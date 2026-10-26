SDP:n Näkkäläjärvi: Eurostatin tilastot osoittavat hallituksen työllisyyspolitiikan toivottomuuden
2.11.2026 13:57:35 EET | SDP | Tiedote
Perjantaina julkaistut Eurostatin tuoreimmat tilastot EU-alueen työttömyydestä asettavat Suomen jälleen kärkeen Euroopan korkeimman työttömyyden maana. SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi arvostelee voimakkaasti hallituksen työllisyyspolitiikkaa ja vaatii pääministeri Orpoa lunastamaan katteettomat puheensa työttömyydestä.
– Orpon-Purran hallituksen surullisena saldona on koko EU:n korkein työttömyys ja heikoin kehitys. Työttömyys on tämän hallituksen vahtivuorolla noussut liki neljä prosenttiyksikköä ja ero seuraavaan on puolitoista prosenttiyksikköä. Myös Suomen työttömyyslukujen ero EU:n keskiarvoon on häkellyttävän suuri, Näkkäläjärvi sanoo.
EU-maiden työttömyysasteen keskiarvo on 6,5 prosenttia, kun Suomen työttömyysaste puhkaisi syyskuussa 11 prosentin rajan. Ero EU:n keskiarvoon on revennyt 4,5 prosenttiyksikköön. Lokakuun tilastossa Suomen työttömyys kasvoi 1,1 prosenttiyksikköä samaan aikaan, kun seitsemässä Euroopan maassa työttömyys väheni ja 13 maassa pysyi ennallaan.
– Suomen työttömyys tulee edelleen ylös, kun valtaosalla Euroopan maista tilanne joko paranee tai pysyy vakaana. Hallituksen tarina ei pysy kasassa, työssäkäyvien oikeuksia ja turvaverkkoja heikentämällä ei synny uusia työpaikkoja. Jättämällä suomalaiset yksin kasvavien arjen kustannusten kanssa kuuntelemaan Purran suurien saksien kilinää hallitus on tukahduttanut kotimaisen kysynnän, Näkkäläjärvi kommentoi.
Pääministeri Petteri Orpo sanoi syyskuussa budjettiriihen yhteydessä, että suomalaisilla on lupa uskoa työttömyystilanteen lähtevän parantumaan “syksyn myötä”. Näkkäläjärvi peräänkuuluttaa pääministeriltä vastuuta löysistä lupauksista ja toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.
– Kyllä pääministerillä on vastuu katteettomista puheistaan, kun syksy on kääntynyt jo loppuaan kohden ja työttömyys menee vain huonompaan suuntaan. Petteri Orpolla on velvollisuus kertoa, mihin toimiin hallitus ryhtyy jotta suomalaisille annettu lupaus työttömyystilanteen parantumisesta lunastetaan, Näkkäläjärvi vaatii.
Näkkäläjärvi muistuttaa, että budjettiriihessä Orpo sulki erikseen pois koetellusti toimivan ja välittömästi vaikuttavan työllisyystoimen, eli työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien palauttamisen.
– Suojaosien palauttaminen helpottaisi välittömästi tilapäisen ja keikkatyön vastaanottamista työttömille ja parantaisi kymmenien tuhansien kotitalouksien ostovoimaa. Se olisi toteutettavissa murto-osalla yhteisöveron miljardialen kustannuksista, jota muun muassa VATT:n Roope Uusitalo on arvostellut koko hallituskauden huonoimmaksi päätökseksi. Orpon ei kannattaisi tehdä tästä nyt arvovaltakysymystä, vaan myöntää reilusti, että virheitä tuli tehtyä ja korjata ne, Näkkäläjärvi sanoo.
– Tällä hallituksella on ollut joka vuosi varaa tehdä veronkevennyksiä kaikkein suurituloisimmille ihmisille. Kun tavalliset ihmiset kamppailevat arjen kustannusten ja työttömyyden noustessa, hallitus ei voi väittää, ettei sillä ole mahdollisuutta tehdä mitään tilanteen korjaamiseksi. Orpon ja Purran johdolla hallitus on päättänyt jäädä historiaan työttömyyden ja toivottomuuden hallituksena, Näkkäläjärvi päättää.
Yhteyshenkilöt
Mikkel NäkkäläjärviSDP:n puoluesihteeriPuh:0400765002mikkel.nakkalajarvi@sdp.fi
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