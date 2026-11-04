A1-ruotsia opiskelevien ekaluokkalaisten määrä moninkertaistui Helsingissä

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 20.10.2026 16.10.2026 12:00:55 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 20. lokakuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa seuraavat tilahankkeet: päätös osoitteeseen Ylipalontie 1 toteutettavan Paloheinän ala-asteen koulun ja päiväkoti Valkean korvaavan tilahankkeen tarveselvityksestä päätös Sibelius-lukion tarveselvityksestä päätös päiväkoti Kivikon toiminnan lakkauttamisesta 1.8.2027 alkaen lausunto Sophie Mannerheimin koulun pääkoulua varten toteutettavan perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.