Osuuskauppa Arina

Asiakasomistajat valitsivat tuen saajat – Arinan 211 228 euron tuki koskettaa lähes 250 000 lapsen ja nuoren arkea

2.11.2026 12:00:00 EET | Osuuskauppa Arina | Tiedote

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Arinan asiakasomistajat ovat valinneet vuoden 2026 Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tuen saajat. Joulukuussa 150 yhteisöä eri puolilla Arinan toimialuetta saa yhteensä 211 228 euroa tukea. Näiden yhteisöjen kautta tuen välillinen vaikutus ulottuu lähes 250 000 lapseen ja nuoreen eri puolilla pohjoista. Äänestyksessä annettiin yhteensä 15 985 ääntä.

Kaksi nuorta jalkapalloilijaa, toinen punaisessa ja toinen vihreä-valkoraidallisessa pelipaidassa, poseeraa sisähallin nurmikentällä.

Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tuki auttaa paikallisia yhteisöjä järjestämään lapsille ja nuorille harrastuksia, tapahtumia ja muuta hyvinvointia vahvistavaa toimintaa. Sen avulla voidaan esimerkiksi madaltaa harrastamisen kustannuksia, hankkia välineitä sekä tarjota matalan kynnyksen apua, turvallisia kohtaamisia ja mahdollisuuksia kuulua joukkoon.

– Olemme valtavan iloisia ja kiitollisia saamastamme tuesta! Kuoroleirit ovat tärkeä osa poikakuoro Ynnin Poikien ja tyttökuoro Fröökynöiden toimintaa. Niillä paitsi kehitetään laulutaitoa, myös rakennetaan ystävyyssuhteita, vahvistetaan yhteishenkeä ja luodaan unohtumattomia lapsuusmuistoja. Haluamme pitää leirit mahdollisimman edullisina, jotta jokaisella lapsella olisi mahdollisuus osallistua perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Tämä tuki auttaa meitä toteuttamaan juuri sitä tavoitetta. Lämmin kiitos kaikille meitä äänestäneille, sanoo Ynnin poikien ja tyttökuoro Fröökynöiden Marja Anttila.

– Tuki kohdistetaan suoraan Hope ry:n harrastustukeen, jota myönnetään paikallisille ja Lapin läänin alueella asuvien perheiden lapsille ja nuorille. Harrastustuesta on suuri apu perheille; Harrastusta ei välttämättä muutoin pystyisi aloittamaan tai olemassa oleva harrastusta ei pysty jatkamaan perheen taloudellisen tilanteen takia. Pystymme Arinan tuen avulla auttamaan monta perhettä harrastustuen muodossa ja tämä on äärimmäisen tärkeä lahjoitus Rovaniemen Hope ry:lle, iso kiitos äänestäjille, toteaa tiiminvetäjä Erja Lilja Rovaniemen Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry:stä.

Tukea jaetaan euro jokaista Arinan asiakasomistajaa kohden. Tuen saa 100 harrasteyhteisöä sekä 50 hyväntekeväisyys- ja tukiyhteisöä.

– Lähes 250 000 lapsen ja nuoren takana on pieniä mutta merkityksellisiä hetkiä: mahdollisuus aloittaa harrastus, päästä mukaan joukkueeseen, löytää ystäviä tai saada tukea silloin, kun sitä tarvitsee. Asiakasomistajamme valitsivat tuensaajat, ja paikalliset yhteisöt muuttavat tuen lasten ja nuorten arjessa näkyviksi teoiksi. Juuri tästä Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tuessa on kyse: yhdessä syntyvästä hyvästä, joka ulottuu eri puolille Pohjois-Suomea, sanoo Osuuskauppa Arinan henkilöstö- ja viestintäjohtaja Minna Salonen.

Asiakasomistajat päättivät tuensaajista

Asiakasomistajien verkkoäänestykseen eteni 279 hakukriteerit täyttänyttä yhteisöä eri puolilta Arinan toimialuetta. Mukana oli liikuntaseuroja, harrastusyhdistyksiä, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöjä sekä paikallisia avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöjä. Jokaisella äänestäjällä oli käytössään kaksi ääntä: yksi harrasteyhteisölle ja toinen hyväntekeväisyys- tai tukiyhteisölle. Äänestyksessä annettiin tänä vuonna yhteensä 15 985 ääntä.  

– Jokainen annettu ääni oli teko pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Asiakasomistajat päättivät, millaiseen paikalliseen toimintaan yhteistä hyvää ohjataan. Se on osuustoimintaa konkreettisimmillaan: kuuntelemme alueen ihmisiä ja tuemme yhdessä toimintaa, joka on heille tärkeää, Salonen sanoo.

Tukea eri puolille pohjoista

Tuki jaettiin äänestystuloksen perusteella eri puolille Pohjois-Suomea alueiden asiakasomistajamäärät huomioiden. Lisäksi seitsemälle yhteisölle annetaan 300 euron arvoinen S-ryhmän lahjakortti. Näin jokaisessa Arinan toimialueen kunnassa, josta oli hakijoita, on vähintään yksi rahallista tukea tai lahjakortin saava yhteisö.

– Pohjoisessa välimatkat ovat pitkiä ja lasten ja nuorten mahdollisuudet osallistua toimintaan vaihtelevat alueittain. Haluamme, että yhteinen hyvä näkyy ja tuntuu mahdollisimman laajasti. Siksi alueellinen tasapuolisuus on tärkeä osa tuen jakamista, Salonen kertoo.

Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tuki on vahvistanut lasten ja nuorten paikallista toimintaa eri puolilla pohjoista vuodesta 2013 lähtien. Paikalliset seurat, yhdistykset ja järjestöt tuntevat oman alueensa lapset, nuoret ja perheet. Niiden työssä tuki muuttuu harrastuksiksi, kohtaamisiksi, avuksi ja yhteisiksi ilon hetkiksi.

Äänestäneiden kesken arvottiin lisäksi kymmenen 100 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Arvonnan voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Vuoden 2026 tuensaajat:

Harrastusyhteisöt, yht. 104 563 €

Jäsenalue 1: Oulu, Ii, Muhos, Utajärvi ja Vaala

yht. 52 389 €

Kuivasjärven Aura

3 055 €

Luontoliitto ry

2 393 €

Kiimingin Kiekko-Pojat Ry

1 977 €

Northern Lights Cheerleading NLC ry

1 909 €

Oulun 4H-yhdistys

1 901 €

Haukiputaan Pallo ry.

1 841 €

Haukiputaan Heitto ry

1 536 €

Oulun Pyrintö ry

1 536 €

Balettikoulu Sinikellon tuki ry

1 459 €

Kiimingin Urheilijat

1 409 €

Oulun Naisfutis ry

1 332 €

Oulun Lippo Juniorit ry

1 264 €

Oulun Lohet ry

1 196 €

Oulun Elokuvakeskus ry

1 162 €

Oulun Kärpät 46 ry

1 154 €

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Haukiputaan paikallisyhdistys ry

1 145 €

Kellon Työväen Urheilijat Ry

1 129 €

Ahmat ry

1 120 €

Ynnin Pojat ja Oulun Fröökynät

1 095 €

Oulun Luistinseura ry

1 086 €

Oulun Luistelukerho ry

984 €

Tervarit Juniorit ry

942 €

Utajärven 4H-yhdistys ry

916 €

Ylikiimingin Nuijamiehet r.y

891 €

Kiekko-Laser Juniorit ry

865 €

Oulunsalon Vasama ry

865 €

Oulun Voimisteluseura ry

815 €

Oulun Ratsastajat ry

798 €

Iin hiihtoseura ry

772 €

Oulunsalon Pallo Ry

772 €

Partiolippukunta Pohjan Veikot

755 €

Oulun Tähtisirkusyhdistys ry

747 €

Oulun Uinti 1906 ry

738 €

Oulun Kiipeilyseura

713 €

Ahmat ry (haemme tukea: Ahmat/Kiekko-Oulu U13-U14)

713 €

Oulun Judokerho ry

713 €

Iin Urhelijat Ry / Jalkapallojaosto

704 €

Muhoksen 4H-yhdistys

696 €

KPOPDANCEOULU

679 €

Oulun Voimistelijat ry

662 €

Suunnistuskerho Pohjantähti

662 €

Oulunsalon Nuorisoseura ry

645 €

Nuorisokuoro Illusia ja Illusian valmennuskuoro, Aavakuoro Ry

628 €

Muhoksen Pallo-Salamat ry

628 €

Oulun rullalautailijat OR ry

611 €

Kiimingin 4H-yhdistys Ry.

569 €

Muhoksen Palomiesyhdistys / nuoriso-osasto

569 €

Ponkilan Pantterit ry

560 €

Oulun Metsänkävijät r.y.

552 €

Partiolippukunta Tervapartio ry

526 €

Jäsenalue 2: Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe, Siikajoki ja Siikalatva

yht. 7 783 €

Pattijoen Urheilijat Juniorit ry

1 631 €

FC Raahe ry

1 573 €

Rannikon 4H-yhdistys ry

1 099 €

Raahen Jääkiekkoklubi Ry

1 041 €

Vihannin 4H-yhdistys ry

821 €

Funky Hall SODAP ry

809 €

Siikalatvan 4H-yhdistys ry

809 €

Jäsenalue 3: Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki ja Tyrnävä

yht. 7 873 €

Kempeleen Kiri, pesäpallon junioritoiminta

1 614 €

Kempeleen tanssi & voimistelu

1 343 €

Ajax-Sarkkiranta ry

1 267 €

Limingan Niittomiehet ry

777 €

Tyrnävän 4H-yhdistys

777 €

Limingan 4H-yhdistys ry

743 €

V&U Seura Kempeleen Pyrintö ry.

701 €

Partiolippukunta Samposet ry.

651 €

Jäsenalue 4: Enontekiö, Kemi, Keminmaa, Kolari, Muonio, Pello, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio

yht. 15 090 €

Tornion 4H-yhdistys ry

1 418 €

Ylitornion Voimistelu ja liikunta / et-po 72

1 400 €

Kemin Palloseura ry

1 346 €

Pellon Kiekko -82 ry ja Pellon Ponsi Ry

1 156 €

Tornion Ice Hockey Club ry

1 066 €

Kemin Lämärit Ry

1 057 €

Tornion Pallo -47 ry

993 €

Veitsiluodon Kisaveikot ry

984 €

Kemin Vapaaehtoinen Palokunta r.y

957 €

Meri-Lapin Taitoluistelijat ry

876 €

Kolarin Kontio

849 €

Simon Kiri ry

822 €

Sastamolo Kings Floorball Ry

722 €

Karungin Kataja Ry

722 €

Alatornion Pirkat ry

722 €

Jäsenalue 5: Pudasjärvi, Ranua ja Rovaniemi

yht. 16 947 €

Rovaniemen Kiekko Ry

1 794 €

Fc Santa Claus Napapiiri ry

1 336 €

Rovaniemen Palloseura

1 316 €

Arctic volley ry

1 276 €

Ranuan Peura ry

1 276 €

Taito Lappi ry

1 186 €

Pudasjärven 4H-yhdistys r.y.

1 146 €

Sirkus Taika-Aika Ry

1 077 €

Rops soveltava

1 027 €

Lapin Pelastusliitto ry

957 €

Arctic Cheer All-Star

887 €

Lapin Martat ry

847 €

Rovaniemen 4H-yhdistys ry

748 €

Pudasjärven Urheilijat ry./Yleisurheilujaosto

718 €

Pohjan Koitto ry

698 €

Siepakat ry

658 €

Jäsenalue 6: Inari, Kittilä, Sodankylä ja Utsjoki

yht. 4 481 €

Tunturi-kiekko ry

1 400 €

Sodankylän Pallo ry

1 333 €

Kittilän Vapaaehtoinen Palokunta ry. /nuoriso-osasto

898 €

Lapin Sudet r.y.

850 €

Hyväntekeväisyys- ja tukijärjestöt, yht. 104 565 €

Yhteisö

Mieli Oulun seudun mielenterveys ry

9 405 €

Pohjois-Suomen syöpälapsiperheet

9 068 €

Lapin ensi- ja turvakoti ry

7 926 €

Oulun ensi- ja turvakoti ry

7 302 €

HOPE –YHDESSÄ & YHTEISESTI RY OULU

5 992 €

Auta Lasta ry

5 627 €

Erityislasten Omaiset ELO ry

3 791 €

Oulun seudun omaishoitajat ry

3 518 €

Raahen ensi- ja turvakoti ry

3 287 €

Lastenklinikoiden Kummit ry

2 747 €

Mieli Rovaniemen seudun mielenterveys ry / Rovaniemen Neuvokas

2 600 €

Hope - Yhdessä & Yhteisesti Ry, Rovaniemi

2 383 €

MIELI Meri-Lapin mielenterveys ry

2 278 €

Tornion Perheiden Talo ry

2 208 €

SOS-Lapsikylä

2 187 €

Joulupuu Länsi-Lappi / Kemin Pelastakaa lapset ry

2 165 €

Pidä Lappi Siistinä ry

1 871 €

Mannerheimin lastensuojeluliiton Rovaniemen paikallisyhdistys

1 668 €

Oulun seudun kehitysvammaisten tuki ry

1 612 €

Muhoksen Pelastakaa Lapset Ry

1 458 €

Mannerheimin lastensuojeluliiton Raahen paikallisyhdistys ry.

1 409 €

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Kempeleen yhdistys ry

1 402 €

Pohjois-Pohjanmaan Partiosäätiö sr.

1 388 €

Suomen Punainen Risti Oulun piiri

1 318 €

Pohjois-Suomen Autismikirjo ry

1 282 €

Lapin ukrainalaisten yhdistys ry.

1 163 €

Telakka mediapaja ry

1 079 €

Parasta Lapsille ry

1 044 €

Oulu Sinfonia

981 €

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

946 €

Team Rynkeby Oulu

925 €

Mopoverstas Keminmaa Ry

918 €

Pohjois-Pohjanmaan Martat ry

911 €

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Limingan yhdistys

848 €

Limingan Partiotyön tuki ry

841 €

Hyväntekeväisyysyhdistys Arjen Tuki ry

813 €

Syväkankaan koulu, Tukioppilaat

757 €

Tervolan 4H-yhdistys ry

715 €

Karihaaran koulun tukioppilaat ja oppilaskunta

666 €

Mannerheimin lastensuojeluliiton Pellon yhdistys

610 €

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kittilän paikallisyhdistys ry

589 €

Warjakkalaiset kyläyhdistys ry

561 €

Vuolle Setlementti ry

561 €

Lions Club Ii

561 €

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Iin paikallisyhdistys ry

554 €

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kemin yhdistys ry

547 €

Sateenkaariperheet ry:n Oulun paikallistiimi

547 €

Lapin tanssitaiteen kannatusyhdistys ry

526 €

Kivikon koti- ja kouluyhdistys ry

512 €

Lions 107 I-piiri ry

498 €

Lahjakortit kuntiin, joihin ei muuten menisi tukea. Lahjakortti annetaan ko. kunnassa eniten ääniä saaneelle yhteisölle.

Lahjakortit

Yht. 2 100 €

Pyhäjoen 4H-Yhdistys ry

Lahjakortti 300 €

Siikajoen 4H-yhdistys ry

Lahjakortti 300 €

Lumijoen Nuorisoseura

Lahjakortti 300 €

Muonion lapset ja nuoret ry

Lahjakortti 300 €

Ohcejoga gievrrat ry

Lahjakortti 300 €

Hailuodon koulun vanhempainyhdistys ry

Lahjakortti 300 €

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pyhännän yhdistys ry

Lahjakortti 300 €

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Tietoja julkaisijasta

Osuuskauppa Arina on kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat tasavertaisesti yli 200 000 pohjoissuomalaista kotitaloutta. 3000 arinalaista tarjoavat marketkaupan, liikennekaupan, tavaratalo- ja erikoisliikekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palveluita noin 190 toimipaikassa eri puolilla Pohjois-Suomea. Arinan asiakasomistajat saavat palveluja käyttämällä hyötyjä keskimäärin noin 511 euroa taloutta kohden vuodessa. Arinan tuotot palautetaan aina pohjoiseen, pohjoisen ihmisten ja alueen hyväksi.

Kuvassa on vihreällä S-logo ja teksti "Arina"

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Arinan alkuvuosi 2026: Arina palautti alkuvuonna ennätysmäärän hyötyjä Pohjois-Suomeen – investoinnit, asiakasomistajuus ja nuorten työllistäminen vahvistivat alueen elinvoimaa28.8.2026 09:00:00 EEST | Tiedote

Osuuskauppa Arinan alkuvuotta 2026 leimasivat vahvat investoinnit, kasvava asiakasomistajuus sekä korkea asiakastyytyväisyys. Tammi–kesäkuun aikana Arina kehitti palveluitaan ja palveluverkostoaan eri puolilla Pohjois-Suomea sekä kasvatti asiakasomistajille palautuvia hyötyjä. Samalla yli 1600 nuorta sai ensikosketuksensa työelämään Arinan kautta.

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