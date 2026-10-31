Kokoomuksen Kilpi: Pohjoismaiden neuvosto haluaa vahvistaa Pohjolan asemaa kansainvälisessä elokuva- ja televisiotuotannossa

”Kansainvälinen kilpailu elokuva- ja televisiotuotannoista on kiristynyt viime vuosina. Esimerkiksi Kanada ja Viro ovat kehittäneet houkuttelevia tuotantokannustimia, joilla ne pyrkivät saamaan kansainvälisiä tuotantoja alueelleen”, Kilpi toteaa.

”Pohjoismailla on vahvaa osaamista, korkeatasoista teknologiaa ja kansainvälisesti arvostettua sisällöntuotantoa. Kansallisten tukijärjestelmien erot ja hallinnolliset esteet kuitenkin heikentävät alueen yhteistä kilpailukykyä”, Kilpi jatkaa.

Pohjoismaiden neuvosto hyväksyi Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan esityksen, jonka mukaan Pohjoismaiden ministerineuvoston tulisi laatia yhteinen strategia kansainvälisten audiovisuaalisten tuotantojen houkuttelemiseksi. Samalla tulisi selvittää mahdollisuuksia sovittaa yhteen tuotantokannustimia ja sääntelyä sekä vahvistaa maiden välistä yhteistyötä.

”Erityisesti suurten kansainvälisten tuotantojen houkutteleminen edellyttää usein resursseja, joita yksittäisillä Pohjoismailla ei välttämättä ole käytettävissään. Tiiviimmällä yhteistyöllä voimme lisätä investointeja, luoda työpaikkoja ja vahvistaa alan osaamista”, Kilpi sanoo.

Kilven mukaan myös alan ammattilaisten liikkuvuutta Pohjoismaiden välillä on helpotettava.

”Elokuva- ja televisiotuotannot ovat yhä kansainvälisempiä, ja osaajien on voitava liikkua joustavasti maasta toiseen. Tämä edellyttää verotukseen, sosiaaliturvaan ja työlupiin liittyvien käytäntöjen selkeyttämistä sekä tarpeettomien hallinnollisten esteiden purkamista”, Kilpi korostaa.

Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta on viime vuosina seurannut tiiviisti elokuva- ja televisioalan muutoksia, kuten suoratoistopalveluiden kasvua, tekoälyn vaikutuksia ja muuttuvia markkinaolosuhteita. Myös tekijänoikeudet sekä luovan alan ammattilaisten oikeuksien turvaaminen ovat olleet keskeisiä kysymyksiä.

Kilpi painottaa, että pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen ei tarkoita maiden välisen terveen kilpailun poistamista. Yhteistyötä on lisättävä siellä, missä siitä saadaan todellista hyötyä.

”Meidän on katsottava Pohjoismaita myös yhtenä kansainvälisesti kilpailukykyisenä tuotantoalueena. Yhdistämällä voimamme voimme houkutella entistä suurempia tuotantoja, vahvistaa alan työllisyyttä ja varmistaa, että pohjoismainen elokuva- ja televisioala menestyy myös tulevaisuudessa”, Kilpi päättää.