Henriksson sai vastauksen EU-komissiolta – vaatii nyt virastoa tarkistamaan ohjeistustaan: ”Sähköautojen akkujen korjaamisen on oltava mahdollista”

Komission mukaan ajoneuvoon asennettu akku ei muutu automaattisesti jätteeksi vain siksi, että ajoneuvo poistetaan käytöstä. Käytetty akku voidaan irrottaa korjaamista, uudelleenkäyttöä tai uudelleenvalmistusta varten ennen ajoneuvon toimittamista romuajoneuvon käsittelyyn.

– Tämä on tärkeä ja tervetullut selvennys. Sähköautoja on pystyttävä korjaamaan helposti, turvallisesti ja kohtuulliseen hintaan. Ja korjaamiseen tarvitaan tietysti varaosia. Siksi toimivia akkuja ja akun osia ei tule tuomita jätteeksi turhaan, Henriksson sanoo.

Komissio vahvistaa myös, että uudelleenvalmistuksesta on kyse vain, jos kaikki akkuasetuksen mukaiset edellytykset täyttyvät. Valmistajan korjausohjeiden puuttuminen ei yksin tee korjauksesta uudelleenvalmistusta eikä tuo korjaajalle sen perusteella tuottajavastuuta. Nyt voimassa oleva Lupa- ja valvontaviraston ohjeistus näyttää olevan osittain ristiriidassa komission vastauksen kanssa. Tämä luo epävarmuutta korjaamoyrittäjien ja kuluttajien keskuudessa.

– Saamani vastaus komissiolta on hyvä uutinen riippumattomille korjaamoille sekä sähköautojen omistajille. Viranomaisten on nyt tarkistettava ohjeistuksensa, jotta ne ovat EU:n akkuasetuksen ja komission vastauksen mukaisia eivätkä tarpeettoman tiukkoja. Kiitän kansalaisaloitteen laatijoita asian nostamisesta pöydälle, Henriksson sanoo.

Myös EU:n uusi ajoneuvojen kiertotalousasetus vahvistaa riippumattomien korjaamojen asemaa ja edistää liikenteen sähköistymistä. Tulevaisuudessa autovalmistajien on muun muassa annettava korjaus- ja huoltotoimijoille pääsy tietoihin, joita tarvitaan sähköautojen akkujen turvalliseen irrottamiseen ja vaihtamiseen. Jäsenmaiden on myös otettava käyttöön kannustimia osien uudelleenkäytön edistämiseksi.

-Sähköautojen korjaamisen on oltava mahdollista kohtuulliseen hintaan myös pätevyys- ja turvallisuusvaatimukset täyttäville riippumattomille korjaamoille. Se on tärkeää sekä autoilijoiden lompakkojen, ilmastonmuutoksen torjumisen että korjaamoyrittäjien oikeusvarmuuden kannalta. Jos korjaamisesta tehdään liian kallista tai vaikeaa, hidastamme samalla liikenteen sähköistymistä. Nyt on varmistettava, että meille ei luoda tarpeettomia lisäkuluja tai esteitä sähköautojen omistamiseen. Päinvastoin on kannustettava sähköautoiluun ja kiertotalouteen, Henriksson päättää.