Veikkaus Oy

Kenon torstain ilta-arvonnasta 200 000 euron voitto Huittisiin

2.11.2026 14:39:17 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

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Huittisissa pelattiin onnekas Keno-rivi. Vampulan Kauppakeskuksen asiakas voitti sillä 200 000 euron suurvoiton.

Veikkauksen pelilomakkeita telineessä: Keno, Eurojackpot ja Vikinglotto.
Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli.

Voitto tuli Kenon viime viikon torstain ilta-arvonnasta kymmenen numeron täysosumalla ja yhden euron panoksella. Onnekas rivi pelattiin Vampulan kauppakeskuksen tiskillä. Kenossa voitto määräytyy kertomalla pelatun osuman voittokerroin rivipanoksella. Kymppitasolla 10 oikein -tuloksen voittokerroin on 200 000.

Kenossa vietetään tällä viikolla korotettujen voittojen viikkoa. 2.11.-8.11. Kenon KunkkuKertoimien voitot maksetaan 30 prosenttia suurempina, jos KunkkuNumero osuu pelattuun riviin. Esimerkiksi Kenon 10-tasolla KunkkuKertoimen täysosuma antaa euron panoksella 650 000 euron voiton, kun se ilman korotusta olisi 500 000 euroa. Korotettuihin voittoihin osallistuminen edellyttää, että peliin on valittu mukaan KunkkuKertoimet. KunkkuKertoimet maksavat peliin valitun panoksen verran. 

Kenon suurimmat voitot vuonna 2026

Päivämäärä

 Voittosumma Paikkakunta
8.3. 500 000,00 €  Kankaanpää
4.2. 325 000,00 €  Lohja
17.2. 250 000,00 €  Hyvinkää
14.8. 250 000,00 €  Inari
25.5. 250 000,00 €  Pälkäne
12.9. 225 000,00 €  Porvoo
29.10. 200 000,00 €  Huittinen
14.9. 200 000,00 €  Salo
31.8. 200 000,00 €  Lappeenranta
29.8. 200 000,00 €  Tohmajärvi
21.7. 200 000,00 €  Kankaanpää
30.3. 200 000,00 €  Äänekoski
16.8. 150 000,00 €  Lahti
25.8. 100 000,00 €  Kurikka
9.5. 100 000,00 €  Orimattila
25.4. 100 000,00 €  Uusikaupunki
26.3. 100 000,00 €  Rauma
19.3. 100 000,00 €  Mikkeli
15.3. 100 000,00 €  Isokyrö
20.2. 100 000,00 €  Kurikka
26.1. 100 000,00 €  Joensuu
24.1. 100 000,00 €  Seinäjoki
4.3. 100 000,00 €  Helsinki
3.4. 100 000,00 €  Lohja
21.6. 100 000,00 €  Turku

Avainsanat

Veikkauskeno

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ma, ke-to: klo 8–21
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pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Kuvat

Veikkauksen pelilomakkeita telineessä: Keno, Eurojackpot ja Vikinglotto.
Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli.
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