Uudistuneen S-market Ylistaron avajaisia juhlitaan 6.11.

Osuuskauppa Eepee on uudistanut S-market Ylistaron ja saman katon alta löytyy nyt enemmän palveluita. Keväällä 2026 alkaneen uudistuksen tavoitteena oli tehdä asiakkaiden asioinnista entistä sujuvampaa. Myymälän tiloja, palveluita ja tekniikkaa on uudistettu laajasti.

Myymälän avajaisia juhlitaan perjantaina 6.11.2026 klo 10–18. Luvassa on kakkukahvit 1600 ensimmäiselle, onnenpyörä, Apsi Apina jakamassa tikkareita tasatunnein, kinkkuarvonta ja tarjouksia.

Yksi näkyvimmistä muutoksista on Ylistaron apteekki, joka on muuttanut samaan kiinteistöön S-marketin kassa-alueen viereen. Uudet tilat antavat apteekille mahdollisuuden laajentaa aiempien toimintojen lisäksi muun muassa terveyspalvelutoimintaa sekä tarvittaessa muita lisäpalveluita.

Mitä uutta?

Bakery ja kahviautomaatti. Kaffilan tilalle on tullut Bakery, ja sen vieressä asiakkaita palvelee Coffee Housen laadukas kahviautomaatti.

Kaffilan tilalle on tullut Bakery, ja sen vieressä asiakkaita palvelee Coffee Housen laadukas kahviautomaatti. Uusi paket tiautomaattialue. Sisääntuloon on rakennettu uusi automaattialue, josta löytyvät Postin, Budbeen, Pakettipisteen ja Matkahuollon automaatit.

Sisääntuloon on rakennettu uusi automaattialue, josta löytyvät Postin, Budbeen, Pakettipisteen ja Matkahuollon automaatit. Energiatehokkaat kylmäkalusteet. Uudet ovelliset kylmäkalusteet ovat aiempia huomattavasti energiatehokkaampia. Ne pitävät kylmän sisällään ja parantavat näin sekä asiakaskokemusta että henkilökunnan työskentelyolosuhteita.

Uudet ovelliset kylmäkalusteet ovat aiempia huomattavasti energiatehokkaampia. Ne pitävät kylmän sisällään ja parantavat näin sekä asiakaskokemusta että henkilökunnan työskentelyolosuhteita. Osuvammat valikoimat. Tuoteryhmien sijoittelua on kehitetty ja valikoimia hiottu vastaamaan entistä paremmin paikallisten asiakkaiden ja ohikulkijoiden toiveita. Arjen ostokset löytyvät myymälästä nyt entistä helpommin ja sujuvammin.

Tuoteryhmien sijoittelua on kehitetty ja valikoimia hiottu vastaamaan entistä paremmin paikallisten asiakkaiden ja ohikulkijoiden toiveita. Arjen ostokset löytyvät myymälästä nyt entistä helpommin ja sujuvammin. Veikkauksen tuotteet kassoilta. Veikkauksen tuotteet myydään jatkossa S-marketin kassoilta.

Veikkauksen tuotteet myydään jatkossa S-marketin kassoilta. SER-kierrätyspiste. Ylistaroon toteutetaan uusi sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyspiste asiakkaille.

Ylistaroon toteutetaan uusi sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyspiste asiakkaille. ABC-latauksen teholatausasema. Ylistaron sähköautojen ABC-teholatausasema on avattu, ja yksikössä on nopeaan lataukseen soveltuvia 50 kW:n latureita.

Tervetuloa tutustumaan uudistuneeseen S-market Ylistaroon ja juhlimaan uuden ajan alkua Ylistarossa!