Liikennejärjestelyt muuttuvat Arkadiankadun ympäristössä 5. marraskuuta
2.11.2026 14:41:28 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Työt ovat edenneet Arkadiankadulla ja liikennejärjestelyihin tehdään muutoksia keskiviikon ja torstain välisenä yönä 4.–5. marraskuuta.
Hotelli Presidentin kohdalla ajoneuvoliikenne siirtyy Pohjoiselta Rautatiekadulta Eteläiselle Rautatiekadulle, jossa liikenne kulkee hotellin kohdalla kahteen suuntaan.
Samalla kohdalla Pohjoinen Rautatiekatu muutetaan työmaaksi. Pohjoinen Rautatiekatu on suljettu Antinkadun ja Arkadiankadun välillä.
Työt Arkadiankadulla valmistuvat pääosin vuoden loppuun mennessä. Osa viimeistelytöistä, kuten jalkakäytävien kivitöitä ja ajoratamerkintöjä, jää tehtäväksi kevään 2027 puolelle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aki Lehtinenprojektipäällikkökaupunkiympäristön toimiala
Projektirakennuttaminen
Petri KunnarityöpäällikköUudenmaan infrapalvelut OyPuh:050 569 8352petri.kunnari@uip.fi
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