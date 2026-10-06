Asiakasomistajat valitsivat tuen saajat – Arinan 211 228 euron tuki koskettaa lähes 250 000 lapsen ja nuoren arkea
2.11.2026 12:00:00 EET | Osuuskauppa Arina | Tiedote
Arinan asiakasomistajat ovat valinneet vuoden 2026 Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tuen saajat. Joulukuussa 150 yhteisöä eri puolilla Arinan toimialuetta saa yhteensä 211 228 euroa tukea. Näiden yhteisöjen kautta tuen välillinen vaikutus ulottuu lähes 250 000 lapseen ja nuoreen eri puolilla pohjoista. Äänestyksessä annettiin yhteensä 15 985 ääntä.
Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tuki auttaa paikallisia yhteisöjä järjestämään lapsille ja nuorille harrastuksia, tapahtumia ja muuta hyvinvointia vahvistavaa toimintaa. Sen avulla voidaan esimerkiksi madaltaa harrastamisen kustannuksia, hankkia välineitä sekä tarjota matalan kynnyksen apua, turvallisia kohtaamisia ja mahdollisuuksia kuulua joukkoon.
– Olemme valtavan iloisia ja kiitollisia saamastamme tuesta! Kuoroleirit ovat tärkeä osa poikakuoro Ynnin Poikien ja tyttökuoro Fröökynöiden toimintaa. Niillä paitsi kehitetään laulutaitoa, myös rakennetaan ystävyyssuhteita, vahvistetaan yhteishenkeä ja luodaan unohtumattomia lapsuusmuistoja. Haluamme pitää leirit mahdollisimman edullisina, jotta jokaisella lapsella olisi mahdollisuus osallistua perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Tämä tuki auttaa meitä toteuttamaan juuri sitä tavoitetta. Lämmin kiitos kaikille meitä äänestäneille, sanoo Ynnin poikien ja tyttökuoro Fröökynöiden Marja Anttila.
– Tuki kohdistetaan suoraan Hope ry:n harrastustukeen, jota myönnetään paikallisille ja Lapin läänin alueella asuvien perheiden lapsille ja nuorille. Harrastustuesta on suuri apu perheille; Harrastusta ei välttämättä muutoin pystyisi aloittamaan tai olemassa oleva harrastusta ei pysty jatkamaan perheen taloudellisen tilanteen takia. Pystymme Arinan tuen avulla auttamaan monta perhettä harrastustuen muodossa ja tämä on äärimmäisen tärkeä lahjoitus Rovaniemen Hope ry:lle, iso kiitos äänestäjille, toteaa tiiminvetäjä Erja Lilja Rovaniemen Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry:stä.
Tukea jaetaan euro jokaista Arinan asiakasomistajaa kohden. Tuen saa 100 harrasteyhteisöä sekä 50 hyväntekeväisyys- ja tukiyhteisöä.
– Lähes 250 000 lapsen ja nuoren takana on pieniä mutta merkityksellisiä hetkiä: mahdollisuus aloittaa harrastus, päästä mukaan joukkueeseen, löytää ystäviä tai saada tukea silloin, kun sitä tarvitsee. Asiakasomistajamme valitsivat tuensaajat, ja paikalliset yhteisöt muuttavat tuen lasten ja nuorten arjessa näkyviksi teoiksi. Juuri tästä Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tuessa on kyse: yhdessä syntyvästä hyvästä, joka ulottuu eri puolille Pohjois-Suomea, sanoo Osuuskauppa Arinan henkilöstö- ja viestintäjohtaja Minna Salonen.
Asiakasomistajat päättivät tuensaajista
Asiakasomistajien verkkoäänestykseen eteni 279 hakukriteerit täyttänyttä yhteisöä eri puolilta Arinan toimialuetta. Mukana oli liikuntaseuroja, harrastusyhdistyksiä, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöjä sekä paikallisia avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöjä. Jokaisella äänestäjällä oli käytössään kaksi ääntä: yksi harrasteyhteisölle ja toinen hyväntekeväisyys- tai tukiyhteisölle. Äänestyksessä annettiin tänä vuonna yhteensä 15 985 ääntä.
– Jokainen annettu ääni oli teko pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Asiakasomistajat päättivät, millaiseen paikalliseen toimintaan yhteistä hyvää ohjataan. Se on osuustoimintaa konkreettisimmillaan: kuuntelemme alueen ihmisiä ja tuemme yhdessä toimintaa, joka on heille tärkeää, Salonen sanoo.
Tukea eri puolille pohjoista
Tuki jaettiin äänestystuloksen perusteella eri puolille Pohjois-Suomea alueiden asiakasomistajamäärät huomioiden. Lisäksi seitsemälle yhteisölle annetaan 300 euron arvoinen S-ryhmän lahjakortti. Näin jokaisessa Arinan toimialueen kunnassa, josta oli hakijoita, on vähintään yksi rahallista tukea tai lahjakortin saava yhteisö.
– Pohjoisessa välimatkat ovat pitkiä ja lasten ja nuorten mahdollisuudet osallistua toimintaan vaihtelevat alueittain. Haluamme, että yhteinen hyvä näkyy ja tuntuu mahdollisimman laajasti. Siksi alueellinen tasapuolisuus on tärkeä osa tuen jakamista, Salonen kertoo.
Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tuki on vahvistanut lasten ja nuorten paikallista toimintaa eri puolilla pohjoista vuodesta 2013 lähtien. Paikalliset seurat, yhdistykset ja järjestöt tuntevat oman alueensa lapset, nuoret ja perheet. Niiden työssä tuki muuttuu harrastuksiksi, kohtaamisiksi, avuksi ja yhteisiksi ilon hetkiksi.
Äänestäneiden kesken arvottiin lisäksi kymmenen 100 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Arvonnan voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Vuoden 2026 tuensaajat:
Harrastusyhteisöt, yht. 104 563 €
|
Jäsenalue 1: Oulu, Ii, Muhos, Utajärvi ja Vaala
|
yht. 52 389 €
|
Kuivasjärven Aura
|
3 055 €
|
Luontoliitto ry
|
2 393 €
|
Kiimingin Kiekko-Pojat Ry
|
1 977 €
|
Northern Lights Cheerleading NLC ry
|
1 909 €
|
Oulun 4H-yhdistys
|
1 901 €
|
Haukiputaan Pallo ry.
|
1 841 €
|
Haukiputaan Heitto ry
|
1 536 €
|
Oulun Pyrintö ry
|
1 536 €
|
Balettikoulu Sinikellon tuki ry
|
1 459 €
|
Kiimingin Urheilijat
|
1 409 €
|
Oulun Naisfutis ry
|
1 332 €
|
Oulun Lippo Juniorit ry
|
1 264 €
|
Oulun Lohet ry
|
1 196 €
|
Oulun Elokuvakeskus ry
|
1 162 €
|
Oulun Kärpät 46 ry
|
1 154 €
|
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Haukiputaan paikallisyhdistys ry
|
1 145 €
|
Kellon Työväen Urheilijat Ry
|
1 129 €
|
Ahmat ry
|
1 120 €
|
Ynnin Pojat ja Oulun Fröökynät
|
1 095 €
|
Oulun Luistinseura ry
|
1 086 €
|
Oulun Luistelukerho ry
|
984 €
|
Tervarit Juniorit ry
|
942 €
|
Utajärven 4H-yhdistys ry
|
916 €
|
Ylikiimingin Nuijamiehet r.y
|
891 €
|
Kiekko-Laser Juniorit ry
|
865 €
|
Oulunsalon Vasama ry
|
865 €
|
Oulun Voimisteluseura ry
|
815 €
|
Oulun Ratsastajat ry
|
798 €
|
Iin hiihtoseura ry
|
772 €
|
Oulunsalon Pallo Ry
|
772 €
|
Partiolippukunta Pohjan Veikot
|
755 €
|
Oulun Tähtisirkusyhdistys ry
|
747 €
|
Oulun Uinti 1906 ry
|
738 €
|
Oulun Kiipeilyseura
|
713 €
|
Ahmat ry (haemme tukea: Ahmat/Kiekko-Oulu U13-U14)
|
713 €
|
Oulun Judokerho ry
|
713 €
|
Iin Urhelijat Ry / Jalkapallojaosto
|
704 €
|
Muhoksen 4H-yhdistys
|
696 €
|
KPOPDANCEOULU
|
679 €
|
Oulun Voimistelijat ry
|
662 €
|
Suunnistuskerho Pohjantähti
|
662 €
|
Oulunsalon Nuorisoseura ry
|
645 €
|
Nuorisokuoro Illusia ja Illusian valmennuskuoro, Aavakuoro Ry
|
628 €
|
Muhoksen Pallo-Salamat ry
|
628 €
|
Oulun rullalautailijat OR ry
|
611 €
|
Kiimingin 4H-yhdistys Ry.
|
569 €
|
Muhoksen Palomiesyhdistys / nuoriso-osasto
|
569 €
|
Ponkilan Pantterit ry
|
560 €
|
Oulun Metsänkävijät r.y.
|
552 €
|
Partiolippukunta Tervapartio ry
|
526 €
|
Jäsenalue 2: Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe, Siikajoki ja Siikalatva
|
yht. 7 783 €
|
Pattijoen Urheilijat Juniorit ry
|
1 631 €
|
FC Raahe ry
|
1 573 €
|
Rannikon 4H-yhdistys ry
|
1 099 €
|
Raahen Jääkiekkoklubi Ry
|
1 041 €
|
Vihannin 4H-yhdistys ry
|
821 €
|
Funky Hall SODAP ry
|
809 €
|
Siikalatvan 4H-yhdistys ry
|
809 €
|
Jäsenalue 3: Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki ja Tyrnävä
|
yht. 7 873 €
|
Kempeleen Kiri, pesäpallon junioritoiminta
|
1 614 €
|
Kempeleen tanssi & voimistelu
|
1 343 €
|
Ajax-Sarkkiranta ry
|
1 267 €
|
Limingan Niittomiehet ry
|
777 €
|
Tyrnävän 4H-yhdistys
|
777 €
|
Limingan 4H-yhdistys ry
|
743 €
|
V&U Seura Kempeleen Pyrintö ry.
|
701 €
|
Partiolippukunta Samposet ry.
|
651 €
|
Jäsenalue 4: Enontekiö, Kemi, Keminmaa, Kolari, Muonio, Pello, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio
|
yht. 15 090 €
|
Tornion 4H-yhdistys ry
|
1 418 €
|
Ylitornion Voimistelu ja liikunta / et-po 72
|
1 400 €
|
Kemin Palloseura ry
|
1 346 €
|
Pellon Kiekko -82 ry ja Pellon Ponsi Ry
|
1 156 €
|
Tornion Ice Hockey Club ry
|
1 066 €
|
Kemin Lämärit Ry
|
1 057 €
|
Tornion Pallo -47 ry
|
993 €
|
Veitsiluodon Kisaveikot ry
|
984 €
|
Kemin Vapaaehtoinen Palokunta r.y
|
957 €
|
Meri-Lapin Taitoluistelijat ry
|
876 €
|
Kolarin Kontio
|
849 €
|
Simon Kiri ry
|
822 €
|
Sastamolo Kings Floorball Ry
|
722 €
|
Karungin Kataja Ry
|
722 €
|
Alatornion Pirkat ry
|
722 €
|
Jäsenalue 5: Pudasjärvi, Ranua ja Rovaniemi
|
yht. 16 947 €
|
Rovaniemen Kiekko Ry
|
1 794 €
|
Fc Santa Claus Napapiiri ry
|
1 336 €
|
Rovaniemen Palloseura
|
1 316 €
|
Arctic volley ry
|
1 276 €
|
Ranuan Peura ry
|
1 276 €
|
Taito Lappi ry
|
1 186 €
|
Pudasjärven 4H-yhdistys r.y.
|
1 146 €
|
Sirkus Taika-Aika Ry
|
1 077 €
|
Rops soveltava
|
1 027 €
|
Lapin Pelastusliitto ry
|
957 €
|
Arctic Cheer All-Star
|
887 €
|
Lapin Martat ry
|
847 €
|
Rovaniemen 4H-yhdistys ry
|
748 €
|
Pudasjärven Urheilijat ry./Yleisurheilujaosto
|
718 €
|
Pohjan Koitto ry
|
698 €
|
Siepakat ry
|
658 €
|
Jäsenalue 6: Inari, Kittilä, Sodankylä ja Utsjoki
|
yht. 4 481 €
|
Tunturi-kiekko ry
|
1 400 €
|
Sodankylän Pallo ry
|
1 333 €
|
Kittilän Vapaaehtoinen Palokunta ry. /nuoriso-osasto
|
898 €
|
Lapin Sudet r.y.
|
850 €
Hyväntekeväisyys- ja tukijärjestöt, yht. 104 565 €
|
Yhteisö
|
€
|
Mieli Oulun seudun mielenterveys ry
|
9 405 €
|
Pohjois-Suomen syöpälapsiperheet
|
9 068 €
|
Lapin ensi- ja turvakoti ry
|
7 926 €
|
Oulun ensi- ja turvakoti ry
|
7 302 €
|
HOPE –YHDESSÄ & YHTEISESTI RY OULU
|
5 992 €
|
Auta Lasta ry
|
5 627 €
|
Erityislasten Omaiset ELO ry
|
3 791 €
|
Oulun seudun omaishoitajat ry
|
3 518 €
|
Raahen ensi- ja turvakoti ry
|
3 287 €
|
Lastenklinikoiden Kummit ry
|
2 747 €
|
Mieli Rovaniemen seudun mielenterveys ry / Rovaniemen Neuvokas
|
2 600 €
|
Hope - Yhdessä & Yhteisesti Ry, Rovaniemi
|
2 383 €
|
MIELI Meri-Lapin mielenterveys ry
|
2 278 €
|
Tornion Perheiden Talo ry
|
2 208 €
|
SOS-Lapsikylä
|
2 187 €
|
Joulupuu Länsi-Lappi / Kemin Pelastakaa lapset ry
|
2 165 €
|
Pidä Lappi Siistinä ry
|
1 871 €
|
Mannerheimin lastensuojeluliiton Rovaniemen paikallisyhdistys
|
1 668 €
|
Oulun seudun kehitysvammaisten tuki ry
|
1 612 €
|
Muhoksen Pelastakaa Lapset Ry
|
1 458 €
|
Mannerheimin lastensuojeluliiton Raahen paikallisyhdistys ry.
|
1 409 €
|
Mannerheimin Lastensuojeluliitto Kempeleen yhdistys ry
|
1 402 €
|
Pohjois-Pohjanmaan Partiosäätiö sr.
|
1 388 €
|
Suomen Punainen Risti Oulun piiri
|
1 318 €
|
Pohjois-Suomen Autismikirjo ry
|
1 282 €
|
Lapin ukrainalaisten yhdistys ry.
|
1 163 €
|
Telakka mediapaja ry
|
1 079 €
|
Parasta Lapsille ry
|
1 044 €
|
Oulu Sinfonia
|
981 €
|
Pohjois-Suomen pelastusliitto ry
|
946 €
|
Team Rynkeby Oulu
|
925 €
|
Mopoverstas Keminmaa Ry
|
918 €
|
Pohjois-Pohjanmaan Martat ry
|
911 €
|
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Limingan yhdistys
|
848 €
|
Limingan Partiotyön tuki ry
|
841 €
|
Hyväntekeväisyysyhdistys Arjen Tuki ry
|
813 €
|
Syväkankaan koulu, Tukioppilaat
|
757 €
|
Tervolan 4H-yhdistys ry
|
715 €
|
Karihaaran koulun tukioppilaat ja oppilaskunta
|
666 €
|
Mannerheimin lastensuojeluliiton Pellon yhdistys
|
610 €
|
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kittilän paikallisyhdistys ry
|
589 €
|
Warjakkalaiset kyläyhdistys ry
|
561 €
|
Vuolle Setlementti ry
|
561 €
|
Lions Club Ii
|
561 €
|
Mannerheimin Lastensuojeluliitto Iin paikallisyhdistys ry
|
554 €
|
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kemin yhdistys ry
|
547 €
|
Sateenkaariperheet ry:n Oulun paikallistiimi
|
547 €
|
Lapin tanssitaiteen kannatusyhdistys ry
|
526 €
|
Kivikon koti- ja kouluyhdistys ry
|
512 €
|
Lions 107 I-piiri ry
|
498 €
Lahjakortit kuntiin, joihin ei muuten menisi tukea. Lahjakortti annetaan ko. kunnassa eniten ääniä saaneelle yhteisölle.
|
Lahjakortit
|
Yht. 2 100 €
|
Pyhäjoen 4H-Yhdistys ry
|
Lahjakortti 300 €
|
Siikajoen 4H-yhdistys ry
|
Lahjakortti 300 €
|
Lumijoen Nuorisoseura
|
Lahjakortti 300 €
|
Muonion lapset ja nuoret ry
|
Lahjakortti 300 €
|
Ohcejoga gievrrat ry
|
Lahjakortti 300 €
|
Hailuodon koulun vanhempainyhdistys ry
|
Lahjakortti 300 €
|
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pyhännän yhdistys ry
|
Lahjakortti 300 €
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna Salonenhenkilöstö- ja viestintäjohtajaPuh:+358 40 569 0980minna.l.salonen@sok.fi
Tietoja julkaisijasta
Osuuskauppa Arina on kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat tasavertaisesti yli 200 000 pohjoissuomalaista kotitaloutta. 3000 arinalaista tarjoavat marketkaupan, liikennekaupan, tavaratalo- ja erikoisliikekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palveluita noin 190 toimipaikassa eri puolilla Pohjois-Suomea. Arinan asiakasomistajat saavat palveluja käyttämällä hyötyjä keskimäärin noin 511 euroa taloutta kohden vuodessa. Arinan tuotot palautetaan aina pohjoiseen, pohjoisen ihmisten ja alueen hyväksi.
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