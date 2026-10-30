Kanta-Hämeen OLKA-toiminta jää tauolle Oma Hämeen yksiköissä
2.11.2026 11:11:53 EET | Oma Häme | Tiedote
Kanta-Hämeen OLKA-toiminta tauolle 30.11. alkaen vuoden 2027 rahoituksen epävarmuuden vuoksi. Tauko koskee vapaaehtoistoimintaa ja teemapäiviä Oma Hämeen yksiköissä. Asiakkaat voivat hakea tukea Vertaistalo.fi-sivustolta, Toivo-sovelluksesta tai Lähellä.fi-palvelusta. Toiminnan jatkumisesta tiedotetaan rahoitustilanteen selvittyä alkuvuonna 2027.
Ahveniston sairaalassa Assissa, Viipurintien sote-keskuksessa sekä Riihimäellä ja Forssassa toimiva Kanta-Hämeen OLKA-toiminta jää tauolle 30.11. alkaen. Tauon taustalla on vuoden 2027 rahoituksen epävarmuus. Rahoitustilanteen odotetaan selviävän alkuvuodesta 2027.
OLKA on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa, jota toteutetaan Omahämeen alueella Hämeen Setlementti ry:n ja hyvinvointialueen välisenä yhteistyönä.
Tauko koskee vapaaehtoisten toimintaa sairaaloissa ja yhdistysten teemapäiviä OLKA-pisteillä.
OLKA-pisteillemme jää tauon ajaksi yhdistysten materiaalit, joihin saa tauonkin aikana käydä tutustumassa ja ottaa mukaansa.
Mistä tukea tauon aikana?
Tauon aikana asiakkaat ja läheiset voivat tutustua Vertaistalo.fi-sivustolta löytyviin järjestöjen materiaaleihin ja yhdistyksiin tai hakea vertaistukea Toivo-sovelluksen kautta: https://www.terveyskyla.fi/vertaistalo
Toivo-sovelluksesta: https://olkatoiminta.fi/toivo/
Yhdistysten toimintaa löydät myös Lähellä.fi-sivustolta: https://www.lahella.fi/
Kanta-Hämeen OLKA-toiminnan jatkumisesta tiedotetaan, kun rahoitustilanne ja toiminnan jatkon edellytykset ovat selvinneet.
Yhteyshenkilöt
Kati RingmanToiminnanjohtaja / Hämeen Setlementti ryPuh:050 512 6087kati.ringman@hameensetlementti.fi
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