Suomeen jälleen Eurojackpotin suurvoitto
30.10.2026 22:25:47 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin perjantaisessa arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, joten pelin potti nousee noin 33 miljoonaan euroon. Illan arvonnassa löytyi jälleen yksi suurvoitto Suomesta. Suurvoiton tuonut rivi oli pelattu Varsinais-Suomessa.
Eurojackpotin kierroksen 44/2026 perjantain oikea rivi on 21, 26, 37,39, 42 sekä tähtinumerot 5 ja 7.
5+1-tuloksia löytyi kaksi kappaletta ja niillä voitti 983 603,50 euroa. Voitot menivät Saksaan ja Norjaan.
5+0-tuloksia löytyi kahdeksan kappaletta ja yksi myös meiltä Suomesta. Voittoisa rivi oli pelattu Liedon S-marketissa. Onnekas voittaja nappasi rivillään 138 676,60 euroa. Muut voitot matkasivat Tanskaan, Ruotsiin, Alankomaihin, Norjaan (2 kpl) ja Saksaan (2 kpl).
Jokeri arpoi tänä iltana voittoriviksi 5 0 8 0 7 2 7. Arvonnassa löytyi kaksi kappaletta 6 oikein -tuloksia, joissa myös tuplaus osui kohdilleen. 40 000 voitot lähtivät Oulun Ruskon K-Citymarketin asiakkaalle ja netin viiden osuuden valmisporukkapelille, jonka jäsenet ovat ympäri maata.
Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 2, 23, 25, 32, 34, 38 ja lisänumero 36. Täysosumaa ei tänä iltana löytynyt, mutta pienempiä voittoja löytyi tasan 18 000 kappaletta.
Perjantain Lomatonnin voittorivi on Chicago 50. Lomatonneja lähti jakoon kolme kappaletta.
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