Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Kalasataman metroaseman ja kauppakeskus Redin välinen suojatie suljetaan 4.11.2026

2.11.2026 12:43:17 EET | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote

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Kalasatamassa Hermannin rantatien ylittävä suojatie Redin sisäänkäynnin edessä suljetaan 4.11.2026 turvallisuuden takaamiseksi alueella. Jalankulku Hermannin rantatien yli ohjataan lähimmille käytössä oleville suojateille. Suojatien vieressä rakennetaan uuden Junatien metrosillan välitukea.

Hermannin rantatien ylittävä suojatie Kalasataman metroaseman ja kauppakeskus Redin välillä suljetaan 4.11.
Hermannin rantatien ylittävä suojatie Kalasataman metroaseman ja kauppakeskus Redin välillä suljetaan 4.11.

Kalasataman metroaseman ja Kauppakeskus Redin välissä sijaitseva Hermannin rantatien ylittävä suojatie suljetaan keskiviikkona 4.11.2026. Lähimmät suojatiet ovat noin 50 metriä pohjoiseen lähellä Työpajankadun ja Hermannin rantatien risteystä ja noin 90 metriä etelään lähellä Leonkadun ja Hermannin rantatien risteystä.

Järjestely on voimassa arviolta vuoden 2028 kesään asti.

Junatien metrosiltahankkeessa rakennetaan parhaillaan uuden metrosillan välitukea Hermannin rantatiellä kauppakeskus Redin sisäänkäynnin edustalla. Suojatie suljetaan, jotta Junatien metrosillan välituen rakennustyöt voidaan toteuttaa turvallisesti, ja jotta sekä työmaalla työskentelevien että alueella liikkuvien jalankulkijoiden ja matkustajien turvallisuus voidaan varmistaa.

Pyydämme alueella liikkuvia huomioimaan muuttuneet liikennejärjestelyt ja noudattamaan työmaan opasteita.

Kalasataman metroaseman raitiovaunupysäkit (H0860 ja H0861) siirtyivät Hermannin rantatieltä toiselle paikalle Leonkadulle noin 200 metrin päähän jo elokuun lopulla. Myös pysäkit ovat siirrettynä arviolta vuoden 2028 kesään asti.

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Suljettava suojatie ja lähimmät käytössä olevat Hermannin rantatien ylittävät reitit kartalla.

Yhteyshenkilöt

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Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ­­­­­­­­­­­ ̶­  nyt ja tulevaisuudessa. 

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