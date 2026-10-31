Mediatiedote Keski-Suomen pelastuslaitos
31.10.2026 18:57:44 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos mediatiedote
Tehtävät viimeisen 12 tunnin ajalta.
Klo 12:51 savuhavainto, Laukaa
Neljä lasta oli nähnyt savua soramontulla. Pelastuslaitoksen yksikkö kävi paikan päällä tiedustelemassa jalkaisin ja dronella, mutta savun lähdettä ei löytynyt.
Klo 13:58 tarkastustehtävä, Jyväskylä
Palovaroitin soi asunnossa, asukasta ei saatu kiinni. Ei paloa.
Klo 15:21 pieni maastopalo, Jämsä
Maanomistaja oli polttanut risuja, ei paloa.
Klo 16:29 pieni rakennuspalo, Hankasalmi
Turvajärjestelmän kautta tuli häkähälytys, omistajaa ei tavoitettu aluksi. Omistaja tavoitettiin kotoa ja ensihoito tarkasti hänet.
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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#hyvaks #hyväarkikaikille
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