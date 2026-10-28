Naisten futsalmaajoukkue pelaa marraskuussa EM-kisapaikasta Norjaa vastaan

Suomi saa kaksiosaisessa EM-jatkokarsinnassa vastaansa Norjan. Suomi saavutti paikan jatkokarsinnassa Portugalissa pelatussa EM-karsintaturnauksessa, jossa joukkue sijoittui lohkonsa toiseksi. Päävalmentaja Jaakko Laitisen mukaan joukkueella on nyt mahdollisuus tavoitella pitkään odotettua arvokisapaikkaa.

-Uskomme, että voimme tehdä monta asiaa paremmin. Yhdessä pelaajien kanssa ja hyvällä joukkuehengellä haluamme saada molempiin otteluihin vahvan ja sopivan latauksen, että jokainen uskaltaa tehdä kentällä asioita rohkeasti, luottaa kaveriin. Kyllä nyt on käsissä loistava hetki lunastaa sellainen palkinto, mitä olemme tavoitelleet kohta kymmenen vuoden ajan.

Suomi Norja-otteluissa:

Maalivahdit (3):

Ciia Hokkanen, PU-62

Pilvi Junnila, FC Halikko

Helena Unkuri, Ilves FS

Kenttäpelaajat (15):

Stella Enwena, RaiFu

Hanna Halonen, HIFK FS

Anna-Kaisa Hannuksela, PaRi

Iina Heikkilä, PaRi

Matilda Herranen, PU-62

Kiia Immonen, Futsal Mad Max

Emilia Jokisalo, Ilves FS

Sini Lauermaa, PaRi

Tiiu Lehtonen, RaiFu

Sandra Lind, HIFK FS

Anni-Elina Luotonen, CF Scandicci (ITA)

Dali Meller, HIFK FS

Cecilia Murtonen, PU-62

Henna Sinisalo, RaiFu

Senni Viren, RaiFu

Suomi pelaa ensimmäisen osaottelun vieraissa Trondheimissa perjantaina 20. marraskuuta kello 19.00.

Jälkimmäinen ottelu pelataan Suomessa tiistaina 24. marraskuuta klo 18.30 Nokian AGCO Power Arenalla. Otteluparin voittaja lunastaa paikkansa maaliskuussa Kroatiassa pelattavaan EM-lopputurnaukseen.

Media-akkreditointi Norja-kotiotteluun on nyt avoinna. Median edustajat voivat hakea akkreditointia otteluun viimeistään perjantaina 20. marraskuuta.

Akkreditointi futsalin EM-jatkokarsintaotteluun Suomi – Norja (24.11.) >>

Lisätiedot:

MIESTEN FUTSALMAAJOUKKUE

Elna Rikkinen, tiedottaja (haastattelut)

044 990 9674

elna.rikkinen@palloliitto.fi

SUOMEN PALLOLIITTO

Roope Kuisma, tiedottaja (akkreditoinnit)

040 729 8473

roope.kuisma@palloliitto.fi