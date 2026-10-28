Naisten futsalmaajoukkue pelaa marraskuussa EM-kisapaikasta Norjaa vastaan
30.10.2026 19:26:54 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomi kohtaa Norjan kaksiosaisessa EM-jatkokarsinnassa marraskuussa. Ottelupari käynnistyy Trondheimissa perjantaina 20. marraskuuta ja ratkeaa tiistaina 24. marraskuuta Nokian AGCO Power Arenalla. Otteluparin voittaja etenee maaliskuussa Kroatiassa pelattavaan EM-lopputurnaukseen.
Suomi saa kaksiosaisessa EM-jatkokarsinnassa vastaansa Norjan. Suomi saavutti paikan jatkokarsinnassa Portugalissa pelatussa EM-karsintaturnauksessa, jossa joukkue sijoittui lohkonsa toiseksi. Päävalmentaja Jaakko Laitisen mukaan joukkueella on nyt mahdollisuus tavoitella pitkään odotettua arvokisapaikkaa.
-Uskomme, että voimme tehdä monta asiaa paremmin. Yhdessä pelaajien kanssa ja hyvällä joukkuehengellä haluamme saada molempiin otteluihin vahvan ja sopivan latauksen, että jokainen uskaltaa tehdä kentällä asioita rohkeasti, luottaa kaveriin. Kyllä nyt on käsissä loistava hetki lunastaa sellainen palkinto, mitä olemme tavoitelleet kohta kymmenen vuoden ajan.
Suomi Norja-otteluissa:
Maalivahdit (3):
Ciia Hokkanen, PU-62
Pilvi Junnila, FC Halikko
Helena Unkuri, Ilves FS
Kenttäpelaajat (15):
Stella Enwena, RaiFu
Hanna Halonen, HIFK FS
Anna-Kaisa Hannuksela, PaRi
Iina Heikkilä, PaRi
Matilda Herranen, PU-62
Kiia Immonen, Futsal Mad Max
Emilia Jokisalo, Ilves FS
Sini Lauermaa, PaRi
Tiiu Lehtonen, RaiFu
Sandra Lind, HIFK FS
Anni-Elina Luotonen, CF Scandicci (ITA)
Dali Meller, HIFK FS
Cecilia Murtonen, PU-62
Henna Sinisalo, RaiFu
Senni Viren, RaiFu
Suomi pelaa ensimmäisen osaottelun vieraissa Trondheimissa perjantaina 20. marraskuuta kello 19.00.
Jälkimmäinen ottelu pelataan Suomessa tiistaina 24. marraskuuta klo 18.30 Nokian AGCO Power Arenalla. Otteluparin voittaja lunastaa paikkansa maaliskuussa Kroatiassa pelattavaan EM-lopputurnaukseen.
Media-akkreditointi Norja-kotiotteluun on nyt avoinna. Median edustajat voivat hakea akkreditointia otteluun viimeistään perjantaina 20. marraskuuta.
Akkreditointi futsalin EM-jatkokarsintaotteluun Suomi – Norja (24.11.) >>
Lisätiedot:
MIESTEN FUTSALMAAJOUKKUE
Elna Rikkinen, tiedottaja (haastattelut)
044 990 9674
elna.rikkinen@palloliitto.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja (akkreditoinnit)
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
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