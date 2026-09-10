Kekäleen verkkokauppa lanseeraa hyperpersonoinnin – tavoitteena vähemmän hutiostoksia ja palautuksia

Kun kaksi asiakasta avaa Kekäleen verkkokaupan, he voivat nähdä täysin erilaiset etusivut. Tuotesuositukset, tuotekategoriat ja hakutulokset mukautuvat asiakkaan ostosten ja selailuhistorian perusteella. Jos asiakas on juuri ostanut housut, hänelle voidaan suositella uusien housujen sijaan niihin sopivia vaatteita.

”Hyvä myyjä tuntee asiakkaansa ja tietää, mikä tälle sopisi. Haluamme luoda samanlaisen kokemuksen verkkoon. Verkkokauppakokemus ei toki koskaan ole täysin sama kuin hetki myymälämme myyjän kanssa, mutta hyperpersonoinnin avulla pääsemme jo lähemmäs”, sanoo Kekäleen verkkokauppapäällikkö Janni Markkula.

Personointi on tarkimmillaan kirjautuneelle asiakkaalle. Silloin suositukset perustuvat asiakkaan aiempiin ostoihin ja selailuun, ja ne seuraavat asiakasta laitteelta toiselle. Uusille, kirjautumattomille asiakkaille näytetään aluksi suosittuja tuotteita. Evästeet hyväksynyt asiakas alkaa kuitenkin nähdä selailuun mukautuvaa valikoimaa jo saman käynnin aikana. Personointi on toteutettu Voyado Elevate -ratkaisulla.

Palautukset haastavat muotikauppaa – Kekäle pyrkii vähentämään hutiostoksia

Muodin verkkokaupassa sovituskoppi on usein asiakkaan kotona: samaa vaatetta tilataan esimerkiksi useassa koossa, ja osa tuotteista palautetaan. Euroopan ympäristökeskuksen mukaan noin 70 prosenttia vaatteiden ja jalkineiden palautuksista johtuu siitä, ettei istuvuus tai tyyli vastaa asiakkaan odotuksia.

Kekäle on jo aiemmin tukenut asiakkaiden valintoja kokosuosituksilla, asiakasarvioilla ja tuotevideoilla. Hyperpersonoinnin tavoitteena on auttaa löytämään myös omiin mieltymyksiin sopivat tuotteet entistä helpommin.

”Mitä paremmin osumme oikeaan, sitä harvemmin vaate palaa takaisin. Haluamme, että asiakkaan ostoksesta tulee lempivaate, joka jää käyttöön”, Markkula sanoo.

Kekäleen palautusaste eli palautettujen tuotteiden osuus myydyistä tuotteista on jo laskenut vuoden 2025 tasosta yli kuusi prosenttia tammi–syyskuussa 2026. Hyperpersonoinnin tavoitteena on vähentää palautuksia edelleen. Myös muu työ palautusten vähentämisen osalta jatkuu. Kekäle etsii parhaillaan ratkaisua entistäkin parempien kokosuositusten tarjoamiseen.

Vuosi verkkokauppauudistuksesta: myynti kasvanut 53 prosenttia

Kekäleen halu auttaa asiakkaitaan löytämään lempivaatteensa on jo tuottanut tulosta. Kekäle siirsi verkkokauppansa Shopify-alustalle 20.10.2025 ja uudisti samalla verkkokaupan ilmeen ja ostopolun. Tammi-syyskuussa 2026 verkkokaupan bruttomyynti on jo kasvanut 53 prosenttia vastaavaan jaksoon vuonna 2025 verrattuna. Myös verkkokaupan konversioaste eli ostoon päätyvien verkkokauppakäyntien osuus on noussut 14 prosenttia samalla jaksolla.

”Olen ylpein siitä, mihin verkkokaupan kasvussa on vuodessa päästy. Markkina ei ole tällä hetkellä helppo, joten luvut kertovat, että teemme jotain oikein. Kasvu on monen asian summa: meillä on aiempaa helpompi asioida, ja valikoima ja markkinointi ovat osuneet kohdalleen. Toivon, että jokainen meiltä ostettu lempivaate korvaa jonkin kertakäyttöisemmän ostoksen”, Markkula sanoo.

Joensuun verkkokauppavarasto tehostaa toimituksia

Kekäle avasi lokakuussa 2026 Joensuuhun verkkokauppavaraston, joka mahdollistaa entistä tehokkaammat toimitukset Kekäleen asiakkaille ympäri Suomen. Aiemmin 15 eri myymälästä lähteneitä tilauksia keskitetään vaiheittain päävarastoon. Keskittäminen nopeuttaa tilausten lähettämistä, vähentää myymälöiden välisiä kuljetuksia ja vapauttaa myyjien aikaa asiakkaiden palvelemiseen.

”Kekäleen tarina alkoi Joensuusta, ja sieltä löytyy nyt parhaat tilat logistiikan keskittämiseen. On hienoa, että verkkokaupan sydän on siellä, missä Kekäleen sydänkin”, Markkula sanoo.