Classic sivusi F-liigan kaikkien aikojen voittolukemia

Tämän päivän tulos on kaikkien aikojen suurin vierasvoitto. Aiemmin olivat sen kunnian jakaneet lukemin 1-17 päättyneet Pirkat–SSV ja HIFK–SSV vuodelta 2007.

LASBin etsikkoaika osui tänään avauserään, jossa se vielä nousi Samuel Suutarin, Lauri Lahden ja Santeri Kakon osumilla kolmen maalin takaa tilanteeseen 3-4. Sitten Classic kuitenkin kaasutti karkuun ja johti toisella tauolla jo 13-4 Oliver Järvisen tehtyä isäntien erän ainoan kavennuksen.

Classicin pelaajista 15 kasvatti tänään pistetiliään Joona Rantalan taottua tehot 3+4 ja Sami Johanssonin 3+3.

Classic nousi voitollaan kahden pisteen päähän sarjakakkonen Oilersista. Vain yhden pisteen yhdeksästä ottelustaan nipistänyt LASB jatkaa viimeisenä.

F-liigan miesten sarja jatkuu tiistaina ottelulla Jymy–O2-Jyväskylä.