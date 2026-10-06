Lasten ääni täyttää julkiset tilat – Kuule minua! -ääniteos soi Lapsen oikeuksien viikolla
2.11.2026 09:56:40 EET | Suomen lastenkulttuuriliitto ry | Tiedote
Lapsen oikeuksien viikolla 16.–22. marraskuuta 2026 lasten omat ajatukset kuuluvat eri puolilla Suomea, kun Kuule minua! -ääniteosta soitetaan kauppakeskuksissa ja muissa julkisissa ja yhteisissä tiloissa. Teos muistuttaa, että jokainen lapsi on arvokas ja ansaitsee tulla kuulluksi.
Kuule minua! -ääniteos tuo lasten omat ajatukset kuuluville Lapsen oikeuksien viikolla monenlaisissa julkisissa ja yhteisissä tiloissa – myös siellä, missä lasten ääni ei yleensä kuulu. Teos soi esimerkiksi kauppakeskuksissa, kaupungintaloissa, palvelutaloissa, kouluissa, päiväkodeissa ja joukkoliikenteen odotustiloissa. Ääniteos soi viikon aikana muun muassa Mall Voicen verkostoon kuuluvassa 80 kauppakeskuksessa, jossa se voi tavoittaa jopa kaksi miljoonaa kuulijaa.
Lapset toivovat läsnäoloa ja arvostusta
Kuule minua! -ääniteos on lasten omilla äänillä toteutettu ääni-installaatio, joka kokoaa yhteen lasten ajatuksia ja tarinoita meille kaikille tärkeistä asioista – läsnäolosta, toisen huomioimisesta ja siitä, että aikuiset todella kuuntelisivat.
”Aikuiset ei koskaan kerkeä meidän kanssa hassuttelemaan”, kuuluu yhden lapsen ajatus ääniteoksessa. Toinen toivoo, että lapset saisivat viettää enemmän aikaa vanhempiensa kanssa ja että aikuiset olisivat vähemmän kännyköillään.
”Olen todella iloinen, että olemme saaneet tämän yhteisen kampanjan käyntiin. Lasten oma ääni ei aikuisten maailmassa juurikaan kuulu. Lasten ääneen lausumat ajatukset herkistävät ja motivoivat meitä lastenkulttuurin parissa työskenteleviä. Toivon, että tämä kampanja saa myös muut aikuiset pysähtymään hetkeksi ja katsomaan maailmaa lasten silmin”, sanoo Lastenkulttuurikeskus Auroran tuotantopäällikkö Johanna Kallioaho.
Lastenkulttuuritoimijat tuovat lasten äänen kuuluviin
Kuule minua! -ääniteos on syntynyt Suomen lastenkulttuuriliiton jäsenorganisaatioiden yhteistyönä. Teos liittyy Lapsen oikeuksien viikon tämän vuoden teemaan Olen arvokas ja muistuttaa lapsen oikeudesta tulla kuulluksi ja kohdatuksi omana itsenään.
“On hienoa olla osana tätä upeaa teosta ja saada lasten ääntä kuuluviin ympäri Suomea”, sanoo koordinaattori ja taidekasvattaja Eija Kaarlela Lastenkulttuurikeskus Lykystä.
Ääniteosta ovat olleet tuottamassa Vantaan kaupungin lasten ja nuorten kulttuuripalvelut, Espoon Lasten kulttuurikeskus Aurora, Kulttuurikeskus Annantalo ja Vuotalo Helsingistä, Kulttuurikeskus PiiPoo Lempäälästä, Lastenkulttuurikeskus Lykky Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalta, Sagalundin lastenkulttuurikeskus Kemiönsaaresta, Lastenkulttuurikeskus Rulla Tampereelta, Koulukino sekä Janakkalan kunta. Kampanjaa koordinoi Suomen lastenkulttuuriliitto.
Kuule minua! -ääniteos on tilattavissa ja vapaasti soitettavissa Lapsen oikeuksien viikon aikana. Tutustu teokseen ja tilaa se osoitteessa: lastenkulttuuri.fi/kuule-minua
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Yhteyshenkilöt
Hanna NordströmviestintäkoordinaattoriSuomen lastenkulttuuriliitto ry
Materiaalipyynnöt
Aleksi ValtatoiminnanjohtajaSuomen lastenkulttuuriliitto ryPuh:+358 40 820 5425aleksi.valta@lastenkulttuuri.fi
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Kaikilla lapsilla on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin
Suomen lastenkulttuuriliitto on valtakunnallinen lastenkulttuurin keskusjärjestö, joka edistää lastenkulttuurialan toimintaa ja tunnettuutta Suomessa. Liitto tekee työtä sen puolesta, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi yhdenvertainen mahdollisuus osallistua laadukkaaseen taide- ja kulttuuritoimintaan sekä tekijänä että kokijana.
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