Muistutus mediakutsusta: Suomen MM-kotikisajoukkue julkistetaan tiistaina 3.11. Helsingissä
2.11.2026 10:10:14 EET | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
Suomen miesten salibandymaajoukkue joulukuun MM-kotikisoihin julkistetaan tiistaina 3. marraskuuta Helsingissä. Puolustavan maailmanmestarin 20 pelaajan joukkue esitellään klo 13 alkavassa mediatilaisuudessa Suomalaisen Kirjakaupan lippulaivamyymälässä Aleksanterinkadulla.
Suomi tavoittelee historiansa kuudetta maailmanmestaruutta Tampereella 5.–13. joulukuuta pelattavissa MM-kisoissa. Edellisen MM-kultansa Suomi voitti kaksi vuotta sitten Malmössä, jossa se kukisti Ruotsin loppuottelussa.
Mediatilaisuuden tiedot
Aika: Tiistai 3.11.2026 klo 13.00
Paikka: Suomalainen Kirjakauppa, Aleksanterinkatu 15, Helsinki
Suora lähetys: Salibandyliiton YouTube-kanava
Tilaisuudessa median haastateltavina ovat Suomen päävalmentaja Esa Jussila, MM-joukkueeseen valittuja pelaajia, MM-kisojen pääsihteeri Kati Voutilainen sekä liiton johtoa.
Tilaisuuden juontaa Tuukka Ritokoski. Julkistuksen ja haastattelujen jälkeen osallistujille on tarjolla kahvia ja pientä suolaista/makeaa.
Lukeminen ja liikkuminen yhdistävät Salibandyliittoa ja Suomalaista Kirjakauppaa
MM-joukkueen julkistustilaisuuden järjestäminen Suomalaisessa Kirjakaupassa on osa Suomen Salibandyliiton ja Suomalaisen Kirjakaupan uutta arvopohjaista yhteistyötä. Sen tavoitteena on kannustaa lapsia ja nuoria lukemaan ja liikkumaan sekä vähentämään ruutuaikaa. Yhteistyön näkyvimpiin tapahtumiin kuuluu MM-kisojen yhteydessä Tampereen Hakametsässä 9. joulukuuta järjestettävä koululaisottelu, johon oppilaat pääsevät sisään tuomalla mukanaan oman lempikirjansa.
Median ilmoittautuminen
Median edustajia pyydetään ilmoittautumaan tilaisuuteen:
Jussi Ojala, viestintä, Salibandyliitto
jussi.ojala@salibandy.fi
Miesten salibandyn MM-kisat 2026
Miesten salibandyn 16. MM-turnaus pelataan Tampereella 5.–13.12.2026. Turnaukseen osallistuu 16 maata. Suomi on voittanut maailmanmestaruuden viidesti: 2008, 2010, 2016, 2018 ja 2024.
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
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