Kuka pääsee taloyhtiön teknisiin tiloihin?

Taloyhtiöiden lämmönjakohuoneisiin, sähkötiloihin, teletiloihin ja muihin teknisiin tiloihin tarvitsee päästä useita eri toimijoita. Vuosien varrella avaimia ja kulkuoikeuksia on voitu luovuttaa huoltoyhtiöille, urakoitsijoille ja palveluntarjoajille. Mutta tiedetäänkö taloyhtiössä, kenellä pääsymahdollisuus on edelleen olemassa?

- Taloyhtiössä saatetaan tietää, kuka teknisiin tiloihin tarvitsee pääsyn tänään, mutta ei välttämättä sitä, kenellä avain tai kulkuoikeus on edelleen hallussaan vuosien takaa. Kulkuoikeuksien hallinnan pitäisi olla jatkuvaa, toteaa Turvaurakoitsijat ry:n toimitusjohtaja Ona Gardemeister.

Uusi lukitussuositus nostaa teletilojen turvallisuuden esille

Taloyhtiön teletiloissa sijaitsee tietoliikenneyhteyksien kannalta keskeisiä laitteita ja kytkentöjä. Asiattomien pääsy näihin tiloihin voi vaarantaa tietoturvallisuuden, viestintäsalaisuuden ja yhteyksien toimivuuden.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin uusi suositus 306/2026 S, Kiinteistöjen laitetilojen lukitus, tuli voimaan 21.10.2026. Suositus ohjaa kiinteistönomistajia järjestämään laitetilojen lukituksen turvallisesti ja varmistamaan samalla, että teleyritykset ja niiden urakoitsijat pääsevät suorittamaan tarvittavat työnsä.

-Teletilojen lukituksessa on ratkaistava kaksi asiaa samanaikaisesti. Asiattomien pääsy on estettävä, mutta esimerkiksi tietoliikennehäiriön korjaaminen ei saa viivästyä puutteellisten kulkujärjestelyjen vuoksi, Gardemeister muistuttaa.

KTL1E tukee hallittua pääsyä teletiloihin

Yksi teletilojen lukitukseen käytettävä ratkaisu on Yrityssuojeluyhdistyksen ylläpitämä valtakunnallinen KTL1E-lukitusjärjestelmä. Se mahdollistaa kulkuoikeuksien sähköisen hallinnan ja tukee teleoperaattoreiden sekä muiden oikeutettujen toimijoiden hallittua pääsyä tiloihin. Yhteinen lukitusjärjestelmä helpottaa kulun järjestämistä myös silloin, kun kiinteistössä työskentelee useiden eri palveluntarjoajien ammattilaisia.

- Traficomin uusi suositus on hyvä syy ottaa teletilojen lukitus ja kulkuoikeudet taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän tarkasteluun. Toimivat tietoliikenneyhteydet edellyttävät myös fyysistä turvallisuutta. KTL1E tarjoaa käytännön työkalun kulunhallintaan, mutta sen rinnalla tarvitaan selkeät vastuut ja toimintatavat: kenelle pääsy myönnetään, miten oikeudet pidetään ajan tasalla ja miten pääsy järjestyy häiriötilanteessa, sanoo Yrityssuojeluyhdistys ry toiminnanjohtaja Jyri Paasonen.

Vanhat avaimet ja kulkuoikeudet voivat jäädä voimaan

Taloyhtiön huoltoyhtiö tai muu palveluntarjoaja saattaa vaihtua useita kertoja vuosien aikana. Samalla teknisiin tiloihin luovutettujen avainten palautumista tai sähköisten kulkuoikeuksien poistamista ei välttämättä ole järjestelmällisesti varmistettu.

Erityisesti vanhoissa mekaanisissa lukitusjärjestelmissä ongelmaksi voi muodostua puutteellinen tieto liikkeellä olevista avaimista. Pelkkä lukittu ovi ei siis vielä tarkoita, että tilaan pääsy olisi asianmukaisesti hallinnassa.

- Teknisten tilojen turvallisuudessa ei ole kyse vain lukoista ja avaimista. Kyse on myös siitä, kuka vastaa kulkuoikeuksista, miten niitä hallitaan ja mitä tapahtuu palveluntarjoajan vaihtuessa, Gardemeister korostaa.

Taloyhtiön kannattaa tarkistaa nämä asiat

Tiedetäänkö, kenellä on avaimet tai kulkuoikeudet teknisiin tiloihin?

Onko entisten huoltoyhtiöiden ja urakoitsijoiden avaimet palautettu ja kulkuoikeudet poistettu?

Vastaavatko teletilojen lukitus ja kulkujärjestelyt niitä koskevia vaatimuksia, ja onko Traficomin uusi suositus otettu huomioon?

Onko teleoperaattoreiden ja muiden oikeutettujen toimijoiden pääsy tiloihin varmistettu myös häiriötilanteissa?

Onko avain- ja kulkuoikeuksien hallinta dokumentoitu ja vastuut määritelty?

Turvaurakoitsijat ry ja Yrityssuojeluyhdistys ry kannustavat taloyhtiöitä tarkistamaan teknisten tilojensa lukituksen ja kulkuoikeudet yhdessä isännöitsijän ja turvallisuusalan ammattilaisen kanssa. Tarkistus kannattaa ottaa osaksi kiinteistön säännöllistä turvallisuuden ylläpitoa ja tehdä aina myös palveluntarjoajan vaihtuessa.





