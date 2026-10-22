Gigantin lokakuun telecom-katsaus: Suomalaismerkit valtasivat puettavien laitteiden kärjen, iPhone 17:stä ja Oura 5:stä povataan joulukauden hittejä

Gigantin lokakuun myydyin puhelin oli Samsung Galaxy A17 5G, joka nousi syyskuun seitsemänneltä sijalta takaisin kärkeen. Sijoille kolmesta viiteen kirivät Samsung Galaxy A18 LTE, Google Pixel 9a ja HMD Fusion, joista yksikään ei ollut syyskuun listalla. Syyskuun kakkonen, noin sadan euron Honor X5c Plus, putosi yhdeksänneksi.

”Galaxy A17 on ollut kesäkuusta lähtien neljänä kuukautena viidestä kahden myydyimmän puhelimemme joukossa. Edullisen puhelimen ostaja vertaa ennen kaikkea näyttöä, akkua ja kameraa, ja niissä A17 on hintaluokkansa kivijalka”, Gigantin telecom-kategorian myyntipäällikkö Toni Kiekkinen sanoo.

iPhoneja mahtui listalle kuuden sijaan kolme, ja Pro Max -mallit jäivät kokonaan pois. Vuoden takainen iPhone 17 Pro oli toinen ja myi uutta iPhone 18 Prota paremmin jo toista kuukautta peräkkäin, kun uutuus putosi neljänneltä sijalta seitsemänneksi. Applen ensimmäinen taittuva puhelin, 2 419 eurosta alkaen maksava iPhone Duo, tuli myyntiin vasta 23. lokakuuta. Maailmalla sen ensimmäinen erä myytiin loppuun minuuteissa.

”Kun uusi Pro-malli maksaa edeltäjäänsä enemmän, moni punnitsee, tarvitseeko Pro-ominaisuuksia lainkaan. Siksi povaan joulukauden puhelinhitiksi iPhone 17:ää. Perusmallin seuraajaa ei syksyllä julkaistu, joten se on Applen uusin perusmalli Black Fridaysta jouluaattoon”, Kiekkinen summaa.

Puhelinten nousijoissa painavat tukiaika ja korjattavuus

Samsungin syyskuussa Euroopassa julkaisema Galaxy A18 LTE jatkaa A17:n linjaa 6,7 tuuman AMOLED-näytöllä ja 5 000 milliampeeritunnin akulla, mutta kestää pölyä ja roiskeita paremmin IP64-luokituksellaan. Puolitoista vuotta sitten julkaistun Pixel 9a:n valtteja ovat Googlen oma Tensor G4 -piiri, Gemini-avustaja, IP68-suojaus ja langaton lataus. Espoolaisen HMD:n Fusion saa EU:n korjattavuusluokituksessa parhaan A-luokan, ja sen ominaisuuksia voi laajentaa vaihdettavilla Smart Outfits -kuorilla esimerkiksi pelaamiseen.

”A18:n ja Pixel 9a:n tietoturvapäivitykset jatkuvat vuoteen 2032. Kun alle 200 euron puhelinta voi käyttää turvallisesti kuusi vuotta, sen hinnaksi jää noin 30 euroa vuodessa. Fusionin taas nosti viiden joukkoon lokakuun kampanja, jossa sen hinta puolittui”, Kiekkinen kertoo.

Polar ja Oura valtasivat puettavien laitteiden kärkinelikon

Puettavissa älylaitteissa kärkeen nousi Polar Ignite 2, joka puuttui syyskuun listalta kokonaan. Syyskuun ykkönen Oura 5 oli toinen, uutuuden myötä kesällä halventunut Oura 4 kolmas ja Polar Vantage M3 neljäs. Vuonna 2021 julkaistu Ignite 2 on 35-grammainen GPS-urheilukello, joka mittaa unen aikaista palautumista Nightly Recharge -toiminnolla ja ehdottaa sen perusteella päivän treeniä.

”Oura 5 ei ole pudonnut kahden kärjestä kertaakaan kesäkuun myyntistartin jälkeen, ja odotan siitä joulukauden hittiä. Noin 150 euron Ignite 2 taas osuu suoraan joululahjojen keskimääräisempään hintahaarukkaan”, Kiekkinen arvioi.

Apple Watch Series 12 kiri ensimmäisellä täydellä myyntikuukaudellaan kymmenenneltä sijalta viidenneksi, ja seuraajansa julkistuksen jälkeen Apple Watch Ultra 3 nousi listalle kymmenenneksi. Uusina mukaan tulivat myös syyskuun alussa julkaistu Huawei Watch GT 7, jonka AMOLED-näyttö yltää 3 000 nitin kirkkauteen ja akku kestää kevyessä käytössä jopa kolme viikkoa, sekä tanskalaisen Denverin edullinen SWC-176, jolla voi vastata puheluihin ranteesta.

Kesän ilmiönä nousseet aktiivisuusrannekkeet sen sijaan putosivat listalta: syyskuussa kymmenen joukossa olivat vielä Huawei Band 10 Active ja Google Fitbit Air.

Lokakuun myydyimmät puhelimet TOP 10

Samsung Galaxy A17 5G Apple iPhone 17 Pro Samsung Galaxy A18 LTE Google Pixel 9a HMD Fusion Samsung Galaxy A37 Apple iPhone 18 Pro Apple iPhone 17 HONOR X5c Plus Samsung Galaxy A57





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