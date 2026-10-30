Marraskuun rokotustapahtumissa influenssarokotuksen saa ilman ajanvarausta
30.10.2026 15:51:43 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaalla monet sosiaali- ja terveysasemat ja neuvolat järjestävät marraskuussa rokotustapahtumia, joissa influenssarokotuksia annetaan ilman ajanvarausta. Sosiaali- ja terveysasemien rokotustapahtumissa saa myös koronarokotteen, jos kuuluu sen kohderyhmään. Rokotustapahtumat on koottu pirha.fi/influenssarokotukset-sivulle. Rokotukseen voi edelleen myös varata ajan.
Rokotusajan saa varattu OmaPirhassa: pirha.fi/omapirha tai soittamalla oman sote-aseman lääkärin ja hoitajan vastaanoton numeroon, ma–pe klo 8–15.
Influenssarokotteen suoja muodostuu noin kahdessa viikossa.
– Influenssarokote suojaa vakavalta taudilta ja jälkitaudeilta. Rokotuksen ottamalla autat suojaamaan myös läheisiäsi. Jos sairastut rokotuksesta huolimatta, rokote lieventää oireita ja nopeuttaa toipumista, kertoo apulaisylilääkäri Tero Harjuntausta Pirkanmaan hyvinvointialueelta.
Sote-asemien tapahtumiin voit tulla asuinkunnasta riippumatta
Sosiaali- ja terveysasemien ja lähiasemien rokotustapahtumissa annetaan influenssa- ja koronarokotuksia ilman ajanvarausta rokotusten kohderyhmiin kuuluville aikuisille ja yli 12-vuotiaille voimakkaasti immuunipuutteisille. Näihin tapahtumiin voit tulla rokotettavaksi asuinkunnastasi riippumatta.
Tapahtumissa voi olla jonoa. Sen vuoksi suosittelemme yli 75-vuotiaita ottamaan rokotukset mieluummin ajanvarauksella.
Ilman ajanvarausta rokotuksia annetaan:
- Akaan sote-asema, Torkontie 2, Akaa:
la 28.11.2026 klo 10–15.
- Kangasalan sote-asema, Herttualantie 28, Kangasala:
la 14.11. ja la 28.11.2026 klo 9–14.
- Kuhmoisten lähiasema, Orivedentie 3, Kuhmoinen:
la 14.11. ja la 28.11.2026 klo 9–14.
- Nokian sote-asema, Maununkatu 12, Nokia:
la 7.11. ja la 21.11.2026 klo 9–15.30.
- Linnainmaan sote-asema, Kirviälänkatu 2, Tampere:
la 14.11. ja la 21.11.2026 klo 9–14.
- Tammelakeskuksen sote-asema, Itsenäisyydenkatu 21 B, Tampere:
la 21.11.2026 klo 9–14.
- Tesoman sote-asema, Tesomankatu 4 A, Tampere:
la 7.11. ja la 14.11.2026 klo 8.30–17.30 sekä
ke 18.11. ja ke 25.11.2026 klo 16.30–19.30.
- Tipotien sote-asema, Tipotie 4, Tampere:
la 14.11.2026 klo 9–14.
- Ylöjärven sote-asema, Mikkolantie 10, Ylöjärvi:
ke 18.11., to 19.11., ke 25.11. ja to 26.11.2026 klo 8.30–15 sekä
ke 9.12.2026 klo 12–18.
Neuvoloiden tapahtumat on tarkoitettu niiden omille asiakkaille
Alle kouluikäiset lapset ja raskaana olevat saavat influenssarokotteen neuvolasta. Myös alle kuuden kuukauden ikäisten lasten ja raskaana olevien lähipiiri voi tulla influenssarokotukseen neuvolaan.
Neuvoloissa rokotuksia annetaan erikseen ilmoitettujen rokotustapahtumien lisäksi neuvolakäyntien yhteydessä ja ajanvarauksella. Ajan saa varattua OmaPirhasta: pirha.fi/omapirha.
Neuvoloiden rokotustapahtumat on tarkoitettu pääsääntöisesti vain kyseisen neuvolan asiakkaille.
Ilman ajanvarausta influenssarokotuksia annetaan neuvolan asiakkaille:
- Herttualan neuvola, Kirkkojärventie 6, Kangasala:
to 12.11. ja to 10.12.2026 klo 14–17.
- Pirkkalan neuvola, Pirkkala:
ma 30.11.2026 klo 8.15–10.30 ja 13–16.30.
- Hervannan neuvola, Insinöörinkatu 38, Tampere:
to 12.11. ja to 10.12.2026 klo 8.30–11 ja 12.30–15.
- Koilliskeskuksen neuvola (Koilliskeskuksen, Linnainmaan ja Kämmenniemen neuvoloiden asiakkaille), Liikekatu 3, Tampere:
ke 4.11.2026 klo 13–17,
pe 6.11.2026 klo 8–10 sekä
ke 11.11. ja ke 16.12.2026 klo 13–17.
- Mustametsän neuvola, Kuokkamaantie 14, Tampere:
ti 10.11.2026, to 12.11.2026, to 10.12.2026, ma 14.12.2026 ja ti 12.1.2027 klo 8–11.
- Peltolammin neuvola, Säästäjänkatu 16, Tampere:
ti 3.11.2026 klo 14–15.30,
ti 10.11.2026 klo 8.30–10,
ti 17.11.2026 klo 14–15.30,
ti 24.11.2026 klo 8.30–10,
ti 1.12.2026 klo 14–15.30,
ti 8.12.2026 klo 8.30–10,
ti 15.12.2026 klo 14–15.30 sekä
12.1.2027 klo 8.30–10.
- Sarviksen neuvola, Hatanpäänkatu 3 J, Tampere:
ke 4.11.2026, to 12.11.2026, ma 14.12.2026 ja to 28.1.2027 klo 8.30–11 ja 12.30–15.
- Tampellan neuvola, Juhlatalonkatu 7, Tampere:
ke 4.11.2026 klo 8–10,
ma 16.11. ja ke 2.12.2026 klo 14–16.30 sekä
ma 14.12.2026 klo 8–10.
- Tipotien neuvola, Tipotie 4, Tampere:
ke 4.11. ja to 10.12.2026 klo 8.15–11 ja 14–15.
- Valkeakosken neuvola, Särpimäenkatu 27, Valkeakoski:
pe 6.11.2026 klo 8.15–9.30,
ti 10.11. ja to 19.11.2026 klo 14–15.30 sekä
pe 20.11.2026 klo 8.15–9.30.
- Ylöjärven keskustan neuvola (kaikkien Ylöjärven neuvoloiden asiakkaille), Mikkolantie 10, Ylöjärvi:
ti 3.11., to 5.11., ti 8.12. ja to 10.12.2026 klo 14–17.
Kenelle rokote on maksuton?
Influenssarokote on maksuton seuraaville ryhmille:
- 65 vuotta täyttäneet
- alle 7-vuotiaat lapset
- raskaana olevat
- henkilöt, joilla on vakavalle influenssalle altistava sairaus
- sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö
- varusmiespalveluksen tai vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat
- lintuinfluenssalle altistumisriskissä olevat
- vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöiden lähipiiri.
Koronarokotteen syksyn tehosteannos on maksuton seuraaville ryhmille:
- 75 vuotta täyttäneille,
- 18–74-vuotiaille, joilla on kaksi tai useampi vakavalle koronataudille altistavaa sairautta ja
- kaikenikäisille voimakkaasti immuunipuutteisille.
Jos et kuulu maksuttoman rokotteen kohderyhmiin, voit pyytää rokotereseptin esimerkiksi digiklinikan kautta ja ostaa rokotteen apteekista. Varaa sen jälkeen aika rokotteen pistämiseen omalle sote-asemallesi tai tule rokotteen kanssa rokotustapahtumaan. Rokotteen pistäminen on maksutonta kaikille.
Yhteyshenkilöt
Harjuntausta TeroApulaisylilääkäri, vastaanottopalvelutPuh:040 806 3761tero.harjuntausta@pirha.fi
Kuusela KristaPalvelupäällikkö, vastaanottopalvelutPuh:040 801 6175krista.kuusela@pirha.fi
Remahl AnniPalvelupäällikkö, neuvolapalvelutPuh:0503004663anni.remahl@pirha.fi
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Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
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