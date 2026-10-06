Asiakasomistajat valitsivat tuen saajat – Arinan 211 228 euron tuki koskettaa lähes 250 000 lapsen ja nuoren arkea

Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tuki auttaa paikallisia yhteisöjä järjestämään lapsille ja nuorille harrastuksia, tapahtumia ja muuta hyvinvointia vahvistavaa toimintaa. Sen avulla voidaan esimerkiksi madaltaa harrastamisen kustannuksia, hankkia välineitä sekä tarjota matalan kynnyksen apua, turvallisia kohtaamisia ja mahdollisuuksia kuulua joukkoon.



– Olemme valtavan iloisia ja kiitollisia saamastamme tuesta! Kuoroleirit ovat tärkeä osa poikakuoro Ynnin Poikien ja tyttökuoro Fröökynöiden toimintaa. Niillä paitsi kehitetään laulutaitoa, myös rakennetaan ystävyyssuhteita, vahvistetaan yhteishenkeä ja luodaan unohtumattomia lapsuusmuistoja. Haluamme pitää leirit mahdollisimman edullisina, jotta jokaisella lapsella olisi mahdollisuus osallistua perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Tämä tuki auttaa meitä toteuttamaan juuri sitä tavoitetta. Lämmin kiitos kaikille meitä äänestäneille, sanoo Ynnin poikien ja tyttökuoro Fröökynöiden Marja Anttila.

– Tuki kohdistetaan suoraan Hope ry:n harrastustukeen, jota myönnetään paikallisille ja Lapin läänin alueella asuvien perheiden lapsille ja nuorille. Harrastustuesta on suuri apu perheille; Harrastusta ei välttämättä muutoin pystyisi aloittamaan tai olemassa oleva harrastusta ei pysty jatkamaan perheen taloudellisen tilanteen takia. Pystymme Arinan tuen avulla auttamaan monta perhettä harrastustuen muodossa ja tämä on äärimmäisen tärkeä lahjoitus Rovaniemen Hope ry:lle, iso kiitos äänestäjille, toteaa tiiminvetäjä Erja Lilja Rovaniemen Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry:stä.

Tukea jaetaan euro jokaista Arinan asiakasomistajaa kohden. Tuen saa 100 harrasteyhteisöä sekä 50 hyväntekeväisyys- ja tukiyhteisöä.

– Lähes 250 000 lapsen ja nuoren takana on pieniä mutta merkityksellisiä hetkiä: mahdollisuus aloittaa harrastus, päästä mukaan joukkueeseen, löytää ystäviä tai saada tukea silloin, kun sitä tarvitsee. Asiakasomistajamme valitsivat tuensaajat, ja paikalliset yhteisöt muuttavat tuen lasten ja nuorten arjessa näkyviksi teoiksi. Juuri tästä Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tuessa on kyse: yhdessä syntyvästä hyvästä, joka ulottuu eri puolille Pohjois-Suomea, sanoo Osuuskauppa Arinan henkilöstö- ja viestintäjohtaja Minna Salonen.

Asiakasomistajat päättivät tuensaajista

Asiakasomistajien verkkoäänestykseen eteni 279 hakukriteerit täyttänyttä yhteisöä eri puolilta Arinan toimialuetta. Mukana oli liikuntaseuroja, harrastusyhdistyksiä, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöjä sekä paikallisia avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöjä. Jokaisella äänestäjällä oli käytössään kaksi ääntä: yksi harrasteyhteisölle ja toinen hyväntekeväisyys- tai tukiyhteisölle. Äänestyksessä annettiin tänä vuonna yhteensä 15 985 ääntä.

– Jokainen annettu ääni oli teko pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Asiakasomistajat päättivät, millaiseen paikalliseen toimintaan yhteistä hyvää ohjataan. Se on osuustoimintaa konkreettisimmillaan: kuuntelemme alueen ihmisiä ja tuemme yhdessä toimintaa, joka on heille tärkeää, Salonen sanoo.

Tukea eri puolille pohjoista

Tuki jaettiin äänestystuloksen perusteella eri puolille Pohjois-Suomea alueiden asiakasomistajamäärät huomioiden. Lisäksi seitsemälle yhteisölle annetaan 300 euron arvoinen S-ryhmän lahjakortti. Näin jokaisessa Arinan toimialueen kunnassa, josta oli hakijoita, on vähintään yksi rahallista tukea tai lahjakortin saava yhteisö.

– Pohjoisessa välimatkat ovat pitkiä ja lasten ja nuorten mahdollisuudet osallistua toimintaan vaihtelevat alueittain. Haluamme, että yhteinen hyvä näkyy ja tuntuu mahdollisimman laajasti. Siksi alueellinen tasapuolisuus on tärkeä osa tuen jakamista, Salonen kertoo.

Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tuki on vahvistanut lasten ja nuorten paikallista toimintaa eri puolilla pohjoista vuodesta 2013 lähtien. Paikalliset seurat, yhdistykset ja järjestöt tuntevat oman alueensa lapset, nuoret ja perheet. Niiden työssä tuki muuttuu harrastuksiksi, kohtaamisiksi, avuksi ja yhteisiksi ilon hetkiksi.

Äänestäneiden kesken arvottiin lisäksi kymmenen 100 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Arvonnan voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.





Vuoden 2026 tuensaajat:



Harrastusyhteisöt, yht. 104 563 €



Jäsenalue 1: Oulu, Ii, Muhos, Utajärvi ja Vaala yht. 52 389 € Kuivasjärven Aura 3 055 € Luontoliitto ry 2 393 € Kiimingin Kiekko-Pojat Ry 1 977 € Northern Lights Cheerleading NLC ry 1 909 € Oulun 4H-yhdistys 1 901 € Haukiputaan Pallo ry. 1 841 € Haukiputaan Heitto ry 1 536 € Oulun Pyrintö ry 1 536 € Balettikoulu Sinikellon tuki ry 1 459 € Kiimingin Urheilijat 1 409 € Oulun Naisfutis ry 1 332 € Oulun Lippo Juniorit ry 1 264 € Oulun Lohet ry 1 196 € Oulun Elokuvakeskus ry 1 162 € Oulun Kärpät 46 ry 1 154 € Mannerheimin Lastensuojeluliiton Haukiputaan paikallisyhdistys ry 1 145 € Kellon Työväen Urheilijat Ry 1 129 € Ahmat ry 1 120 € Ynnin Pojat ja Oulun Fröökynät 1 095 € Oulun Luistinseura ry 1 086 € Oulun Luistelukerho ry 984 € Tervarit Juniorit ry 942 € Utajärven 4H-yhdistys ry 916 € Ylikiimingin Nuijamiehet r.y 891 € Kiekko-Laser Juniorit ry 865 € Oulunsalon Vasama ry 865 € Oulun Voimisteluseura ry 815 € Oulun Ratsastajat ry 798 € Iin hiihtoseura ry 772 € Oulunsalon Pallo Ry 772 € Partiolippukunta Pohjan Veikot 755 € Oulun Tähtisirkusyhdistys ry 747 € Oulun Uinti 1906 ry 738 € Oulun Kiipeilyseura 713 € Ahmat ry (haemme tukea: Ahmat/Kiekko-Oulu U13-U14) 713 € Oulun Judokerho ry 713 € Iin Urhelijat Ry / Jalkapallojaosto 704 € Muhoksen 4H-yhdistys 696 € KPOPDANCEOULU 679 € Oulun Voimistelijat ry 662 € Suunnistuskerho Pohjantähti 662 € Oulunsalon Nuorisoseura ry 645 € Nuorisokuoro Illusia ja Illusian valmennuskuoro, Aavakuoro Ry 628 € Muhoksen Pallo-Salamat ry 628 € Oulun rullalautailijat OR ry 611 € Kiimingin 4H-yhdistys Ry. 569 € Muhoksen Palomiesyhdistys / nuoriso-osasto 569 € Ponkilan Pantterit ry 560 € Oulun Metsänkävijät r.y. 552 € Partiolippukunta Tervapartio ry 526 €

Jäsenalue 2: Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe, Siikajoki ja Siikalatva yht. 7 783 € Pattijoen Urheilijat Juniorit ry 1 631 € FC Raahe ry 1 573 € Rannikon 4H-yhdistys ry 1 099 € Raahen Jääkiekkoklubi Ry 1 041 € Vihannin 4H-yhdistys ry 821 € Funky Hall SODAP ry 809 € Siikalatvan 4H-yhdistys ry 809 €

Jäsenalue 3: Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki ja Tyrnävä yht. 7 873 € Kempeleen Kiri, pesäpallon junioritoiminta 1 614 € Kempeleen tanssi & voimistelu 1 343 € Ajax-Sarkkiranta ry 1 267 € Limingan Niittomiehet ry 777 € Tyrnävän 4H-yhdistys 777 € Limingan 4H-yhdistys ry 743 € V&U Seura Kempeleen Pyrintö ry. 701 € Partiolippukunta Samposet ry. 651 €

Jäsenalue 4: Enontekiö, Kemi, Keminmaa, Kolari, Muonio, Pello, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio yht. 15 090 € Tornion 4H-yhdistys ry 1 418 € Ylitornion Voimistelu ja liikunta / et-po 72 1 400 € Kemin Palloseura ry 1 346 € Pellon Kiekko -82 ry ja Pellon Ponsi Ry 1 156 € Tornion Ice Hockey Club ry 1 066 € Kemin Lämärit Ry 1 057 € Tornion Pallo -47 ry 993 € Veitsiluodon Kisaveikot ry 984 € Kemin Vapaaehtoinen Palokunta r.y 957 € Meri-Lapin Taitoluistelijat ry 876 € Kolarin Kontio 849 € Simon Kiri ry 822 € Sastamolo Kings Floorball Ry 722 € Karungin Kataja Ry 722 € Alatornion Pirkat ry 722 €

Jäsenalue 5: Pudasjärvi, Ranua ja Rovaniemi yht. 16 947 € Rovaniemen Kiekko Ry 1 794 € Fc Santa Claus Napapiiri ry 1 336 € Rovaniemen Palloseura 1 316 € Arctic volley ry 1 276 € Ranuan Peura ry 1 276 € Taito Lappi ry 1 186 € Pudasjärven 4H-yhdistys r.y. 1 146 € Sirkus Taika-Aika Ry 1 077 € Rops soveltava 1 027 € Lapin Pelastusliitto ry 957 € Arctic Cheer All-Star 887 € Lapin Martat ry 847 € Rovaniemen 4H-yhdistys ry 748 € Pudasjärven Urheilijat ry./Yleisurheilujaosto 718 € Pohjan Koitto ry 698 € Siepakat ry 658 €

Jäsenalue 6: Inari, Kittilä, Sodankylä ja Utsjoki yht. 4 481 € Tunturi-kiekko ry 1 400 € Sodankylän Pallo ry 1 333 € Kittilän Vapaaehtoinen Palokunta ry. /nuoriso-osasto 898 € Lapin Sudet r.y. 850 €

Hyväntekeväisyys- ja tukijärjestöt, yht. 104 565 €

Yhteisö € Mieli Oulun seudun mielenterveys ry 9 405 € Pohjois-Suomen syöpälapsiperheet 9 068 € Lapin ensi- ja turvakoti ry 7 926 € Oulun ensi- ja turvakoti ry 7 302 € HOPE –YHDESSÄ & YHTEISESTI RY OULU 5 992 € Auta Lasta ry 5 627 € Erityislasten Omaiset ELO ry 3 791 € Oulun seudun omaishoitajat ry 3 518 € Raahen ensi- ja turvakoti ry 3 287 € Lastenklinikoiden Kummit ry 2 747 € Mieli Rovaniemen seudun mielenterveys ry / Rovaniemen Neuvokas 2 600 € Hope - Yhdessä & Yhteisesti Ry, Rovaniemi 2 383 € MIELI Meri-Lapin mielenterveys ry 2 278 € Tornion Perheiden Talo ry 2 208 € SOS-Lapsikylä 2 187 € Joulupuu Länsi-Lappi / Kemin Pelastakaa lapset ry 2 165 € Pidä Lappi Siistinä ry 1 871 € Mannerheimin lastensuojeluliiton Rovaniemen paikallisyhdistys 1 668 € Oulun seudun kehitysvammaisten tuki ry 1 612 € Muhoksen Pelastakaa Lapset Ry 1 458 € Mannerheimin lastensuojeluliiton Raahen paikallisyhdistys ry. 1 409 € Mannerheimin Lastensuojeluliitto Kempeleen yhdistys ry 1 402 € Pohjois-Pohjanmaan Partiosäätiö sr. 1 388 € Suomen Punainen Risti Oulun piiri 1 318 € Pohjois-Suomen Autismikirjo ry 1 282 € Lapin ukrainalaisten yhdistys ry. 1 163 € Telakka mediapaja ry 1 079 € Parasta Lapsille ry 1 044 € Oulu Sinfonia 981 € Pohjois-Suomen pelastusliitto ry 946 € Team Rynkeby Oulu 925 € Mopoverstas Keminmaa Ry 918 € Pohjois-Pohjanmaan Martat ry 911 € Mannerheimin Lastensuojeluliiton Limingan yhdistys 848 € Limingan Partiotyön tuki ry 841 € Hyväntekeväisyysyhdistys Arjen Tuki ry 813 € Syväkankaan koulu, Tukioppilaat 757 € Tervolan 4H-yhdistys ry 715 € Karihaaran koulun tukioppilaat ja oppilaskunta 666 € Mannerheimin lastensuojeluliiton Pellon yhdistys 610 € Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kittilän paikallisyhdistys ry 589 € Warjakkalaiset kyläyhdistys ry 561 € Vuolle Setlementti ry 561 € Lions Club Ii 561 € Mannerheimin Lastensuojeluliitto Iin paikallisyhdistys ry 554 € Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kemin yhdistys ry 547 € Sateenkaariperheet ry:n Oulun paikallistiimi 547 € Lapin tanssitaiteen kannatusyhdistys ry 526 € Kivikon koti- ja kouluyhdistys ry 512 € Lions 107 I-piiri ry 498 €

Lahjakortit kuntiin, joihin ei muuten menisi tukea. Lahjakortti annetaan ko. kunnassa eniten ääniä saaneelle yhteisölle.