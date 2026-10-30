Otavan kevään 2027 kustannusohjelma on nyt julki

Kaunokirjallisuus

Pauliina Rauhalan loistelias ja koskettava Muistolause kysyy, kenestä pidämme huolta. Lukijat ihastuttanut Pappilan piika saa jatkoa! Enni Mustosen Kansankynttilä kertoo mukaansatempaavasti naisten elämästä vuosisadanvaihteen maalaispitäjässä. Joel Haahtelan Odysseus on koskettava kertomus veljeään etsivästä nuorukaisesta ja onnen päivistä, jotka säilyvät ikuisesti. Katja Kallion pienoisromaani Hyviä vuosia pohtii elämän käännekohtia hengästyttävän osuvasti. Taina Latvalan Hurmaava ystävä on psykologinen draama naisten välisen ystävyyden pimeimmistä puolista. Päivi Lipposen Martta ja Otto on vahvatunnelmainen historiallinen romaani muistojen pitkästä varjosta. Ihminen välissä tarjoaa arjen absurdiutta, lämpöä ja naurua – Anna-Leena Härköstä terävimmillään! Linnea Kuuluvaisen Luomiskertomus kuvaa nerokkaasti naista tilanteessa, jossa kehoa pidetään ennen kaikkea lapsen kotina.

Otava julkaisee keväällä useita esikoiskirjoja. Emilia Laakkosen esikoisromaani Helmi, tulisydän aloittaa laivanvarustajaperheestä kertovan koukuttavan kirjasarjan. Anniina Louhivuoren Sellainen huvimatka on traagista ja koomista villisti yhdistävä esikoisromaani naisen paikasta ja mielikuvituksen voimasta. Anette Joelssonin psykologisesti intensiivinen esikoisromaani Rakkaus: tapaustutkimus sukeltaa kiintymyssuhteiden syntyyn. Aalo Vanamon Jään kutsu on pohjoista mytologiaa hehkuvan romantasiasarjan lumoava avaus. Se ilmestyy syrjävärjättynä erikoispainoksena.

Vera Aureksen vangitsevassa jännityssarjan avauksessa kuolema paljastaa vaaralliset vaikuttamisen verkostot. Kotimaista jännitystä tarjoilevat lisäksi mm. Eeva Louko, Seppo Mustaluoto ja Tjörvi Einarsson sekä Jyrki Erra.

Viihteen uutuuksissa valloittaa Saila-Mari Kohtalan vastustamattoman kuuma ja hauska Miehelä-sarja, jonka avausosassa Massimo intohimoa aiheuttavat sekä italialainen arkkitehtimies että upea puutalovanhus. Amy Barryn syrjävärjättynä erikoispainoksena ilmestyvä Revontulet on aistivoimainen tarina rakkaudesta ja sisaruuden voimasta. Romaani aloittaa samannimisen unohtumattoman sarjan.

Kansainvälisistä kirjauutuuksista saadaan nauttia mm. Thomas Schlesserin, Colson Whiteheadin, Andrei Kurkovin, Richard Osmanin, Freida McFaddenin, Per Moritz Stenborgin ja A. F. Steadmanin parissa.

Tietokirjallisuus

Emilia Salorannan kirjoittama elämäntarina Sauli Koskisesta on kertomus omana itsenään riittämisestä ja sen suurenmoisista seurauksista. Kim Kardashian kätkee taakseen monta totuutta, jotka Jonathan van Meterin intiimi elämäkerta Citizen Kim paljastaa.

Talouden ja politiikan kulisseihin sukelletaan Matti Vuorian urasta kertovassa kirjassa Patruunan näköinen mies. Maria Wasastjernan ja Essi Weserin Johtajan opissa kokoaa teesit menestykseen ja hyvään elämään 25 huippujohtajalta. Taneli Koposen Likaista rahaa on häkellyttävä tositarina Oma Säästöpankin väärinkäytöksistä. Hannu Sokalan ja Teemu Tunkelon uutuus Pörssi pettää aina neuvoo kuinka pidät varasi, kun osakkeet taas romahtavat.

Outi Hupaniitty kertoo huutolaistyttönä kaupatun isoäitinsä koskettavan tositarinan kirjassaan Alise Aallotar. Juhana Torkin Quintilanius. Puhujan kasvatus jatkaa huippusuosittua antiikin ajattelijoiden suomennosten sarjaa – tällä kertaa sukelletaan puhetaitoihin. Paavo Huotarin ja Marjut Mularin Miksi lukisin Raamattua sopii kaikille, jotka haluavat ymmärtää mistä kristinuskon perusteoksessa oikeastaan on kyse. Aivotutkimuksesta väitelleen psykologian tohtorin Mona Moisalan uutuus selvittää, kuinka voimme selviytyä jatkuvan muutoksen ja epävarmuuksien aikakaudella.

Huippusuositulta Aram Behbodilta saadaan Rakkaudella, Aram -ruokakirja, jossa herkullisten reseptien tärkein raaka-aine on rakkaus. Gaala-podcastista tutut ystävykset Valtteri Lehtinen, Hennariikka Laaksola ja Thelma Siberg julkaisevat oppaan ihan vähän parempaan elämään ja tarjoavat oivalluksia arjen vaihtuviin hetkiin. Krisse Salmiselta saadaan odotettu uutuus – Krissen uusi ystäväkirja on värikäs ja hyväntuulinen ylistys ystävyydelle.

Lasten- ja nuortenkirjallisuus

Mauri Kunnaksen Sankarien iltasatukirja kokoaa yhdeksän sadun valikoiman pienten ja isompienkin lukijoiden iloksi. Julia Pöyhösen ja Heidi Livingstonin Sirkuskaverit – Luna ja säikyt sanat avaa uuden kaveritaitoihin keskittyvän kirjasarjan, joka auttaa lapsia vahvistamaan sosiaalisia taitojaan. Kira Poutasen ja Mira Malliuksen Juorusirkus on kekseliäs ja hauska kuvakirja juoruilun yllättävästä voimasta ja sirkusmaailman lumosta. Veera Salmen ja Matti Pikkujämsän Pingviini maalaa taloa on värejä räiskyvä lorukuvakirja, joka tulvii hauskoja hahmoja ja tilanteita. Johanna Vuoksenmaan ja Julia Vuoren Unisatuja eläimille -kirja on lohdullinen satukokoelma, jossa yhdeksän eläintä etsii tietään unten maille.

Mari Kujanpään Kamulan kolmikko – Ananaksia, kotikylpylä ja jäälätäkkö on uuden, lukemaan houkuttelevan sarjan avaus. Annastiina Stormin Terveisin Leni Puhakka, Maa on viisas ja vangitseva mysteeriromaani selviytymisestä ja ystävyyden voimasta. Lewis Carrolin rakastettu klassikko Liisa Ihmemaassa julkaistaan uudella, lumoavalla kuvituksella.

Supersuosittu Robbe eli Roni Löfman on oppinut paljon matkallaan yhdeksi Suomen seuratuimmista tubettajista. Uutuuskirjassaan hän jakaa 10 neuvoa nuoremmalle itselleen.

Retki-Riikkana tunnettuna Riikka Hakalalta ja kirjailija Jani Kiiskilältä saadaan innostava nuorten resepti- ja tarinakokoelma, joka kuljettaa metsän rauhaan, nuotion lämpöön ja kinosten keskelle.

Mun huikea elämä -äänikirjasarjassa tutut vaikuttajasuosikit kertovat itsestään kuin hyvälle kaverille. Uutuuksissa ääneen pääsevät Dokke, Juhoflow ja Satusetä sekä Robbe.