SPV vei tuplapanosottelun, Otahallissa dramaattinen loppukäänne

SPV vei Kastellissa heti avauserän Juuso Keskisen yhdellä ja Konsta Haukkalan kahdella osumalla, joista toinen syntyi vain neljä sekuntia ennen taukosummeria. Kolmannen erän alussa Eemeli Karjanlahti iski lukemiksi jo 6-1 Peliveljille, mutta OLS äityi vielä kirinpoikaseen Roope Okkosen kavennettua kaukaa ylivoimalla ja Iiro Savelan kolme minuuttia ennen loppua luukulta kuudella viittä vastaan. Lähemmäs eivät isännät kuitenkaan enää päässeet, ja Eemeli Karjanlahti naulasi päätösnumerot 20 sekuntia ennen päätössummeria alivoimalla.

Espoon Otahallissa nähtiin hurjat loppuhetket, joiden päätteeksi haastaja EräViikingit otti 4–3-voiton ennakkosuosikki Westend Indiansista. Vielä kahden erän jälkeen EräViikingit johti avauserän maaleillaan 2-1, mutta sitten Indians näytti normalisoivan tilanteen. Samuli Junnila tasoitti päätöserän alussa, ja viisi minuuttia ennen täyttä aikaa Setti Roimela nosti etuyläkulmaan Indiansin 3–2-johtomaalin. Kolme minuuttia ennen täyttä aikaa EräViikinkien Elmeri Haverille vihellettiin kaksiminuuttinen kiinnipitämisestä ja samassa ajassa Indiansin Otto Lehkosuolle videotarkistuksen jälkeen pelirangaistus. Vieraiden Joona Hokkanen tasoitti pelin illan toisella maalillaan minuuttia ennen loppua eikä siinä vielä kaikki. Indiansilla oli alivoimalla tuhannen euron paikka voittomaaliin, mutta ErVi-vahti Aapo Seppälä venyi isoon torjuntaan, ja saman tien kolahti toisessa päässä ratkaisumaali. Pallon saanut Elmeri Haveri laukoi kuljetuksesta kaukaa, ja pallo päätyi Indians-vahti Nemo Sipilän torjunnan kautta verkkoon. Aapo Seppälä torjui EräViikinkien maalissa 30 ja Nemo Sipilä Indiansin maalissa yhdeksän laukausta, ja päätöserän torjuntalukemat olivat 1-14.

Espoon illan toisessa ottelussa nähtiin sitten selvät lukemat, kun Oilers kaatoi Hawksin 7-2. Avauserässä Oilers tyytyi Waltteri Vesterisen maaliin ja tappoi kaksi alivoimaa, mutta toisessa Markus Markkola, Miska Mäkinen, Santeri Lindfors ja Markus Salmi takoivat tilanteeksi jo 5-1 vieraiden venyessä vain Leo Tiittalan 3–1-kavennukseen. Salmi oli illan tehomies kirjautettuaan maalinsa lisäksi kaksi syöttöpistettä.

SPV:llä on nyt sarjakärjessä neljän pisteen etumatka Oilersiin, josta Classic ja Nokian KrP ovat viiden pisteen päässä.

Lauantaina ovat vuorossa ottelut Nokian KrP–TPS ja EräViikingit–O2-Jyväskylä.

Naisten pronssiottelun EräViikinkejä vastaan viime kauden päätteeksi voittanut SB-Pro oli tänään edelleen edellä kaataessaan helsinkiläisen vastustajansa sen kotikaukalossa 3-2. Pro iski voittoon riittäneet maalit jo ottelun ensimmäisessä erässä.

EräViikingit pystyi vastaamaan Petra Aallosen avausmaaliin vielä Taru Nordmanin tasoituksella, mutta sitten nurmijärveläiset iskivät uudelleen. Milja-Maria Saarikoski ja Annika Hautojärvi muuttivat kahteen minuuttiin syntyneillä osumilla tilanteeksi jo 3-1 vieraille. Ella Sundström nosti EräViikingit toisen erän puolivälissä maalin päähän, mutta kavennus jäi illan viimeiseksi. Yksi ottelun ratkaisutekijöistä löytyi maalin suulta, sillä SB-Pron maajoukkuevahti Emmi Pölönen poimi 18 laukausta kotijoukkueen Elsi Kangasharjun puuttuessa peliin vain viidesti.

SB-Pro nousi voitollaan FBC Loiston ja TPS:n ohi sarjakolmoseksi.

Sarja jatkuu lauantaina otteluilla Northern Stars– Classic, FBC Loisto–PSS ja SBS Wirmo–TPS.