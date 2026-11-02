Lokakuu oli Suomessa laajalti poikkeuksellisen lämmin
2.11.2026 11:25:30 EET | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Lokakuun keskilämpötila oli koko maan tasolla korkeampi viimeksi vuonna 2000. Osaan maan pohjoisosaa satoi ensilumi, mutta kuun lopussa koko Suomi oli lumeton.
Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan lokakuu oli maan etelä- ja keskiosassa monin paikoin poikkeuksellisen lämmin: Suomenlahden meri- ja rannikkohavaintoasemilla sekä yksittäisillä sisämaan havaintoasemilla etelässä kuukausi oli jopa ennätyksellisen lämmin. Maan pohjoisosassa lokakuu oli harvinaisen, paikoin poikkeuksellisen lämmin.
Kuukauden keskilämpötila vaihteli Enontekiön noin +2 asteesta etelärannikon ja lounaissaariston noin +10 asteeseen. Lokakuu oli liki koko maassa 2‒4 astetta vertailukauden 1991‒2020 keskiarvoa lämpimämpi. Koko maan lokakuun keskilämpötila oli 5,9 astetta; viimeksi koko maan lokakuun keskilämpötila oli korkeampi vuonna 2000, jolloin kuukauden keskilämpötila oli 6,4 astetta.
Kuukauden ylin lämpötila, 18,2 astetta, mitattiin lokakuun 1. päivänä Salon Kärkässä ja Kaarinan Yltöisissä. Kuukauden alin lämpötila, ‒16,7 astetta, mitattiin lokakuun 13. päivänä Savukosken Tulppiossa.
Eniten lokakuussa satoi alustavien tietojen mukaan Nurmeksen Mujejärvellä, jossa satoi 97,4 millimetriä. Vähiten satoi Inarin Raja-Joosepissa, 8,7 millimetriä. Lokakuun sademäärä oli laajalti tavanomainen tai hieman tavanomaista pienempi. Maan keskiosassa Satakunnasta Pohjois-Karjalaan yltävällä alueella satoi monin paikoin hieman tavanomaista enemmän. Suurin vuorokausikohtainen sademäärä, 53,8 millimetriä, mitattiin Paraisissa Utön havaintoasemalla 11. lokakuuta.
Ensilumi satoi pohjoiseen kuukauden puolivälissä
Ensilumi mitattiin lokakuun 10. päivänä Kainuussa ja Vieremän Kaarakkalassa; ensilumi satoi Kainuussa noin viikkoa tavanomaista ajankohtaa aikaisemmin. Kuukauden puolivälissä ensilumi satoi myös osiin Keski- ja Pohjois-Lappia; siellä ensilumi satoi tyypilliseen aikaan. Käsivarressa ensilumi satoi muutamaa viikkoa keskimääräistä myöhemmin. Lokakuun suurin lumensyvyys, 19 senttimetriä, mitattiin Puolangan Paljakassa kuukauden 10. päivänä.
Lokakuun lopussa koko Suomi oli kuitenkin kokonaan lumeton. Keskimäärin lokakuun loppuun mennessä ensilumi on satanut suurimmassa osassa maan pohjoisosaa, ja pysyväkin lumipeite on yleensä satanut osiin Keski- ja Pohjois-Lappia.
Auringonpaistetunteja kertyi maan rannikkoalueille noin 80–105 tuntia, muualle maahan 40–80 tuntia. Aurinko paistoi suurimmassa osassa maata lokakuulle tavanomaisen määrän.
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Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde).
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