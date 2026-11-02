Ajanvarauksettomat joukkorokotuspäivät jatkuvat lauantaina 7.11. seitsemällä paikkakunnalla
2.11.2026 09:44:22 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Maksuttomia influenssa- ja koronarokotuksia annetaan lauantaina 7. marraskuuta ilman ajanvarausta 65 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille sekä 18 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille. Raskaana olevat ja alle 7-vuotiaat lapset saavat rokotuksia Palokan neuvolassa. Kaikki rokotuksiin liittyvä tieto löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta: www.hyvaks.fi/influenssajakoronarokotukset
Ajanvarauksettomat joukkorokotuspaikat ovat avoinna 7.11. kello 9–16
Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää aikuisten joukkorokotuspäivän kello 9–16 Jyväskylässä sairaala Novassa, Jämsän ja Äänekosken sosiaali- ja terveyskeskuksissa sekä Laukaan, Saarijärven, Viitasaaren ja Keuruun sosiaali- ja terveysasemilla.
Hyvinvointialue kannustaa rokotuksiin oikeutettuja hyödyntämään joukkorokotuspäiviä. Keski-Suomen asukkaat voivat valita itselleen sopivan rokotuspisteen asuinkunnasta riippumatta. Poikkeuksena on Keuruun sosiaali- ja terveysasema, jossa rokotetaan vain Keuruun ja Multian asukkaita.
Palokan neuvolassa rokotetaan 7.11. raskaana olevia ja alle 7-vuotiaita lapsia kello 8–15.30.
Palokan joukkorokotuspäivät on tarkoitettu erityisesti Jyväskylässä ja Muuramessa asuville raskaana oleville sekä alle 7-vuotiaille lapsille.
Myös alle kuuden kuukauden ikäisen vauvan samassa taloudessa asuvat läheiset sekä raskaana olevan puoliso ovat oikeutettuja maksuttomaan influenssarokotukseen.
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa rokotetaan riskiryhmiin kuuluvat koululaiset ja opiskelijat omissa oppilaitoksissaan viikosta 45 alkaen.
Tarkemmat yksityiskohdat oppilaitoskohtaisista rokotusajankohdista tiedotetaan Wilman kautta.
Ikääntyneiden ja vammaispalvelun asumisyksiköiden asiakkaat rokotetaan asumisyksiköissään
Ikääntyneiden asumispalveluiden asiakkaat rokotetaan asumisyksiköissä ja kotihoidon asiakkaat asiakaskäynneillä tämän syksyn ja talven aikana kunkin yksikön oman rokotussuunnitelman mukaisesti. Vammaispalveluiden asumispalveluiden asiakkaat saavat rokotteet myös yksikön oman rokotussuunnitelman mukaisesti.
Omaishoidon asiakkaat rokotetaan puolestaan pääsääntöisesti omassa sosiaali- ja terveyskeskuksessa, sosiaali- tai terveysasemalla tai sosiaali- ja terveyspalvelupisteellä ajanvarauksella tai mahdollisuuksien mukaan joukkorokotuspäivissä.
Ketkä ovat oikeutettuja rokotuksiin?
Influenssa- ja koronarokotuksia annetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositusten mukaisille kohderyhmille. Tarkemmat tiedot rokotusten kohderyhmistä löytyvät THL verkkosivuilta.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja Keski-Suomen hyvinvointialueelta:
Niina Ylönen-Käyrä, ylihoitaja, avoterveydenhuollon palvelut, 050 439 3390, niina.ylonen-kayra@hyvaks.fi
Tiina Kelin, palvelupäällikkö, neuvola ja seksuaalipalvelut, p. 040 539 2584, tiina.kelin@hyvaks.fi
Maarit Raappana, palvelujohtaja, Ikääntyneiden koti- ja asumispalvelut, p. 050 311 9005, maarit.raappana@hyvaks.fi
Päivi Junnilainen, palvelujohtaja, Vammaispalvelut, p. 040 533 5729, paivi.junnilainen@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, p. 040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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