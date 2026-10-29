Muistutus mediakutsusta: Suomen MM-kotikisajoukkue julkistetaan tiistaina 3.11. Helsingissä

Suomi tavoittelee historiansa kuudetta maailmanmestaruutta Tampereella 5.–13. joulukuuta pelattavissa MM-kisoissa. Edellisen MM-kultansa Suomi voitti kaksi vuotta sitten Malmössä, jossa se kukisti Ruotsin loppuottelussa.

Mediatilaisuuden tiedot

Aika: Tiistai 3.11.2026 klo 13.00

⁠⁠Paikka: Suomalainen Kirjakauppa, Aleksanterinkatu 15, Helsinki

⁠⁠Suora lähetys: Salibandyliiton YouTube-kanava

Tilaisuudessa median haastateltavina ovat Suomen päävalmentaja Esa Jussila, MM-joukkueeseen valittuja pelaajia, MM-kisojen pääsihteeri Kati Voutilainen sekä liiton johtoa.

Tilaisuuden juontaa Tuukka Ritokoski. Julkistuksen ja haastattelujen jälkeen osallistujille on tarjolla kahvia ja pientä suolaista/makeaa.

Lukeminen ja liikkuminen yhdistävät Salibandyliittoa ja Suomalaista Kirjakauppaa

MM-joukkueen julkistustilaisuuden järjestäminen Suomalaisessa Kirjakaupassa on osa Suomen Salibandyliiton ja Suomalaisen Kirjakaupan uutta arvopohjaista yhteistyötä. Sen tavoitteena on kannustaa lapsia ja nuoria lukemaan ja liikkumaan sekä vähentämään ruutuaikaa. Yhteistyön näkyvimpiin tapahtumiin kuuluu MM-kisojen yhteydessä Tampereen Hakametsässä 9. joulukuuta järjestettävä koululaisottelu, johon oppilaat pääsevät sisään tuomalla mukanaan oman lempikirjansa.

Median ilmoittautuminen

Median edustajia pyydetään ilmoittautumaan tilaisuuteen:

Jussi Ojala, viestintä, Salibandyliitto

jussi.ojala@salibandy.fi

Miesten salibandyn MM-kisat 2026

Miesten salibandyn 16. MM-turnaus pelataan Tampereella 5.–13.12.2026. Turnaukseen osallistuu 16 maata. Suomi on voittanut maailmanmestaruuden viidesti: 2008, 2010, 2016, 2018 ja 2024.