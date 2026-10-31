O2-Jyväskylän tappioputki katkesi Helsingissä

O2-Jyväskylä otti niskalenkin isännistä jo avauserässä, jossa kotijoukkueen Benjamin Tenhonen kuittasi vielä Aatu Knuutin avausmaalin, mutta Mikko Santanen keskeltä ja Julius Tuominen verkkoon asti lurahtaneella kaukolaapaisulla laukoivat ”Ampparit” 3–1-taukojohtoon. Toisessa erässä Miiko Tuomala teki jo 4-1 ennen Juuso Möttösen luukulta ohjaamaa kavennusta. Axel Telkki nosti EräViikingit heti päätösjakson alussa maalin päähän. Marius Niemelä sai viimeistellä erän puolivälissä 5–3-osuman Matias Knuutin hölköteltyä läpi Punaisenmeren lailla auenneen puolustuksen, ja se jäi voittomaaliksi Joona Hokkasen kavennettua kuudella viittä vastaan.

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Haastaja TPS vei Nokialla avauserän 3-1, ja vasta pelin puolivälissä isäntien Mikko Laakso tasoitti tilanteeksi 3-3. Sitten KrP kaasutti karkuun Laakson, Valtteri Viitakosken ja Teemu Halmelan takoessa komeilla syöttökuvioilla toisen tauon tilanteeksi jo 6-3. Kuusi minuuttia ennen ottelun päätöstä Juuso Ahola laukoi kotijoukkueen 9–3-johtoon, ja illan loput maalit nähtiin turkulaisten koettaessa vielä ilman maalivahtia. Riskipeli tuotti kaksi kavennusta mutta myös nokialaisten kaksi maalia tyhjiin. Viimeisessä ei palloa tarvinnut edes saada verkkoon asti TPS:n rikottua rangaistuslaukauksen arvoisesti, ja tilanteesta tuomittiin suoraan maali. Juuso Ahola (1+4) ja Mikko Laakso (3+1) olivat illan pistehait.

Illan voitto nosti O2-Jyväskylän TPS:n ohi kahdeksanneksi. Nokian KrP kipusi Classicin ohi ja kahden pisteen päähän sarjakakkonen Oilersista.

F-liigan miesten sarja jatkuu sunnuntaina Lahdessa ottelulla LASB–Classic.