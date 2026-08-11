SOL Pesulapalveluiden takkikeräys tuotti 835 takkia asunnottomuutta kokeville
2.11.2026 10:31:52 EET | SOL Pesulapalvelut Oy | Tiedote
SOL Pesulapalveluiden takkikeräys toi pääkaupunkiseudun SOL Pesuloihin 835 takkia asunnottomuutta kokeville ihmisille. Lisäksi keräykseen lahjoitettiin 715 muuta vaatetta ja asustetta, kuten neuleita, kenkiä ja pukuja. SOL Pesulapalvelut toimitti lahjoitukset VVA:lle, joka huolehtii lahjoitusten jakamisesta eteenpäin.
SOL Pesulapalveluiden ja Vailla Vakinaista Asuntoa ry:n takkikeräykseen lahjoitettiin 835 takkia asunnottomuutta kokeville ihmisille. Takkien lisäksi keräykseen tuotiin 715 muuta vaatetta ja asustetta, kuten neuleita, kenkiä ja pukuja. Kaikkiaan niitä kertyi 1 550 kappaletta. Lahjoituksia vastaanotettiin pääkaupunkiseudun SOL Pesuloissa kesäkuun alusta syyskuun loppuun saakka.
SOL Pesulapalvelut pesi lahjoitetut vaatteet, minkä jälkeen ne toimitettiin VVA:lle lokakuun alussa. Lahjoitukset toimitettiin Vailla Vakinaista Asuntoa ry:lle. Suurin osa lahjoituksista jaettiin Asunnottomien yössä.
– Olemme todella iloisia siitä, kuinka moni lähti mukaan keräykseen. Suuri kiitos kaikille, jotka toivat tarpeettomiksi jääneitä hyväkuntoisia vaatteita pesuloihimme. Meille luonteva tapa osallistua oli huolehtia siitä, että lahjoitukset saatiin puhtaina ja käyttövalmiina eteenpäin niitä tarvitseville, sanoo SOL Pesulapalveluiden toimitusjohtaja Maria Rantala.
VVA ry:n mukaan lämpimille vaatteille on tarvetta erityisesti säiden kylmetessä.
– Lämmin takki ja puhtaat vaatteet helpottavat asunnottomuutta kokevien ihmisten arkea erityisesti säiden kylmetessä. Kiitos SOL:ille ja sen asiakkaille tärkeästä lahjoituksesta. On hienoa, että yritykset osallistuvat konkreettisesti asunnottomuutta kokevien ihmisten tukemiseen, sanoo VVA ry:n viestintäpäällikkö Erja Morottaja.
Asunnottomuus on kääntynyt Suomessa kasvuun
Vuonna 2025 Suomessa oli 4 579 yksinelävää asunnotonta, mikä oli 20 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Asunnottomuus kasvoi toista vuotta peräkkäin pitkän myönteisen kehityksen jälkeen.
– Tarvitaan sekä tällaista lahjoitusten kaltaista konkreettista apua tässä hetkessä että toimivia asumisratkaisuja ja palveluja asunnottomuuden ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi, Morottaja toteaa.
Lisätietoja:
Erja Morottaja / erja.morottaja@vvary.fi / 044 7734 700
Maria Rantala / maria.rantala@sol.fi / 040 6831 604
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maria RantalaSOL PesulapalvelutPuh:+358 40 6831604maria.rantala@sol.fi
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