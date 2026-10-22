Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilökohtaisen avun ja erityisen osallisuuden tuen hankinta viivästyy

Kymenlaakson hyvinvointialue on kilpailuttanut vammaispalvelulain mukaiset henkilökohtaisen avun ja erityisen osallisuuden tuen ostopalvelut. Hankintapäätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, jonka vuoksi hankinta viivästyy. Uusien sopimusten oli määrä astua voimaan lokakuussa.

Hankinnan viivästyminen ei aiheuta asiakkaiden palveluihin keskeytyksiä, ja uusille asiakkaille turvataan palvelun alkaminen palvelupäätöksen mukaisesti. Mikäli asiakkaan palveluntuottajassa tapahtuisi muutoksia, vammaispalveluiden omatyöntekijä on yhteydessä asiakkaaseen tai asiakkaan lailliseen edustajaan ja kertoo mahdollisista muutoksista sekä aikatauluista.

Hyvinvointialue tiedottaa lisää, kun hankinta etenee.

Mahdollisissa kysymyksissä asiakkaat voivat olla yhteydessä omaan vammaispalvelun omatyöntekijäänsä tai henkilökohtaisen avun neuvontapalveluun.

Henkilökohtaisen avun neuvontapalvelu puhelinnumerossa 05 220 6200 palvelee

maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 9–11. Tiistaisin ei ole puhelinpalvelua. Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse avustajainfo@kymenhva.fi.