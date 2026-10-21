Norelco tuo markkinoille uuden sukupolven modulaarisen puistomuuntamon
3.11.2026 09:02:00 EET | Norelco | Tiedote
Norelcon uusi NorGrid-puistomuuntamoperhe tuo modulaarisuuden osaksi sähkönjakelun koko elinkaarta. Vaihdettavien ja laajennettavien moduulien ansiosta muuntamo voi muuttua sähköverkon mukana ilman, että koko investointi täytyy tehdä uudelleen.
Sähköistyminen, kulutuksen muutokset ja sähköverkon kehittyminen asettavat muuntamoille uusia vaatimuksia. Investointihetkellä kaikkia tulevia tarpeita ei kuitenkaan voida ennakoida, kuten ei ole tarpeenkaan.
NorGrid voidaan valmistaa tämän päivän tarpeiden mukaan ja sitä voidaan laajentaa, päivittää ja muuttaa myöhemmin. Vaihdettavat erotin-, muuntaja-, pienjännitemoduulit mahdollistavat kokonaisuuden kehittämisen muuntamon elinkaaren aikana. Näin asiakkaan ei tarvitse ylimitoittaa tämän päivän investointia epävarmojen tulevaisuuden tarpeiden vuoksi.
Suunnittelun lähtökohtina turvallisuus, toimintavarmuus ja käytettävyys
NorGrid-muuntamoissa turvallisuus ja helppokäyttöisyys on olleet suunnittelun lähtökohtia. Muuntamo on suunniteltu, rakennettu ja testattu IEC 62271-1- ja IEC 62271-202 -standardien mukaisesti. Turvallisuus ja toimintavarmuus on varmistettu oikosulku- ja valokaarikokein ja kojeille on suoritettu olosuhdetestit. Käyttötoimenpiteet on tehty yksinkertaisiksi selkeiden kenttäkohtaisten ohjaimien avulla.
Muuntamo voidaan varustaa myös etävalvontaa, kauko-ohjausta, suojausta ja verkonhallintaa tukevilla ratkaisuilla.
Pitkä käyttöikä ja elinkaaripalvelut
NorGrid-puistomuuntamon suunnittelua ohjaa myös ajatus kokonaisuudesta, jonka käyttöä voidaan jatkaa huoltamalla, päivittämällä ja vaihtamalla tarvittavia osia.
Tuoteperhe koostuu erotin-, muuntaja- ja pienjännitemoduuleista, joista voidaan muodostaa eri käyttökohteisiin sopivia kokonaisuuksia ja päivittää näitä tarpeiden mukaan
Norelco Service tarjoaa muuntamoille myös paikalleen asennus- ja elinkaaripalvelut. Käyttöönotto, etävalvonta ja määräaikaishuollot tukevat laitteiston toimintavarmuutta ja suunnitelmallista ylläpitoa koko käyttöiän ajan.
Nopea ja ympäristöystävällinen valmistus
NorGrid-puistomuuntamo valmistetaan ja kokoonpannaan Savonlinnassa Norelcon omissa tuotantotiloissa. Materiaalina käytetään kotimaista kuumasinkittyä teräslevyä, joka työstetään moderneilla automaattisilla metallintyöstökoneilla. Osien valmistus ja kokoonpano tehdään Savonlinnassa Lean periaatteella, näin voidaan varmistaa laadukas ja sujuva toimituskokonaisuus sekä vähentää logistiikkakuluja.
Muuntajatilassa käytetään aina ruostumattomasta teräksestä valmistettua öljykaukaloa. Se on konkreettinen osa ympäristön huomioimista: kaukalolla varaudutaan mahdollisiin öljyvuotoihin ja ehkäistään öljyn pääsyä ympäristöön.
Ympäristön kannalta on keskeistä mahdollisuus säilyttää toimivat rakenteet käytössä. Kun muutokset kohdistuvat vain tarvittaviin moduuleihin, voidaan vähentää uusien materiaalien tarvetta ja purettavien rakenteiden määrää verrattuna koko muuntamon uusimiseen.
NorGrid ei ole vain puistomuuntamo tämän päivän tarpeisiin. Se on alusta sähkönjakelulle, joka voi kehittyä vuosien ja vuosikymmenten aikana.
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Yhteyshenkilöt
Ari HämäläinenToimitusjohtajaPuh:0505291919ari.hamalainen@norelco.fi
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Tietoa Norelcosta
Norelco on energia-alan näkemyksellinen uudistaja ja kasvava teknologiakonserni, joka yhdistää vahvan sähkönjakelun osaamisen, korkean laadun ja modernin teknologian innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Norelco suunnittelee, valmistaa ja ylläpitää sähkönjakelu- ja automaatioratkaisuja teollisuuden, datakeskusten, uusiutuvan energian, rakentamisen ja infrastruktuurin sekä meri- ja puolustusteollisuuden tarpeisiin. Kokonaisvaltainen asiantuntemuksemme varmistaa luotettavat ja toimivat ratkaisut yhdeltä kumppanilta.
Norelco Groupin liikevaihto on 45 miljoonaa euroa, ja konserni työllistää yli 350 ammattilaista kuudessa toimipisteessä Savonlinnassa, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Kirkkonummella. Norelco Oy ja TAS-Power Oy ovat osa Norelco Groupia.
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