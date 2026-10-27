Eriarvoistuuko työelämä? Työelämän tutkimuspäivät Tampereella
2.11.2026 09:45:45 EET | Tampereen yliopisto | Kutsu
Työelämän tutkimuspäivät 2026 kutsuu työelämän tutkijat, kehittäjät ja aiheesta kiinnostuneet keskustelemaan työstä ja työelämän muutoksista Tampereen yliopistoon. Tänä vuonna halutaan muistuttaa, että osaaminen, työolot ja työsuhteiden vakaus vaihtelevat.
Mediakutsu
Työelämän tutkimuspäivät 2026
Aika: 5.–6.11.2026
Paikka: Tampereen yliopiston keskuskampuksen Päätalo (Kalevantie 4, Tampere)
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Tutkimukset osoittavat, etteivät työhyvinvointi ja työn laatu eivät jakaudu tasaisesti.
– Osa työvoimasta kohtaa lomautuksia ja työttömyyttä, osa epätasa-arvoa ja syrjintää työssä, sanoo professori Anne Mäkikangas.
– Silti työelämä voi myös olla väylä hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistamiseen, hän muistuttaa.
Kongressin pääpuhujia ovat Ari Väänänen (Työterveyslaitos), Satu Pyöriä (Tampereen yliopisto) ja Mikko Dufva (Sitra).
Työelämän tutkimuspäivillä pidetään yhteensä 32 työryhmää ja 6 symposiumia. Paikalle on tulossa ennätysmäärä, lähes 500 kongressikävijää.
Työmarkkinasuhteiden sääntely paneelikeskustelussa
Perjantain paneelissa pohditaan työmarkkinasuhteita ja sitä, miten sääntelyllä vaikuttaa työelämän eriarvoisuuteen.
Työmarkkinasuhteet muodostuvat lainsäädännön, työehtosopimusjärjestelmän, viranomaistoiminnan sekä työnantaja–työntekijäsuhteiden vuorovaikutuksessa. Sääntelyllä pyritään ohjaamaan työelämän käytäntöjä kohti turvallisempia työoloja ja yhdenvertaisempia työn tekemisen ehtoja. Sääntely voi tuottaa toivottuja parannuksia, mutta se voi myös jättää eriarvoisuutta ylläpitäviä rakenteita koskematta, mikäli tulkinnat ja valvonta jäävät puutteellisiksi.
Panelistit:
Paavo Teittinen, toimittaja, Helsingin Sanomat
Natalia Ollus, johtaja, Euroopan Kriminaalipolitiikan Instituutti HEUNI
Anu-Hanna Anttila, tutkimuspäällikkö, Teollisuusliitto
Ilkka Kärrylä, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto
Paneelin puheenjohtaja Paul Jonker-Hoffrén, yliopistotutkija, Helsingin yliopisto
Päivien avauksessa torstaina 5.11. klo 10.15. alkaen jaetaan Hyvä työ! -palkinto ja Työelämän tutkimus -lehden artikkelipalkinto.
Työelämän tutkimuspäivät toteutetaan lähitapahtumana 5.–6.11.2026 Tampereen yliopiston keskuskampuksen Päätalossa (Kalevantie 4, Tampere).
Median edustajat ovat tervetulleita tapahtumaan. Pyydämme ilmoittamaan tulostasi Anne Mäkikankaalle (anne.makikangas@tuni.fi).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoa ja haastattelupyynnöt:
Professori Anne Mäkikangas
anne.makikangas@tuni.fi
050 437 7137
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