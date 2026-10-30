Marraskuun rokotustapahtumissa influenssarokotuksen saa ilman ajanvarausta

Rokotusajan saa varattu OmaPirhassa: pirha.fi/omapirha tai soittamalla oman sote-aseman lääkärin ja hoitajan vastaanoton numeroon, ma–pe klo 8–15.

Influenssarokotteen suoja muodostuu noin kahdessa viikossa.

– Influenssarokote suojaa vakavalta taudilta ja jälkitaudeilta. Rokotuksen ottamalla autat suojaamaan myös läheisiäsi. Jos sairastut rokotuksesta huolimatta, rokote lieventää oireita ja nopeuttaa toipumista, kertoo apulaisylilääkäri Tero Harjuntausta Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

Sote-asemien tapahtumiin voit tulla asuinkunnasta riippumatta

Sosiaali- ja terveysasemien ja lähiasemien rokotustapahtumissa annetaan influenssa- ja koronarokotuksia ilman ajanvarausta rokotusten kohderyhmiin kuuluville aikuisille ja yli 12-vuotiaille voimakkaasti immuunipuutteisille. Näihin tapahtumiin voit tulla rokotettavaksi asuinkunnastasi riippumatta.

Tapahtumissa voi olla jonoa. Sen vuoksi suosittelemme yli 75-vuotiaita ottamaan rokotukset mieluummin ajanvarauksella.

Ilman ajanvarausta rokotuksia annetaan:

Neuvoloiden tapahtumat on tarkoitettu niiden omille asiakkaille

Alle kouluikäiset lapset ja raskaana olevat saavat influenssarokotteen neuvolasta. Myös alle kuuden kuukauden ikäisten lasten ja raskaana olevien lähipiiri voi tulla influenssarokotukseen neuvolaan.

Neuvoloissa rokotuksia annetaan erikseen ilmoitettujen rokotustapahtumien lisäksi neuvolakäyntien yhteydessä ja ajanvarauksella. Ajan saa varattua OmaPirhasta: pirha.fi/omapirha.

Neuvoloiden rokotustapahtumat on tarkoitettu pääsääntöisesti vain kyseisen neuvolan asiakkaille.

Ilman ajanvarausta influenssarokotuksia annetaan neuvolan asiakkaille:

Herttualan neuvola , Kirkkojärventie 6, Kangasala:

to 12.11. ja to 10.12.2026 klo 14–17.

, Kirkkojärventie 6, Kangasala: to 12.11. ja to 10.12.2026 klo 14–17. Pirkkalan neuvola , Pirkkala:

ma 30.11.2026 klo 8.15–10.30 ja 13–16.30.

, Pirkkala: ma 30.11.2026 klo 8.15–10.30 ja 13–16.30. Hervannan neuvola , Insinöörinkatu 38, Tampere:

to 12.11. ja to 10.12.2026 klo 8.30–11 ja 12.30–15.

, Insinöörinkatu 38, Tampere: to 12.11. ja to 10.12.2026 klo 8.30–11 ja 12.30–15. Koilliskeskuksen neuvola (Koilliskeskuksen, Linnainmaan ja Kämmenniemen neuvoloiden asiakkaille), Liikekatu 3, Tampere:

ke 4.11.2026 klo 13–17,

pe 6.11.2026 klo 8–10 sekä

ke 11.11. ja ke 16.12.2026 klo 13–17.

(Koilliskeskuksen, Linnainmaan ja Kämmenniemen neuvoloiden asiakkaille), Liikekatu 3, Tampere: ke 4.11.2026 klo 13–17, pe 6.11.2026 klo 8–10 sekä ke 11.11. ja ke 16.12.2026 klo 13–17. Mustametsän neuvola , Kuokkamaantie 14, Tampere:

ti 10.11.2026, to 12.11.2026, to 10.12.2026, ma 14.12.2026 ja ti 12.1.2027 klo 8–11.

, Kuokkamaantie 14, Tampere: ti 10.11.2026, to 12.11.2026, to 10.12.2026, ma 14.12.2026 ja ti 12.1.2027 klo 8–11. Peltolammin neuvola , Säästäjänkatu 16, Tampere:

ti 3.11.2026 klo 14–15.30,

ti 10.11.2026 klo 8.30–10,

ti 17.11.2026 klo 14–15.30,

ti 24.11.2026 klo 8.30–10,

ti 1.12.2026 klo 14–15.30,

ti 8.12.2026 klo 8.30–10,

ti 15.12.2026 klo 14–15.30 sekä

12.1.2027 klo 8.30–10.

, Säästäjänkatu 16, Tampere: ti 3.11.2026 klo 14–15.30, ti 10.11.2026 klo 8.30–10, ti 17.11.2026 klo 14–15.30, ti 24.11.2026 klo 8.30–10, ti 1.12.2026 klo 14–15.30, ti 8.12.2026 klo 8.30–10, ti 15.12.2026 klo 14–15.30 sekä 12.1.2027 klo 8.30–10. Sarviksen neuvola , Hatanpäänkatu 3 J, Tampere:

ke 4.11.2026, to 12.11.2026, ma 14.12.2026 ja to 28.1.2027 klo 8.30–11 ja 12.30–15.

, Hatanpäänkatu 3 J, Tampere: ke 4.11.2026, to 12.11.2026, ma 14.12.2026 ja to 28.1.2027 klo 8.30–11 ja 12.30–15. Tampellan neuvola , Juhlatalonkatu 7, Tampere:

ke 4.11.2026 klo 8–10,

ma 16.11. ja ke 2.12.2026 klo 14–16.30 sekä

ma 14.12.2026 klo 8–10.

, Juhlatalonkatu 7, Tampere: ke 4.11.2026 klo 8–10, ma 16.11. ja ke 2.12.2026 klo 14–16.30 sekä ma 14.12.2026 klo 8–10. Tipotien neuvola , Tipotie 4, Tampere:

ke 4.11. ja to 10.12.2026 klo 8.15–11 ja 14–15.

, Tipotie 4, Tampere: ke 4.11. ja to 10.12.2026 klo 8.15–11 ja 14–15. Valkeakosken neuvola , Särpimäenkatu 27, Valkeakoski:

pe 6.11.2026 klo 8.15–9.30,

ti 10.11. ja to 19.11.2026 klo 14–15.30 sekä

pe 20.11.2026 klo 8.15–9.30.

, Särpimäenkatu 27, Valkeakoski: pe 6.11.2026 klo 8.15–9.30, ti 10.11. ja to 19.11.2026 klo 14–15.30 sekä pe 20.11.2026 klo 8.15–9.30. Ylöjärven keskustan neuvola (kaikkien Ylöjärven neuvoloiden asiakkaille), Mikkolantie 10, Ylöjärvi:

ti 3.11., to 5.11., ti 8.12. ja to 10.12.2026 klo 14–17.

Kenelle rokote on maksuton?

Influenssarokote on maksuton seuraaville ryhmille:

65 vuotta täyttäneet

alle 7-vuotiaat lapset

raskaana olevat

henkilöt, joilla on vakavalle influenssalle altistava sairaus

sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö

varusmiespalveluksen tai vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat

lintuinfluenssalle altistumisriskissä olevat

vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöiden lähipiiri.

Koronarokotteen syksyn tehosteannos on maksuton seuraaville ryhmille:

75 vuotta täyttäneille,

18–74-vuotiaille, joilla on kaksi tai useampi vakavalle koronataudille altistavaa sairautta ja

kaikenikäisille voimakkaasti immuunipuutteisille.

Jos et kuulu maksuttoman rokotteen kohderyhmiin, voit pyytää rokotereseptin esimerkiksi digiklinikan kautta ja ostaa rokotteen apteekista. Varaa sen jälkeen aika rokotteen pistämiseen omalle sote-asemallesi tai tule rokotteen kanssa rokotustapahtumaan. Rokotteen pistäminen on maksutonta kaikille.