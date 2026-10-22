Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilökohtaisen avun ja erityisen osallisuuden tuen hankinta viivästyy
2.11.2026 13:30:00 EET | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Syynä viivästymiselle on hankintapäätöksestä tehty oikaisuvaatimus. Asiakkaiden palvelut jatkuvat keskeytyksettä.
Kymenlaakson hyvinvointialue on kilpailuttanut vammaispalvelulain mukaiset henkilökohtaisen avun ja erityisen osallisuuden tuen ostopalvelut. Hankintapäätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, jonka vuoksi hankinta viivästyy. Uusien sopimusten oli määrä astua voimaan lokakuussa.
Hankinnan viivästyminen ei aiheuta asiakkaiden palveluihin keskeytyksiä, ja uusille asiakkaille turvataan palvelun alkaminen palvelupäätöksen mukaisesti. Mikäli asiakkaan palveluntuottajassa tapahtuisi muutoksia, vammaispalveluiden omatyöntekijä on yhteydessä asiakkaaseen tai asiakkaan lailliseen edustajaan ja kertoo mahdollisista muutoksista sekä aikatauluista.
Hyvinvointialue tiedottaa lisää, kun hankinta etenee.
Mahdollisissa kysymyksissä asiakkaat voivat olla yhteydessä omaan vammaispalvelun omatyöntekijäänsä tai henkilökohtaisen avun neuvontapalveluun.
Henkilökohtaisen avun neuvontapalvelu puhelinnumerossa 05 220 6200 palvelee
maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 9–11. Tiistaisin ei ole puhelinpalvelua. Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse avustajainfo@kymenhva.fi.
Yhteyshenkilöt
Mia Niemi-AhoTulosaluejohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:0400 987 022mia.niemi-aho@kymenhva.fi
Janita NiittymäkiJohtava sosiaalityöntekijäKymenlaakson hyvinvointialuePuh:0400 918 415janita.niittymaki@kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
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