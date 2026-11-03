Sosiaalihuoltolain muutokset vaikuttavat Pohteen palvelujen järjestämiseen
3.11.2026 10:00:00 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Sosiaalihuoltolain uudistus vaikuttaa muun muassa kuntouttavaan työtoimintaan ja sosiaaliseen kuntoutukseen. Uudistuksen vuoksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde aloittaa ennakolliset yhteistoimintaneuvottelut.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde käynnistää ennakolliset yhteistoimintaneuvottelut. Ne koskevat henkilöstöä, jotka toteuttavat kuntouttavaa työtoimintaa, sosiaalista kuntoutusta sekä päivä- ja työtoimintaa. Suunniteltujen muutosten piirissä on alustavan arvion mukaan enintään 200 työntekijää.
Yhteistoimintaneuvottelut johtuvat tulevasta sosiaalihuoltolain uudistuksesta. Uudistetun sosiaalihuoltolain on kokonaisuudessaan tarkoitus astua voimaan 1.7.2027, mutta kuntouttavaa työtoimintaa, sosiaalista kuntoutusta ja vammaisten työtoimintaa koskeva lainsäädäntö astuisi voimaan jo 1.1.2027.
Sosiaalihuoltolain uudistuksessa nykyiset palvelut korvattaisiin uudella toimintakyvyn ja osallisuuden tuen palvelulla. Sen vuoksi Pohde tarkastelee palvelurakennettaan ja henkilöstöresurssejaan. Neuvotteluissa arvioidaan muun muassa henkilöstön tehtäviä sekä sitä, mitä toimintoja ja toimipisteitä Pohde jatkossa tarvitsee.
Henkilöstömuutokset voivat koskea esimerkiksi tehtävänkuvaa, työntekopaikkaa, työaikamuotoa, palkkausta tai muita palvelussuhteen ehtoja. Yhteistoimintaneuvottelut voivat johtaa myös työ- ja virkasuhteiden päättymisiin. Pohteen on tarkoitus toteuttaa henkilöstömuutokset 12.2.2027 mennessä.
Lakiuudistukseen liittyy säästötavoitteita
Vuoden 2027 sosiaalihuoltolain uudistuksen tavoitteena on, että hyvinvointialueet pystyvät järjestämään palvelunsa nykyistä joustavammin, asiakaslähtöisemmin ja kustannustehokkaammin. Uudistukseen liittyy valtakunnallisesti 100 miljoonan euron säästötavoite hyvinvointialueiden valtionrahoitukseen. Pohteen perhe- ja sosiaalipalvelujen osuus vuoden 2027 säästötavoitteesta on noin 3,3 miljoonaa euroa.
Hallitus antoi eduskunnalle esityksen sosiaalihuoltolain muuttamisesta 21.9.2026.
Lue lisää sosiaalihuoltolain uudistamisesta
Lue lisää sosiaalihuoltolain uudistuksesta sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla. (Stm.fi)
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Yhteyshenkilöt
Leena Mämmi-LaukkaToimialuejohtajaPerhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS PsykiatriaPuh:050 395 0339leena.mammi-laukka@pohde.fi
Mari Saari-SomeroHenkilöstöpäällikköPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 469 1201mari.saari-somero@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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