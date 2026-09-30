USA-asiantuntijat: Amerikkalaisten arjen talouskysymykset painavat välivaaleissa

Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto (SAM): Keskustelu demokratiasta entistä tärkeämpää - SAM:n USA 250 -vuoden suojelijana eduskunnan 1. varapuhemies Paula Risikko 3.3.2026 10:17:21 EET | Tiedote

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 250 vuotta Yhdysvaltain itsenäistymisestä. Jännitteisessä ajassa tarve avoimelle keskustelulle on entistä tärkeämpää. Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto (SAM) järjestää kuluvan vuoden aikana tapahtumia samsuomi.fi/usa250 , joissa tarkastellaan Suomen ja Yhdysvaltojen välistä suhdetta, monitahoista yhteistyötä sekä demokratiaa. SAM:n USA 250 -vuoden suojelijana toimii eduskunnan 1. varapuhemies Paula Risikko. – Demokratia ei ole itsestäänselvyys, vaan se vaatii jatkuvaa työtä ja edellyttää vastuunkantoa. Demokratian keskeinen edellytys on toimiva kansalaisyhteiskunta. Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto tekee arvokasta kansalaisyhteiskunnan sillanrakennustyötä ihmisten ja yhteiskuntiemme välisen yhteistyön ja ymmärryksen vahvistamiseksi, sanoo SAM:n USA 250 -vuoden suojelija Paula Risikko. SAM:n USA 250 -vuoden päätapahtuma järjestetään Helsingissä 23. kesäkuuta 2026. Tapahtuma kokoaa yhteen asiantuntijoita, vaikuttajia sekä yleisöä keskustelemaan eri näkökulmi