka edistävät terveellistä elämää yli sukupolvien. Suomessa toimintamme kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen. Skanska työllisti vuoden 2025 lopussa noin 1 400 henkilöä Suomessa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Skanska Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye