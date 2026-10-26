SDP Helsinki

Kansanedustaja Timo Harakka ehdolle eduskuntavaaleihin Helsingissä

31.10.2026 13:21:24 EET | SDP Helsinki | Tiedote

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Harakka kokee velvollisuutenaan lähteä ehdolle jatkokaudelle tilanteessa, jossa moni asia on mennyt hallituksen tekojen osalta pieleen: valtionvelan määrä sekä työttömyys ovat levinneet käsiin ja nuorten tulevaisuususko on romahtanut.

Kansanedustaja Timo Harakka.
Kansanedustaja Timo Harakka. Jukka-Pekka Flander

SDP Helsingin piirihallitus on nimennyt kansanedustaja Timo Harakan eduskuntavaaliehdokkaaksi kevään 2027 vaaleihin. Harakka on kokenut parlamentaarikko sekä entinen työministeri ja liikenne- ja viestintäministeri.

Harakka haluaa palauttaa optimismin politiikkaan muillakin saroilla kuin kadunvarsimainoksissa.

- Jättityöttömyys, epäreilut leikkaukset, lisääntynyt lapsiperheköyhyys ja velaksi tehdyt varakkaiden veronalennukset koettelevat kansalaisten uskoa tulevaan. Meidän tehtävämme on tuoda uutta toivoa paremmasta huomisesta teoin eikä vain puhein, kansanedustaja Timo Harakka kertoo.

Nuorten luottamus tulevaisuuteen on koetuksella. Pääministeripuolue kokoomus on väläytellyt toivoa ja optimismia viestinnässään, mutta teot ja tulokset ovat päinvastaisia.

- Erityisesti nuorten tulevaisuususkon romahtaminen on suurin huolemme. Olen ollut tekemässä koko eduskunnan yhteistä lakialoitetta tulevien sukupolvien huomioimiseksi sekä sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden vahvistamiseksi. Toivon, että saan seuraavalla kaudella kaitsea tulevaisuuslain käytäntöön ja lujittaa nuorten tulevaisuususkoa, Harakka sanoo.

SDP Helsinki ja piirin puheenjohtaja Taru Reinikainen toivottavat Timo Harakan erittäin lämpimästi mukaan ehdokasjoukkoon. SDP Helsingin piirihallitus täydentää ehdokaslistaa pitkin syksyä.

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