Timo R. Stewartin Miksei kukaan tee mitään? Pohdintoja Gazan tuhosta (Gummerus) on tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon ehdokkaana
3.11.2026 11:30:00 EET | Gummerus | Tiedote
Mitä Gazan tuhosta on tärkeä tietää ja miten siitä voi puhua? Palkittu tietokirjailija, tutkija Timo R. Stewart käy läpi teoksessaan konfliktin vaiheita poliittisesta, moraalisesta ja filosofisesta näkökulmasta. Teoksen esseet rakentavat näkyviin Gazan tuhon kaaren syksystä 2023 kevääseen 2026. Stewart avaa ajatuksiaan julkisesta keskustelusta ja siitä, millaista on työkseen tutkia ja kommentoida sotaa. Miten omaksua uupumatta tuskaa aiheuttavaa tietoa ja samalla olla tunteva ihminen?
Palkintolautakunta perustelee ehdokkuutta seuraavasti: ”Gazan tilannetta kuvaavat 12 esseetä nostavat esiin moraalisia kysymyksiä. Kauhu, kansanmurha, vastuu – Miksei kukaan tee mitään? Erityisen kiinnostavaksi kirjan tekee se, että kirjoittaja on asiaan perehtynyt tutkija, mutta samaan aikaan tunteva ihminen. Riveiltä välittyy toivoton turhautuminen vallitsevaan tilanteeseen. Teos on puheenvuoro inhimillisyyden puolesta.”
Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittaja julkistetaan torstaina 26.11. Palkinnon jakaa Suomen Kirjasäätiö.
Valtiotieteiden tohtori Timo R. Stewart on poliittisen historian tutkija ja tietokirjailija, jonka erikoisaloihin kuuluvat Israel-Palestiina-konflikti, länsimaiden Lähi-idän politiikka sekä uskonnon rooli konflikteissa ja politiikassa. Stewart on työskennellyt aiemmin Ulkopoliittisessa instituutissa, ulkoministeriössä ja kansalaisjärjestöissä. Häneltä ilmestyi vuonna 2025 tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla palkittu teos Palestiina ja Israel - Historia karttoina (Gummerus). Hänen aiemmat tietokirjansa Valter Juvelius ja kadonneen arkin metsästys (Gaudeamus 2020) ja Luvatun maan lumo (Gaudeamus 2022) nousivat molemmat tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaiksi.
Timo R. Stewart: Miksei kukaan tee mitään? Pohdintoja Gazan tuhosta (Gummerus)
259 sivua
Myös äänikirjana, lukija: Timo R. Stewart. Teos ilmestyy e-kirjana 5.12.
Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:
Pauliina Pietilä, viestintäpäällikkö, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi
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Yhteyshenkilöt
Pauliina PietiläViestintäpäällikköGummerusPuh:040 7792942pauliina.pietila@gummerus.fi
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Gummerus
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
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