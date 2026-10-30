Mäntsälän aurinkovoimahankkeen YVA-selostuksesta perusteltu päätelmä
2.11.2026 07:16:00 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Mäntsälän aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
GRK Suomi Oy suunnittelee aurinkovoimalaa Mäntsälän kunnan alueelle. Noin 30 hehtaarin laajuinen hankealue sijaitsee Hirvihaaran kylässä, 11 kilometriä Mäntsälän kuntakeskuksesta lounaaseen. Hankkeessa aluetta korotetaan maa-aineksilla ja aurinkopaneelit asennetaan maa-aineksilla pengerrettyihin valleihin. Aurinkovoimala liitetään maakaapelilla tai ilmajohdolla alueesta noin 900 metriä etelään sijaitsevaan Nivos Verkot Oy:n 110 kV voimajohtoon.
YVA-menettelyssä on arvioitu kolmen eri hankevaihtoehdon (VE1-, VE1 ja VE2) sekä hankkeen toteuttamatta jättämisen (VE0) ympäristövaikutuksia. Hankevaihtoehdot eroavat toisistaan maamassojen läjittämismäärän ja hankkeen toteuttamisajan suhteen. Maa-aineksen läjitysmäärä on 1 800 000–2 000 000 tonnia ja hankkeen toteutus kestää 6–12 vuotta hankevaihtoehdosta riippuen.
Perusteltu päätelmä on hankkeen YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.
Arviointiselostuksesta toimitettiin Lupa- ja valvontavirastolle kuulemisessa 7 lausuntoa ja 8 mielipidettä.
Perustellussa päätelmässään Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset. Selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset.
Hankkeen keskeiset vaikutukset kohdistuvat ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä luontoon
Yhteysviranomaisen mukaan hankkeella on merkittäviä kielteisiä ympäristövaikutuksia, jotka kohdistuvat sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen että luontoon. Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen vaikuttavat liikenne sekä maisema-, heijastus- ja meluvaikutukset. Luontoon kohdistuvat merkittävät vaikutukset liittyvät etenkin viitasammakkoon, ekologisiin yhteyksiin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Vaikutukset aiheutuvat pääosin aurinkovoimalan rakentamista edeltävästä laajamittaisesta maanläjityksestä ja siihen liittyvistä kuljetuksista.
Arviointiselostus ja Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/GRK-Mantsala-aurinkovoima-YVA.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ympäristöylitarkastaja Jutta Mikkonen, ympäristöosasto, 0295 254 749, jutta.mikkonen@lvv.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto
Perintäyhtiö ei voi periä riitautettua saatavaa30.10.2026 11:00:00 EET | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto kiinnittää huomiota perintäyhtiön toimintaan tapauksessa, jossa perintäyhtiö oli perinyt riitautettua kuluttajasaatavaa. Lisäksi perintäyhtiö oli perinyt tratalla yrityssaatavaa, joka ei ollut selvä ja riidaton.
Valvontakysely: Julkinen sektori käyttää harvoin määräaikaisia sopimuksia ilman perusteltua syytä30.10.2026 08:58:54 EET | Tiedote
Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosasto toteutti kesä-syyskuussa kattavan valvontakyselyn, joka kohdistettiin merkittävästi määräaikaista työvoimaa käyttäviin julkisen sektorin työpaikkoihin. Kyselyn perusteella näyttää siltä, että kunnat ja hyvinvointialueet eivät juurikaan käytä mahdollisuutta solmia määräaikaisia työsuhteita ilman perusteltua syytä.
Henkilöstön kelpoisuudet paranivat yli puolessa valvotuista yksityisistä päiväkodeista - osassa merkittäviä puutteita29.10.2026 13:00:00 EET | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto selvitti syksyllä 2026 yksityisten päiväkotien henkilöstön kelpoisuuksia. Edellisvuodesta jatkunut valvonta osoitti kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilöstön osuuden kasvaneen yli puolessa valvotuista päiväkodeista. Myös merkittäviä puutteita ilmeni: jopa 53 päiväkodissa ei ollut lainkaan kelpoista varhaiskasvatuksen opettajaa.
Lainsäädäntöä on uudistettava itsemääräämisoikeuden turvaamiseksi29.10.2026 08:58:19 EET | Tiedote
Lupa- ja valvontaviraston sosiaali- ja terveysalan osasto esittää, että seuraava hallitus uudistaisi itsemääräämisoikeutta koskevaa lainsäädäntöä. Suomessa ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa lakia, joka sääntelisi kattavasti itsemääräämisoikeuden rajoittamista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Selkeä lainsäädäntö turvaisi paremmin sekä asiakkaiden ja potilaiden että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeuksia.
Lapsen putoamiseen johtanut vaaratilanne paljasti puutteita henkilöstön perehdytyksessä28.10.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on selvittänyt Lempäälän Kuokkalankulman päiväkodissa 17.9.2026 sattuneen vaaratilanteen, jossa lapsi putosi kaappisängyn nostamisen yhteydessä sängyn ja seinän väliin. Päiväkodin toiminnassa ei havaittu lainvastaista menettelyä, mutta virasto korostaa henkilöstön riittävän perehdyttämisen ja turvallisuusriskien jatkuvan arvioinnin merkitystä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme