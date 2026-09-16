Tarkista kattoturvatuotteiden kunto – nuohooja voi kieltäytyä nousemasta katolle
2.11.2026 13:20:08 EET | Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö | Tiedote
Pelastustoimen Pronto-tietojärjestelmän mukaan vuonna 2025 tapahtui reilut 1 650 rakennuspaloa. Tulisijoista ja savuhormeista aiheutuvat palovahingot kyetään estämään tehokkaasti säännöllisellä nuohoamisella. Harva kuitenkaan tietää, että nuohooja voi kieltäytyä nuohoamasta, jos rakennuksen kattoturvallisuus ei ole kunnossa. Vakuutusyhtiö Pohjantähti ja Camini Uusimaa Oy kertovat, miten voi varmistua siitä, että kattoturvatuotteet ovat kunnossa.
Kiinteistönomistaja on vastuussa oman kiinteistönsä kattoturvatuotteiden eli seinä- ja lapetikkaiden, kattosiltojen ja turvakiskojen käyttöturvallisesta kunnosta. Jos kattoturvallisuudessa on puutteita, nuohooja voi kieltäytyä nuohoamasta.
– Koska nuohooja työskentelee korkealla, hänen pitää voida luottaa siihen, että kulkutiet ovat kunnossa ja turvallisia käyttää. Kulun tulee olla yhtenäinen piipulle tai huollettavalle kohteelle. Ennen tikkaille nousua nuohooja tarkistaa esimerkiksi ravistamalla, että tikkaat ovat kunnolla kiinni talon rakenteissa. Jos näin ei ole, nuohooja ilmoittaa puutteesta kiinteistön omistajalle, eikä nouse tikkaille, muistuttaa Camini Uusimaa Oy:n nuohoustyönjohtaja Toni Järvinen.
– Nuohoojan tehtävänä on osaltaan huolehtia kiinteistöjen paloturvallisuudesta. Siksi on tärkeää, että nuohooja suorittaa nuohouksen lain määräämin välein. Nuohous on tärkeä huoltotoimenpide, jossa tarkastetaan hormien ja tulisijojen kunto sekä poistetaan niihin kertynyt noki ja palamisjäte, sanoo Järvinen.
Kiinteistön voi vakuuttaa tulipalon varalta, mutta korvattavuuteen sekä korvauksen määrään vaikuttavat oleellisesti vakuutusyhtiön suojeluohjeiden noudattaminen.
– Jos nuohous on laiminlyöty, voi vakuutusyhtiö alentaa maksettavaa korvausta tai jopa evätä sen kokonaan. Arviointi on aina tapauskohtaista, kertoo Pohjantähden korvausasiantuntija Suvi Santajärvi.
Kattoturvatuotteiden puutteiden takia tapahtuu vuosittain useampi tapaturma
Camini-yhtiöiden nuohoojille tapahtuu joka vuosi tapaturmia ja läheltä piti -tilanteita kattoturvatuotteiden puutteiden takia. Yli 70 prosenttia yhtiöiden sisäisistä turvallisuushavainnoista koskee puutteellisia kattoturvatuotteita.
– Nuohoojat kieltäytyvät kuukausittain useammasta nuohoustyöstä siksi, että kattoturvatuotteissa on jotain vikaa. Kiinteistön omistajat reagoivat huomautuksiin vaihtelevasti, mutta valitettavasti suuri osa ei ota huomautuksia riittävän vakavasti, kertoo Järvinen.
Yleisimmät puutteet kattoturvatuotteissa
- Kattoturvatuotteet puuttuvat katolta kokonaan.
- Seinätikkaat puuttuvat kokonaan.
- Seinäjohteiden lukituspultit puuttuvat kokonaan tai ovat käyttötarkoitukseen soveltumattomat.
- Seinäjohteiden kiinnitys on pettänyt rakenteiden puolelta. Voi olla ongelmana varsinkin vanhemmissa omakotitaloissa.
- Seinätikkaat ovat hapertuneet ja pettävät alta.
- Nousukaaret ovat kiinnittämättä rakenteisiin yläpäästään.
- Lapetikkaita ei ole kiinnitetty alapäästään.
- Työskentelytaso puuttuu – lapetikkaat eivät sovellu työskentelyyn.
Miten varmistat oikeanlaisen kattoturvallisuuden?
- Tarkista, että lumiesteet on asennettu vähintään sisäänkäyntien, kulkuväylien sekä talvella käytettävien leikki- ja oleskelualueiden päälle.
- Tarkista, että seinä- ja lapetikkaat ovat ehjät ja hyväkuntoiset.
- Huolehdi, että seinätikkaat ovat rakennuksen kantavissa rakenteissa kiinni tikkaiden ylä- ja alapäästä.
- Varmista, että ylimmissä seinäjohteissa on räystästuenta ja nousukaaret on kiinnitetty myös katon rakenteisiin. Seinäjohteiden väli saa olla maksimissaan 3 metriä.
- Asenna seinätikkaat 1–1,2 metrin korkeudelle. Näin pienet lapset eivät pysty kiipeämään katolle. Kiipeilyeste voi olla tarpeen kohteissa, joissa riski luvattomalle nousulle on merkittävä.
- Varmista yhtenäinen kulku savupiipulle tai huollettaville laitteille kuten huippuimurille. Niiden yhteydessä tulee olla huoltotaso kuten kattosilta.
- Huolehdi, että yli 9 metriä korkeissa rakennuksissa on turvakiskot katolla ja talotikkaissa.
– Kattoturvatuotteiden oikea asennus on olennaisen tärkeää. Ankkuroi kaikki tikkaat, kattosillat ja lumiesteet suoraan rakennuksen kantaviin rakenteisiin ja tiivistä liitokset huolellisesti. Puutteellinen kiinnitys altistaa katon vuodoille, muistuttaa Santajärvi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Toni JärvinenNuohoustyönjohtajaCamini Uusimaa OyPuh:040 141 8413toni.jarvinen@camini.fi
Suvi SantajärviKorvausasiantuntijaPohjantähtiPuh:040 457 0705suvi.santajarvi@pohjantahti.fi
Hanna KemppiMarkkinointi- ja viestintäsuunnittelijaPohjantähtiPuh:040 525 6192hanna.kemppi@pohjantahti.fi
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Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Pohjantähti on ihmisen kokoinen vakuutusyhtiö, joka palvelee asiakkaitaan henkilökohtaisella otteella verkossa, puhelimessa sekä lähes 30 konttorilla Helsingistä Rovaniemelle.
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