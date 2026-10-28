Team Unique voitti muodostelmaluistelun 1. valintakilpailun
1.11.2026 21:59:08 EET | Suomen Taitoluisteluliitto | Tiedote
Muodostelmaluistelun SM-sarjojen 1. valintakilpailu luisteltiin 31.10–1.11. Helsingin Jäähallissa. Team Unique voitti kilpailun kokonaispistein 223,75.
Muodostelmaluistelun SM-sarjojen 1. valintakilpailu järjestettiin viikonloppuna Helsingissä. Helsingfors Skridskoklubbin Team Unique voitti kilpailun tuloksella 223,75. Joukkueen kapteeni Emilia Balistreri kertoi kilpailun sujuneen kokonaisuudessaan vahvasti.
– Meidän luottomme tähän joukkueeseen oli jo valmiiksi todella kova. Tämä viikonloppu vahvisti tunnetta entisestään ja osoitti, että kovalla työllä on tarkoituksensa, Balistreri iloitsi.
SM-sarjojen ensimmäisessä valintakilpailussa nähtiin joukkueiden uudet vapaaohjelmat ensimmäistä kertaa. Team Unique toi jäälle vauhdikkaan Elvis -vapaaohjelmansa.
– Tykkäsin siitä, miten hyvin tämä ohjelma ottaa yleisön mukaan. Kun sen pääsee vihdoin kokemaan yleisön kanssa ja kuulee, kuinka kaikki taputtavat innokkaasti mukana, tietää kyllä onnistuneensa, Team Uniquen Reetta Säilä kuvaili kilpailun jälkeen.
Helsingin Luistelijoiden Marigold Ice Unity oli toinen 203,01 pisteellä. Joukkue sijoittui lyhytohjelmassa neljänneksi, mutta nousi kokonaiskilpailun toiseksi vahvalla vapaaohjelmallaan.
– Jäi todella onnistunut fiilis. Saimme tuotua jäälle hyvin paljon sitä, mitä olemme harjoitelleet. Olemme tyytyväisiä, Marigold Ice Unityn kapteeni Oona Tammilehto kommentoi.
Helsingin Taitoluisteluklubin Helsinki Rockettes oli tiukan kilpailun kolmas tuloksella 202,94. Eroa Marigold Ice Unityyn jäi vain 0,07 pistettä. Espoo Synchronized Skatersin Lumineers oli neljäs 201,14 pisteellä.
Valley Bay Synchro junioreiden kilpailun voittoon
Kilpailua jo lyhytohjelman jälkeen johtanut Espoon Jäätaitureiden Valley Bay Synchro piti johtoasemansa ja voitti junioreiden kilpailun tuloksella 185,75. Toiseksi luisteli Helsingin Taitoluisteluklubin Helsinki Fintastic pistein 182,82 ja kolmanneksi nousi Kaarinan Taitoluistelijoiden Dream Edges 172,11 pisteellä.
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Yhteyshenkilöt
Emmi KoskiniemiTiedotusSuomen TaitoluisteluliittoPuh:050 548 7941emmi.koskiniemi@skatingfinland.fi
Miia HyttinenHuippu-urheilupäällikköSuomen TaitoluisteluliittoPuh:050 356 5251miia.hyttinen@skatingfinland.fi
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Suomen Taitoluisteluliitto
Suomen Taitoluisteluliitto tiedottaa taitoluisteluun liittyvistä ajankohtaisista asioista, kilpailuista tapahtumista, urheilijoista ja lajin kehittämisestä Suomessa. Suomen Taitoluisteluliitto on taitoluistelun valtakunnallinen lajiliitto ja Kansainvälisen luisteluliiton (ISU) jäsen.
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