Kenon torstain ilta-arvonnasta 200 000 euron voitto Huittisiin
2.11.2026 14:39:17 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Huittisissa pelattiin onnekas Keno-rivi. Vampulan Kauppakeskuksen asiakas voitti sillä 200 000 euron suurvoiton.
Voitto tuli Kenon viime viikon torstain ilta-arvonnasta kymmenen numeron täysosumalla ja yhden euron panoksella. Onnekas rivi pelattiin Vampulan kauppakeskuksen tiskillä. Kenossa voitto määräytyy kertomalla pelatun osuman voittokerroin rivipanoksella. Kymppitasolla 10 oikein -tuloksen voittokerroin on 200 000.
Kenossa vietetään tällä viikolla korotettujen voittojen viikkoa. 2.11.-8.11. Kenon KunkkuKertoimien voitot maksetaan 30 prosenttia suurempina, jos KunkkuNumero osuu pelattuun riviin. Esimerkiksi Kenon 10-tasolla KunkkuKertoimen täysosuma antaa euron panoksella 650 000 euron voiton, kun se ilman korotusta olisi 500 000 euroa. Korotettuihin voittoihin osallistuminen edellyttää, että peliin on valittu mukaan KunkkuKertoimet. KunkkuKertoimet maksavat peliin valitun panoksen verran.
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Kenon suurimmat voitot vuonna 2026
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Päivämäärä
|Voittosumma
|Paikkakunta
|8.3.
|500 000,00 €
|Kankaanpää
|4.2.
|325 000,00 €
|Lohja
|17.2.
|250 000,00 €
|Hyvinkää
|14.8.
|250 000,00 €
|Inari
|25.5.
|250 000,00 €
|Pälkäne
|12.9.
|225 000,00 €
|Porvoo
|29.10.
|200 000,00 €
|Huittinen
|14.9.
|200 000,00 €
|Salo
|31.8.
|200 000,00 €
|Lappeenranta
|29.8.
|200 000,00 €
|Tohmajärvi
|21.7.
|200 000,00 €
|Kankaanpää
|30.3.
|200 000,00 €
|Äänekoski
|16.8.
|150 000,00 €
|Lahti
|25.8.
|100 000,00 €
|Kurikka
|9.5.
|100 000,00 €
|Orimattila
|25.4.
|100 000,00 €
|Uusikaupunki
|26.3.
|100 000,00 €
|Rauma
|19.3.
|100 000,00 €
|Mikkeli
|15.3.
|100 000,00 €
|Isokyrö
|20.2.
|100 000,00 €
|Kurikka
|26.1.
|100 000,00 €
|Joensuu
|24.1.
|100 000,00 €
|Seinäjoki
|4.3.
|100 000,00 €
|Helsinki
|3.4.
|100 000,00 €
|Lohja
|21.6.
|100 000,00 €
|Turku
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