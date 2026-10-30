Elinvoimakeskukset

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman rahoitushausta tukea TKI-hankkeille

3.11.2026 07:55:00 EET | Elinvoimakeskukset | Tiedote

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Ravinteiden kierrätykseen on tarjolla merkittäviä tukimahdollisuuksia. Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus on avannut valtakunnallisen Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman rahoitushaun ajalle 27.10.2026 –15.1.2027. Haku koskee ainoastaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita. Varoja TKI-hankkeisiin on käytettävissä noin 0,5 miljoonaa euroa ja rahoitus on käytettävissä vuoden 2027 loppuun saakka.

Kuvituskuva.
Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman rahoitushaku on avoinna 27.10.2026 –15.1.2027.

Kokeiluohjelma vauhdittaa ravinteiden kierrätyksen kehittämistä

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma tukee kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista, vahvistaa ravinneomavaraisuutta ja parantaa huoltovarmuutta.

Tukea voidaan myöntää hankkeille, jotka edistävät esimerkiksi biomassojen ravinteiden prosessointia, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotantoa ja tuotekehitystä, ravinteiden kierrätyksen logistiikka- ja palveluratkaisuja sekä biomassoista valmistettavien korkean jalostusasteen tuotteiden kehittämistä.

Ohjelman kautta on tähän mennessä rahoitettu noin sata hanketta eri puolilla Suomea. Hankkeet ovat vauhdittaneet ravinteiden kierrätystä ja tukeneet alan uusien ratkaisujen kehittämistä. Avautunut haku tarjoaa toimijoille mahdollisuuden ideoida uusia ratkaisuja käytäntöön. Kokeiluohjelman rahoituksen myöntää maa- ja metsätalousministeriö ja ohjelmaa hallinnoi Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus.


Hakijoille tarjolla tukimateriaalia valmistelun tueksi

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman rahoitushaku on avoinna 27.10.2026 –15.1.2027. Hakuajan päättymisen jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Hankehakemukset liitteineen toimitetaan Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskukseen sähköisen asiointipalvelun kautta osoitteessa asiointipalvelu.ahtp.fi. Ohjelman verkkosivuilla on tarjolla hakemuksen valmistelua tukevia materiaaleja, kuten hankesuunnitelmarunko, joka auttaa laatimaan selkeän ja laadukkaan hakemuksen.

Hakijoita kannustetaan olemaan yhteydessä Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen rahoitusasiantuntija Anja Norjaan jo hakemuksen valmisteluvaiheessa. Neuvonnan avulla voidaan varmistaa, että hanke vastaa rahoitushaun tavoitteita ja että hakemus on mahdollisimman laadukas.

Avainsanat

ravinteiden kierrätysrahoitushakurahoitushankehaku

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:
Anja Norja, rahoitusasiantuntija, Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
puh: 0295 027 587

Sanna Tikander, erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö
etunimi.sukunimi@gov.fi
puh: 0295 162 178

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Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskukset hoitavat muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

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