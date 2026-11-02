Kansallisteatteri julkistaa tulevan kauden ensi-iltoja – kevät tulvii tunteita ja keskustelunaiheita

Seitsemän veljestä peilaa tämän päivän yhteiskuntaa

Itsenäisyyden juhlavuonna Kansallisteatterin Suurella näyttämöllä nähdään Aleksis Kiven suuri suomalainen kasvutarina uutena, aikaamme osuvana tulkintana. Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyahon ohjaama ja dramatisoima Seitsemän veljestä on kertomus ihmisistä, jotka etsivät paikkaansa maailmassa, ja yhteisöstä, jonka on ratkaistava, miten kaikki mahtuvat mukaan.

Myllyahon verevä, riehakas ja myötätuntoinen tulkinta tekee täyttä oikeutta Kiven rikkaalle kielelle, huumorille ja hurjalle elämänvoimalle. Ennennäkemätön näyttelijäensemble tuo veljekset 2020-luvun Suomeen – maahan, jossa yhteinen suomalaisuus ei enää tarkoita, että kaikkien pitäisi olla samasta puusta veistettyjä. Veljesten rooleissa nähdään Youssef Asad Alkhatib, Inke Koskinen, Yosef Nousiainen, Adela Ogunbor, Jasir Osman, Otto Rokka ja Wenla Reimaluoto.

Ensi-ilta Suurella näyttämöllä 3.3.2027

Työryhmä

Näyttämöllä Youssef Asad Alkhatib, Inke Koskinen, Yosef Nousiainen, Adela Ogunbor, Jasir Osman, Heikki Pitkänen, Antti Pääkkönen, Wenla Reimaluoto ja Otto Rokka

Ohjaus ja dramatisointi Mika Myllyaho Koreografinen konsultaatio Sonya Lindfors Lavastussuunnittelu Katri Rentto Pukusuunnittelu Auli Turtiainen Valo- ja videosuunnittelu Ville Virtanen Musiikki Samuli Laiho Livevideosuunnittelu Kalle Mäkelä Naamioinnin suunnittelu Jari Kettunen

Hilma af Klint ‒ Näkymättömästä näkyväksi säteilee kauneutta ja salaperäisyyttä

Kuva: Meeri Utti, graafinen suunnittelu: Elina Vilpakka. Kollaasissa yksityiskohtia Hilma af Klintin teoksista.

Hilma af Klint (1862–1944) oli ruotsalainen taiteilija, antroposofi ja abstraktin taiteen edelläkävijä, jonka käänteentekevä tuotanto sai hänen elinaikanaan vain marginaalista huomiota. Eira Virekosken kirjoittama ja Satu Linnapuomin ohjaama Hilma af Klint ‒ Näkymättömästä näkyväksi tuo näyttämölle kauneutta ja salaperäisyyttä säteilevän esityksen taiteilijasta, jonka merkitys tunnustettiin vasta vuosikymmeniä hänen kuolemansa jälkeen.

Tuore näyttämöteos ei ole perinteinen henkilökuva tai elämäkerta, vaan merkittävän taiteilijan elämästä ja taiteesta inspiroitunut oodi elämän, kuoleman ja taiteen mysteereille. Se on kuvaus väsymättömästä tutkijasta ja taiteilijasta aikakaudella, jolla miehet pitivät valtaa ja tiukat sovinnaissäännöt määrittelivät ihmisen paikan maailmassa. Pääroolissa esiintyy valovoimainen Kristiina Halttu.

Kantaesitys Pienellä näyttämöllä 4.3.2027

Työryhmä

Rooleissa Kristiina Halttu, Heli Hyttinen, Pirjo Määttä, Taisto Oksanen, Ilja Peltonen, Sari Puumalainen ja Marja Salo

Muusikko Susanna Syrjäläinen (sello)

Teksti Eira Virekoski Ohjaus Satu Linnapuomi Lavastus-, puku- ja videosuunnittelu Tinja Salmi Valo- ja videosuunnittelu Kalle Ropponen Musiikki ja äänisuunnittelu Pauli Riikonen Naamioinnin suunnittelu Minttu Minkkinen

EX – komedia parisuhteen metaboliasta

Kuva: Saara Autere, graafinen suunnittelu: Marko Kovero

Nyky-Euroopan johtaviin näytelmäkirjailijoihin lukeutuvan Marius von Mayenburgin EX kertoo perheestä, joka on ulkoisesti täydellinen mutta todellisuudessa jotain muuta.

Sibylle (Aksa Korttila) ja Daniel (Pyry Nikkilä) ovat lääkäri-arkkitehti-pari. Menestyvän perheen pariskunnan kulissit seisovat ylväästi pystyssä, mutta jokin hiertää Danielin ja Sibyllen välejä. Eräänä yönä pariskunnan luo saapuu yllättäen Franziska (Annika Poijärvi), Danielin entinen naisystävä. Eläinkaupan myyjänä työskentelevä Franziska on riidan päätteeksi eronnut miesystävästään ja kertoo olevansa yösijaa vailla. Edessä on ilta, joka vääjäämättä menee tunteisiin.

Älykäs mutta hillitön psykologinen kamarinäytelmä tarjoaa intensiivistä näyttelijöiden teatteria parhaasta päästä. Esityksen ohjaa Janne Reinikainen.

Suomen kantaesitys Taivassalissa 11.3.2027

Esitysoikeus Agency North / Colombine Teaterförlag

Työryhmä

Rooleissa Aksa Korttila, Pyry Nikkilä ja Annika Poijärvi



Teksti Marius von Mayenburg Ohjaus Janne Reinikainen Suomennos Jukka-Pekka Pajunen Dramaturgi Eva Buchwald Lavastussuunnittelu Anni Hernetkoski Pukusuunnittelu Auli Turtiainen Valosuunnittelu Mateus Manninen Äänisuunnittelu Jani Peltola Naamioinnin suunnittelu Petra Kuntsi

Kimberly-kimalaisen lento on valloittava satu lentämisen riemusta

Kuvitus: Maiju Viljanen, graafinen suunnittelu: Elina Vilpakka

Pieni kimalainen nimeltään Kimberly joutuu kesken keväisen lentonsa tutkijan nappaamaksi. Hän päätyy lasipurkkiin ja kummalliseen paikkaan, jossa hän kuulee ihmisten hämmentäviä käsityksiä kimalaisista. Kun Kimberly saa tietoonsa, että kimalaisten lento on ”aerodynaaminen mahdottomuus”, joutuu hän kriisiin.

Kimberly-kimalaisen lumoava kasvutarina kertoo itseensä uskomisen tärkeydestä ja siitä, kuinka ulkopuolelta tulevat määrittelyt voivat vaikuttaa meihin lannistavalla tavalla. Nukketeatteria ja perinteistä näyttelijäntyötä yhdistelevä esitys kuvittelee, miltä ihminen voisi näyttää ja kuulostaa kimalaisen näkökulmasta ja päinvastoin. Samalla se muistuttaa, kuinka tärkeä vastuu meillä ihmisillä on luonnosta, johon me itsekin kuulumme.

Esitys on tehty yhteistyössä Teatteri Hevosenkengän kanssa. Vuonna 1975 perustettu Teatteri Hevosenkenkä on tehnyt yli viisikymmentä vuotta palkittua lastenteatteria. Kimberly-kimalaisen lento juhlistaa Kansallisteatterin ja Teatteri Hevosenkengän yhteistä taivalta, joka alkoi esityksellä Mestaritontun seikkailut Willensaunassa vuonna 1976.

Ensi-ilta Maalaamosalissa 17.3.2027

Suosittelemme esitystä 3‒8-vuotiaille.

Esityksen valmistumista on tukenut Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Työryhmä

Näyttämöllä Eero Ojala ja Hanna Raiskinmäki

Käsikirjoitus ja ohjaus Niina Sillanpää Dramatisointi Minna Leino Visuaalinen suunnittelu K. Rasila Valosuunnittelu Ville Virtanen Nukkejen ja pukujen valmistus Fanni Lieto Musiikki ja äänisuunnittelu Tommi Lindell (Tmi Synzataxi)

Jukka Lindströmin stand up -show Vallaton tasavalta Pienellä näyttämöllä

Kuva: Kasper Kähkönen, graafinen suunnittelu: Mika Hokkanen

Jukka Lindström on seurannut kotimaan politiikkaa ja maailman menoa television satiiriohjelmien penkiltä yli kymmenen vuoden ajan. Nyt Lindström jättää puvun ja kravatin tv-studiolle, vaihtaa vapaalle ja palaa juurilleen stand up -komiikan pariin.

Vallaton tasavalta on Lindströmin uusi stand up -show kuluneesta hallituskaudesta, yhteisten asioiden hoitamisen vaikeudesta ja vähän muustakin. Jukka Lindström on tullut tunnetuksi Ylen uutissatiirien Kovan viikon illan ja Noin viikon uutisten isäntänä ja pääkäsikirjoittajana.

Pienellä näyttämöllä 5.2.2027 alkaen

Etsivät tutkii haukatun omenan ja kadonneen solmion arvoitusta

Kuva: Juho Rahijärvi

Etsivät on fyysistä komiikkaa ja nykysirkusta yhdistävä lastenteatteriesitys, joka sai ensi-iltansa syksyllä 2024. Sanattoman komiikan taiturit Marc Gassot ja Kalle Lehto toimivat omaperäisinä etsivinä seikkailussa, jossa dekkarigenre nyrjähtää odottamattomille sivupoluille.

Esitys seikkailee surrealistisessa maailmassa, jossa mikään ei ole kuten odottaa saattaa. Tapauksia, kuten haukatun omenan ja kadonneen solmion arvoitusta, tutkiessaan etsivät kohtaavat erilaisia haasteita ja ajautuvat hassuihin tilanteisiin niitä selvittäessään. Työpäivänsä aikana kaksikko kaahailee ratkomaan kuvitteellisia rikoksia ja haaveilee saavansa mestarivarkaan kiinni.

Suosittelemme esitystä yli 5-vuotiaille.

Pienellä näyttämöllä 20.2.2027 klo 15.00 ja 17.00

Työryhmä

Esiintyjät Marc Gassot, Kalle Lehto

Ohjaus Sanna Silvennoinen

Valosuunnittelu Juho Rahijärvi

Äänisuunnittelu Josu Mämmi

Pukusuunnittelu Kati Autere

Tuotanto Circo Aereo & Race Horse Company

Suuri naistenpäivän juhlakonsertti soi Suurella näyttämöllä

Kuva: Tanja Ahola

Anna-Mari Kähärän kokoama ja säveltämä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, runoutta ja kuoromusiikkia juhlistava liikkuva kuoroteos Kaikki naiset älkööt tehkö käsitöitä palaa Kansallisteatterin näyttämölle. Teos kantaesitettiin samassa paikassa Minna Canthin 175-vuotisjuhlavuonna 2019, ja se perustuu Canthin kirjeisiin. Koreografian on suunnitellut Sonya Lindfors.

Teoksen esittävät KYN johtajanaan Kaija Viitasalo ja Philomela johtajanaan Anna Gallon. Canthin roolissa nähdään näyttelijät Kristiina Halttu ja Cécile Orblin.

Konsertissa kantaesitetään filosofi Hannah Arendtin runoihin sävelletty kuoroteos. What remains -kokoelman runot löydettiin Yhdysvaltain kongressin kirjastosta vuonna 2011. Teoksen esittää sekakuoro Grex Musicus johtajanaan Kirsi Tunkkari. Säveltäjä ja teologi Jussi Tuurna valottaa Arendtin ajatuksia arkipäiväisen pahan ilmiöistä.

Konsertissa nähdään otteita myös kirjailija, dokumentaristi Elina Hirvosen ja toimittaja, dokumentaristi Shakiba Adilin dokumenttielokuvasta The Secret Reading Club of Kabul sekä kuullaan elokuvassa esiintyvien afgaaninaisten päiväkirjamerkintöihin pohjautuva sävellys. Tekijät myös esittelevät elokuvan.

Illan solistivieraina esiintyvät Vuokko Hovatta ja Janne Marja-Aho.

​​​​​​​Konsertin järjestää Sublime Music Agency Oy.

Suurella näyttämöllä sunnuntaina 7.3.2027 klo 18:00

Jatkavien ja palaavien esitysten lippuja avattu myyntiin

Myös jatkavien ja palaavien esitysten lippuja on avattu myyntiin. Uutuusesitysten rinnalla kevätkauden ohjelmistossa nähdään Toinen tasavalta (Esa Leskinen), Viidakon villit naiset (Kristian Smeds), Lady T (Tiina Puumalainen), Nämä juhlat jatkuvat vielä (ohj. Laura Mattila), Lapin faarao (Kristian Smeds), Taru hohtavasta helmestä (ohj. Satu Linnapuomi, kantaesitys 18.11.), Mirdja (ohj. Liila Jokelin, kantaesitys 25.11.) ja Starman (ohj. Raila Leppäkoski).

P.S. Olemme vaihtamassa tiedoteohjelmistoamme loppuvuoden aikana. Yhteystietojen siirron pitäisi sujua kuin tanssi, mutta tekniikka on joskus kummallista. Olethan yhteydessä, jos havahdut siihen, ettet saa meiltä tiedotteita marras- ja joulukuussa😉 karoliina.masalin@kansallisteatteri.fi