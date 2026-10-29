Kalasataman metroaseman ja kauppakeskus Redin välinen suojatie suljetaan 4.11.2026
2.11.2026 12:43:17 EET | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote
Kalasatamassa Hermannin rantatien ylittävä suojatie Redin sisäänkäynnin edessä suljetaan 4.11.2026 turvallisuuden takaamiseksi alueella. Jalankulku Hermannin rantatien yli ohjataan lähimmille käytössä oleville suojateille. Suojatien vieressä rakennetaan uuden Junatien metrosillan välitukea.
Kalasataman metroaseman ja Kauppakeskus Redin välissä sijaitseva Hermannin rantatien ylittävä suojatie suljetaan keskiviikkona 4.11.2026. Lähimmät suojatiet ovat noin 50 metriä pohjoiseen lähellä Työpajankadun ja Hermannin rantatien risteystä ja noin 90 metriä etelään lähellä Leonkadun ja Hermannin rantatien risteystä.
Järjestely on voimassa arviolta vuoden 2028 kesään asti.
Junatien metrosiltahankkeessa rakennetaan parhaillaan uuden metrosillan välitukea Hermannin rantatiellä kauppakeskus Redin sisäänkäynnin edustalla. Suojatie suljetaan, jotta Junatien metrosillan välituen rakennustyöt voidaan toteuttaa turvallisesti, ja jotta sekä työmaalla työskentelevien että alueella liikkuvien jalankulkijoiden ja matkustajien turvallisuus voidaan varmistaa.
Pyydämme alueella liikkuvia huomioimaan muuttuneet liikennejärjestelyt ja noudattamaan työmaan opasteita.
Kalasataman metroaseman raitiovaunupysäkit (H0860 ja H0861) siirtyivät Hermannin rantatieltä toiselle paikalle Leonkadulle noin 200 metrin päähän jo elokuun lopulla. Myös pysäkit ovat siirrettynä arviolta vuoden 2028 kesään asti.
Yhteyshenkilöt
Eero ValkamaKaupunkiliikenne Oy, projektipäällikköPuh:040 1981415eero.valkama@kaupunkiliikenne.fi
Jari HumalajokiKreate, työpäällikköPuh:040 043 7884jari.humalajoki@kreate.fi
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