Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilla otettu käyttöön käännös- ja ruudunlukupalvelu
2.11.2026 14:01:12 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Käännöksiä on saatavilla kymmenelle kielelle. Ääneen lukeminen on saatavilla myös suomeksi.
Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuille osoitteeseen www.hyvaks.fi on lisätty käännöstyökalu. Työkalun avulla verkkosivuja on mahdollista lukea ja kuunnella suomen lisäksi kymmenellä muulla kielellä.
Kymmenen työkalussa mukana olevaa kieltä on valittu Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelujen tulkkausmäärien perusteella. Lisäksi mukana on suurten kielialueiden kielistä englanti, ranska ja espanja. Valituilla kielillä pyritään palvelemaan mahdollisimman kattavasti Keski-Suomen vieraskielistä väestöä.
Saatavilla olevat kielet ovat:
- englanti
- venäjä
- ukraina
- arabia
- persia
- dari
- somali
- swahili
- espanja
- ranska
– Työkalu on saatavilla esimerkiksi hyvinvointialueen palveluiden ja toimipisteiden sivuilla, tärkeimmillä ajankohtaissivuilla sekä viimeisimmissä uutisissa. Tämä vastaa suureen kysyntään laajemmasta vieraskielisestä sisällöstä verkkosivuilla. Lisäksi lukutoiminto auttaa palvelemaan myös esimerkiksi näkövammaisia nykyistä paremmin, kertoo viestinnän asiantuntija Iiro Vuori.
Käännöksen saa päälle painamalla sivun yläreunasta löytyvää ”Translate” -painiketta. Sivua pääsee kuuntelemaan painamalla ”Kuuntele”-painiketta.
Kuuntelutoiminto on käytössä myös sivun suomenkielisessä versiossa. Kuuntelunopeutta on mahdollista myös säätää hitaammaksi tai nopeammaksi.
Työkalun tuottaa hyvinvointialueelle Voice Intuitive. Palautetta työkalusta voi antaa joka sivun lopusta löytyvän ”Löysitkö etsimäsi tiedon tältä sivulta?” -palautepainikkeen kautta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Iiro Vuoriviestinnän asiantuntija
Keski-Suomen hyvinvointialue
Sanna-Riikka KoponenViestintäpäällikköViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
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