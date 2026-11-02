Ajanvarauksettomat joukkorokotuspäivät jatkuvat lauantaina 7.11. seitsemällä paikkakunnalla

Ajanvarauksettomat joukkorokotuspaikat ovat avoinna 7.11. kello 9–16

Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää aikuisten joukkorokotuspäivän kello 9–16 Jyväskylässä sairaala Novassa, Jämsän ja Äänekosken sosiaali- ja terveyskeskuksissa sekä Laukaan, Saarijärven, Viitasaaren ja Keuruun sosiaali- ja terveysasemilla.

Hyvinvointialue kannustaa rokotuksiin oikeutettuja hyödyntämään joukkorokotuspäiviä. Keski-Suomen asukkaat voivat valita itselleen sopivan rokotuspisteen asuinkunnasta riippumatta. Poikkeuksena on Keuruun sosiaali- ja terveysasema, jossa rokotetaan vain Keuruun ja Multian asukkaita.

Palokan neuvolassa rokotetaan 7.11. raskaana olevia ja alle 7-vuotiaita lapsia kello 8–15.30.

Palokan joukkorokotuspäivät on tarkoitettu erityisesti Jyväskylässä ja Muuramessa asuville raskaana oleville sekä alle 7-vuotiaille lapsille.

Myös alle kuuden kuukauden ikäisen vauvan samassa taloudessa asuvat läheiset sekä raskaana olevan puoliso ovat oikeutettuja maksuttomaan influenssarokotukseen.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa rokotetaan riskiryhmiin kuuluvat koululaiset ja opiskelijat omissa oppilaitoksissaan viikosta 45 alkaen.

Tarkemmat yksityiskohdat oppilaitoskohtaisista rokotusajankohdista tiedotetaan Wilman kautta.

Ikääntyneiden ja vammaispalvelun asumisyksiköiden asiakkaat rokotetaan asumisyksiköissään

Ikääntyneiden asumispalveluiden asiakkaat rokotetaan asumisyksiköissä ja kotihoidon asiakkaat asiakaskäynneillä tämän syksyn ja talven aikana kunkin yksikön oman rokotussuunnitelman mukaisesti. Vammaispalveluiden asumispalveluiden asiakkaat saavat rokotteet myös yksikön oman rokotussuunnitelman mukaisesti.

Omaishoidon asiakkaat rokotetaan puolestaan pääsääntöisesti omassa sosiaali- ja terveyskeskuksessa, sosiaali- tai terveysasemalla tai sosiaali- ja terveyspalvelupisteellä ajanvarauksella tai mahdollisuuksien mukaan joukkorokotuspäivissä.

Ketkä ovat oikeutettuja rokotuksiin?

Influenssa- ja koronarokotuksia annetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositusten mukaisille kohderyhmille. Tarkemmat tiedot rokotusten kohderyhmistä löytyvät THL verkkosivuilta.