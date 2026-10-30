Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman rahoitushausta tukea TKI-hankkeille

​​Puulan, Kivijärven ja Joroisvirran reitin padotus ja juoksutusselvityksissä on kartoitettu ilmastomuutoksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia niihin varautumiseksi​ 29.10.2026 10:00:00 EET | Tiedote

Puulan, Kivijärven ja Joroisvirran reitin padotus- ja juoksutusselvityksissä tarkasteltiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia vesistöjen vedenkorkeuksiin ja virtaamiin sekä mahdollisuuksia muutoksiin varautumiseksi. Selvityksissä esitetään suositukset Mäntyharjun reitillä sijaitsevan Puulan, Viitasaaren reitillä sijaitsevan Kivijärven sekä Joroisvirran reitillä sijaitsevan Maaveden säännöstelyn muuttamiseksi. Säännöstelyjen vaikutukset ulottuvat laajalle ja koskettavat mm. ranta- ja loma-asukkaiden elämää sekä vesistöjen virkistyskäyttöä.