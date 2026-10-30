Espoon kaupunki - Esbo stad

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Matinkylästä tontti nuorisoasunnoille, Otaniemestä tontit paloasemalle ja opiskelija-asunnoille

2.11.2026 11:23:30 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

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Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti vuokrata M2-Kodeille tontin Matinkylästä nuorisoasuntoja varten. Lisäksi jaosto päätti vuokrata Otaniemestä tontit paloasemaa ja sen yhteyteen tulevia opiskelija-asuntoja varten.

Piirroskuva puheenjohtajan nuijasta sinisellä pohjalla.

Matinkylään suunnitellaan asuntoja nuorille aikuisille ja perheille

Jaosto päätti vuokrata Matinkylän Tiistilästä tontin M2-Kodeille valtion tukemaa nuorisoasuntotuotantoa varten. Kalastajantie 23:ssa sijaitsevalle tontille suunnitellaan vuokra-asuntoja nuorille aikuisille ja perheille. Asukkaiksi voidaan valita 18–29-vuotiaita, ja asunnoissa voi asua 35-vuotiaaksi saakka.

Tontilla on rakennusoikeutta 3 200 kerrosneliömetriä. Vuokra-aika on 60 vuotta ja perusvuokra 76 800 euroa vuodessa.

Otaniemen paloasema ja opiskelija-asunnot etenivät

Jaosto päätti vuokrata Otaniemestä tontin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle paloasemaa varten. Lisäksi se päätti vuokrata samalta alueelta tontit Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:lle (HOAS) ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan yhteydessä toimivalle kiinteistöyhtiölle opiskelija-asuntohanketta varten. Molemmat päätökset koskevat Aalto Village 2 -hanketta, johon kuuluu paloasema ja noin 400 opiskelija-asuntoa. Rakentamisen on suunniteltu alkavan vuodenvaihteessa 2026–2027.

Aiheesta on julkaistu uutinen: Espoo vuokraa Otaniemestä tontin paloasemaa varten – sen yhteyteen tulee opiskelija-asuntoja

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Lisäksi jaosto sai selostuksen kaupunkimarkkinoinnin periaatteista.

Esittelijä poisti listalta maanvuokrasopimuksen muuttamisen Espoon kaupungin ja Espoon Golfseura ry:n välillä (asia 18). Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Avainsanat

elinkeino- ja kilpailukykyjaostokaupunginhallitusespoon kaupunki

Yhteyshenkilöt

Espoo on lasten ja nuorten pääkaupunki, jossa talouden tasapaino mahdollistaa laadukkaat palvelut ja kestävän kasvun. Viiden kaupunkikeskuksen Espoo on kaupunki, jossa arki on turvallista ja luonnonläheistä.

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