Kokoomuksen Kilpi: Pohjoismaiden neuvosto haluaa vahvistaa Pohjolan asemaa kansainvälisessä elokuva- ja televisiotuotannossa
2.11.2026 13:08:16 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Pohjoismaiden neuvosto hyväksyi Helsingin istunnossaan esityksen pohjoismaisen audiovisuaalisen yhteistyön vahvistamisesta. Tavoitteena on houkutella Pohjoismaihin lisää kansainvälisiä elokuva- ja televisiotuotantoja, parantaa alan kilpailukykyä sekä helpottaa ammattilaisten liikkuvuutta maiden välillä, kertoo Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsen, kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi.
”Kansainvälinen kilpailu elokuva- ja televisiotuotannoista on kiristynyt viime vuosina. Esimerkiksi Kanada ja Viro ovat kehittäneet houkuttelevia tuotantokannustimia, joilla ne pyrkivät saamaan kansainvälisiä tuotantoja alueelleen”, Kilpi toteaa.
”Pohjoismailla on vahvaa osaamista, korkeatasoista teknologiaa ja kansainvälisesti arvostettua sisällöntuotantoa. Kansallisten tukijärjestelmien erot ja hallinnolliset esteet kuitenkin heikentävät alueen yhteistä kilpailukykyä”, Kilpi jatkaa.
Pohjoismaiden neuvosto hyväksyi Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan esityksen, jonka mukaan Pohjoismaiden ministerineuvoston tulisi laatia yhteinen strategia kansainvälisten audiovisuaalisten tuotantojen houkuttelemiseksi. Samalla tulisi selvittää mahdollisuuksia sovittaa yhteen tuotantokannustimia ja sääntelyä sekä vahvistaa maiden välistä yhteistyötä.
”Erityisesti suurten kansainvälisten tuotantojen houkutteleminen edellyttää usein resursseja, joita yksittäisillä Pohjoismailla ei välttämättä ole käytettävissään. Tiiviimmällä yhteistyöllä voimme lisätä investointeja, luoda työpaikkoja ja vahvistaa alan osaamista”, Kilpi sanoo.
Kilven mukaan myös alan ammattilaisten liikkuvuutta Pohjoismaiden välillä on helpotettava.
”Elokuva- ja televisiotuotannot ovat yhä kansainvälisempiä, ja osaajien on voitava liikkua joustavasti maasta toiseen. Tämä edellyttää verotukseen, sosiaaliturvaan ja työlupiin liittyvien käytäntöjen selkeyttämistä sekä tarpeettomien hallinnollisten esteiden purkamista”, Kilpi korostaa.
Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta on viime vuosina seurannut tiiviisti elokuva- ja televisioalan muutoksia, kuten suoratoistopalveluiden kasvua, tekoälyn vaikutuksia ja muuttuvia markkinaolosuhteita. Myös tekijänoikeudet sekä luovan alan ammattilaisten oikeuksien turvaaminen ovat olleet keskeisiä kysymyksiä.
Kilpi painottaa, että pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen ei tarkoita maiden välisen terveen kilpailun poistamista. Yhteistyötä on lisättävä siellä, missä siitä saadaan todellista hyötyä.
”Meidän on katsottava Pohjoismaita myös yhtenä kansainvälisesti kilpailukykyisenä tuotantoalueena. Yhdistämällä voimamme voimme houkutella entistä suurempia tuotantoja, vahvistaa alan työllisyyttä ja varmistaa, että pohjoismainen elokuva- ja televisioala menestyy myös tulevaisuudessa”, Kilpi päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marko KilpiKansanedustaja
Savo-Karjalan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Kopra: SDP:llä riittää pokkaa arvostella muiden säästöjä, vaikka omaa vaihtoehtoa ei ole edes olemassa31.10.2026 11:40:00 EET | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra ihmettelee SDP:n haluttomuutta kertoa, miten puolue tasapainottaisi Suomen taloutta ensi vaalikaudella. Kokoomus on toistuvasti vaatinut SDP:tä julkaisemaan oman säästöohjelmansa, mutta sen julkaisua on lykätty kerta toisensa jälkeen. Muiden puolueiden säästöjä SDP kyllä arvostelee päivästä toiseen, mutta omien vaihtoehtojen esittäminen näyttää olevan huomattavasti vaikeampaa.
Kokoomuksen Sarkomaa: Varhaiskasvatuksen henkilöstön kielitaitovaatimukset säädettävä sitovasti lakiin31.10.2026 07:02:00 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa ehdottaa lakimuutosta, joilla varmistetaan, että jokaisessa Suomen päiväkodissa kieli toimii aidosti oppimisen, osallisuuden ja kotoutumisen perustana. Suomen tai ruotsin kielen osaaminen ei saa jäädä pelkkien suositusten varaan, vaan lainsäädännön on oltava velvoittava.
Kokoomuksen Wallinheimo: Venäjällä ei ole asiaa jääkiekon MM-kisoihin niin kauan kuin hyökkäyssota jatkuu30.10.2026 14:03:47 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja entinen jääkiekkomaalivahti Sinuhe Wallinheimo pitää Venäjän paluuta kansainväliseen jääkiekkoon vääränä viestinä tilanteessa, jossa maa jatkaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa. Wallinheimon mukaan Venäjän sulkemista kansainvälisen urheilun ulkopuolelle ei pidä purkaa niin kauan kuin maa jatkaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa.
Kokoomuksen Laiho: Hätäkeskuksessa ja ensihoidossa voimavarat tarvitaan palveluihin, ei byrokratiaan30.10.2026 10:36:58 EET | Tiedote
Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho vaatii hätäkeskustoiminnan turhan byrokratian purkamista. Viime vaalikaudella tehty lakimuutos on johtanut päällekkäiseen hallintoon, lisännyt kustannuksia ja vaikeuttanut ensihoidon toimintaa. Laiho on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen lainsäädännön korjaamiseksi ja katsoo, että rajalliset voimavarat on käytettävä hallinnon sijaan ihmisten palveluihin.
Kokoomuksen Vikman: Jälki-istunto ei voi olla vapaaehtoinen29.10.2026 13:40:04 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja Opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja Sofia Vikmanin lakialoite perusopetuslain muuttamisesta keräsi kansanedustajilta laajan tuen. Vikmanin lakialoitteella opettajan määräämän jälki-istunnon suorittamisesta tehtäisiin oppilaalle pakollista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme