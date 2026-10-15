Korkean tason foorumi strategisesta autonomiasta ja vahvemmasta kriisinkestävyydestä Pohjoismaissa
2.11.2026 10:27:24 EET | Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus | Tiedote
Johtavat pohjoismaiset kriisivalmiuden asiantuntijat sekä tutkijat ja elinkeinoelämän edustajat kokoontuvat 10. marraskuuta Hanaholmeniin pohtimaan, miten Pohjoismaat ja Eurooppa voivat parantaa strategista autonomiaansa teollisen yhteistyön ja vahvistetun energiahuollon avulla.
Englanninkielinen korkean tason foorumi aloitetaan keskustelulla Euroopan strategisesta autonomiasta ja siitä, miten EU:n kriisinkestävyyttä voidaan vahvistaa.
Pääpuheenvuoron pitää teknologisesta suvereniteetista, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja, komissaari Henna Virkkunen, jonka puhe on nauhoitettu etukäteen. Avausistuntoon osallistuvat myös Ruotsin siviilivalmiusviranomaisen (Myndigheten för civilt försvar) huoltovarmuusosaston johtaja Johan Dozzi ja Suomen Huoltovarmuuskeskuksen varajohtaja Axel Hagelstam.
Aloituskeskustelun jälkeen keskustellaan siitä, miten Suomi, Ruotsi ja Pohjoismaat voivat syventää yhteistyötään esimerkiksi teknologian ja kehittyneen teollisen tuotannon aloilla. Paneelikeskusteluun osallistuvat Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toimitusjohtaja Minna Helle, Tillväxtverketin pääjohtaja Elisabeth Backteman, avaruusteknologiayhtiö ICEYEn Vice President Seppo Aaltonen, tutkija Cecilia Fredriksson kokonaispuolustuksen tutkimuslaitos FOI:sta, Nordic Compassin Defence Track Lead Tobias Elling Rehfeld sekä Pohjoismaiden investointipankki NIB:n lainanantojohtaja Jeanette Vitasp.
”Ohjelman kolmas ja viimeinen osa keskittyy energiahuoltoon ja siihen, miten kriittistä energiainfrastruktuuria voidaan suojata kyberhyökkäyksiltä, sabotaasilta ja muilta mahdollisilta uhilta”, kertoo ohjelmavastaava Tina Räihä.
Loppuistuntoon osallistuvat Aalto-yliopiston emeritusprofessori Peter Lund, Fingridin Senior Vice President Tuomas Rauhala, Wärtsilän President Energy & EVP Anders Lindberg, SSH Communications Securityn hallituksen jäsen Catharina Candolin sekä Ruotsin riippumattoman valtiollisen tutkimuslaitos RISE:n strategisesta tutkimuksesta ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja Henrik Svenningstorp.
”Kiinnitämme korkean tason foorumissa huomiota myös Hanaholmen-aloitteen suomalais-ruotsalaiseen kriisivalmiuskurssiin 2026 ja kuulemme kurssilaisten pohdintoja siitä, miten kriisivalmiutta voidaan entisestään vahvistaa”, kertoo Tina Räihä.
Toivotamme median edustajat lämpimästi tervetulleiksi seuraamaan foorumia.
Aika: tiistai 10.11.2026, klo 9–13 Suomen aikaa. (Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu alkavat klo 8.15. Lounas tarjoillaan klo 13.15)
Paikka: Hanaholmen, Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo
Katso koko ohjelma täältä: hanaholmen.fi/en/events/hanaholmen-initiative-summit-2026
Osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista. Ilmoittautumiset: hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. +358 40 767 7373. Ilmoita myös, jos osallistut lounaalle tapahtuman jälkeen.
Seuraa keskustelua verkossa täällä: www.youtube.com/watch?v=udKjefXzQhA
Lue lisää Hanaholmen-aloitteesta täältä: hanaholmen.fi/fi/hanaholmen-aloite
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Yhteyshenkilöt
Håkan ForsgårdViestintäjohtaja/KommunikationsdirektörHanaholmenPuh:+358 40 767 7373hakan.forsgard@hanaholmen.fihanaholmen.fi
Tietoja julkaisijasta
Hanaholmenin ruotsalais-suomalainen yhteistyö- ja kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanaholmenin kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies.
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