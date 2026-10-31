Classic sivusi F-liigan kaikkien aikojen voittolukemia
1.11.2026 19:25:24 EET | Fliiga | Tiedote
Classic sivusi F-liigan voittoennätystä, kun se kaatoi sunnuntain ainoassa ottelussa vieraissa sarjajumbo LASBin 21-4. Aiemmin on liigassa nähty 17 maalin voitto Happeen lyödessä keväällä 2017 kotonaan M-Teamin 17-0.
Tämän päivän tulos on kaikkien aikojen suurin vierasvoitto. Aiemmin olivat sen kunnian jakaneet lukemin 1-17 päättyneet Pirkat–SSV ja HIFK–SSV vuodelta 2007.
LASBin etsikkoaika osui tänään avauserään, jossa se vielä nousi Samuel Suutarin, Lauri Lahden ja Santeri Kakon osumilla kolmen maalin takaa tilanteeseen 3-4. Sitten Classic kuitenkin kaasutti karkuun ja johti toisella tauolla jo 13-4 Oliver Järvisen tehtyä isäntien erän ainoan kavennuksen.
Classicin pelaajista 15 kasvatti tänään pistetiliään Joona Rantalan taottua tehot 3+4 ja Sami Johanssonin 3+3.
Classic nousi voitollaan kahden pisteen päähän sarjakakkonen Oilersista. Vain yhden pisteen yhdeksästä ottelustaan nipistänyt LASB jatkaa viimeisenä.
F-liigan miesten sarja jatkuu tiistaina ottelulla Jymy–O2-Jyväskylä.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
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