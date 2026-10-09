KahviKaveri täydentää Ruohiksen palvelutarjonnan
3.11.2026 08:57:00 EET | Antilooppi Ky | Tiedote
KahviKaveri avasi myymälänsä Ruohiksessa 2.11. ja tuo uuden toimijan korttelikeskuksen viimeiseen vapaaseen liiketilaan. Avaus vahvistaa Ruohiksen asemaa Ruoholahden monipuolisena palvelukeskittymänä.
Ruohiksen palvelut laajenevat marraskuussa, kun kahveihin, kahvikoneisiin ja kahvielämyksiin erikoistunut KahviKaveri avasi myymälänsä korttelikeskuksen ensimmäisessä kerroksessa 2.11. Vuonna 2010 perustettu yritys toimii 14 Euroopan maassa ja tarjoaa kuluttajille ja yrityksille yli 3 500 kahviin liittyvää tuotetta. Ruohiksen myymälä tuo alueelle asiantuntevaa palvelua, laajan valikoiman ja uusia ratkaisuja erilaisiin kahvihetkiin.
”Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että Ruohiksen tarjonta monipuolistuu uuden toimijan myötä. KahviKaveri tukee erinomaisesti tavoitettamme tarjota arjen helppoutta ja monipuolisia palveluja sekä alueen asukkaille että siellä työskenteleville. On hienoa nähdä, miten korttelin kokonaisuus täydentyy ja palvelee lähiympäristöään entistä paremmin”, sanoo Juha Mäkelä, Antiloopin apulaisjohtaja, Kauppa ja palvelut.
Ruohiksessa arjen asioinnit hoituvat saman katon alla. Päivittäistavara- ja kodin hankintoihin palvelevat K-Citymarket, K-Rauta, Tokmanni, JYSK, Normal, Country White ja kukkakauppa Urban Green. Hyvinvoinnin ja henkilökohtaisen palvelun tarjontaa täydentävät Apteekki, ELIXIA, Liikku, Hiusfashion ja Synsam. Lemmikkien tarpeisiin vastaa Musti ja Mirri. Korttelikeskuksessa toimivat lisäksi Alko, Fida secondhand, 24 Pesula ja Carwash. Arkea sujuvoittavat myös pakettiautomaatit, TalletusOtto-automaatti ja kierrätyspiste.
Ruohiksen myynnin ja kävijämäärän kehitys osoittaa, että uudistunut korttelikeskus on vakiinnuttanut paikkansa osana Ruoholahden arkea. Ruohiksen kolme ensimmäistä kvartaalia on ollut erittäin menestyksekäs: Ruohiksen tammi-syyskuun myynti nousi 9 prosentilla 65,3 miljoonaan euroon ja kävijämäärä kasvoi 2,7 miljoonaan kävijään kasvaen yli 18 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Ruohis on täyteen vuokrattu.
Yhteisöllisyys keskiössä – joulutapahtuma marraskuussa avaa joulukauden
Antilooppi kehittää Ruohista aktiivisesti sekä korttelikeskuksena että yhteisöllisenä palvelukeskittymänä. Vuorovaikutus ympäröivän kaupunginosan kanssa näkyy Ruohiksen tapahtumissa ja tavassa, jolla korttelikeskus palvelee alueen arkea.
Ruohiksen joulunavaustapahtuma järjestetään lauantaina 21.11. Tapahtuma kutsuu alueen asukkaat, yrittäjät ja työntekijät nauttimaan joulun tunnelmasta ja korttelikeskuksen palveluista jouluhankintojen lomassa.
”Meille on todella tärkeää, että kiinteistömme ovat osa elävää kaupunkiympäristöä. Ruohis on tästä erinomainen esimerkki. Haluamme luoda paikan, joka tukee hyvää arkea ja edistää alueen elinvoimaisuutta”, Mäkelä painottaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha MäkeläApulaisjohtaja, Kauppa & Palvelutjuha.makela@antilooppi.fi
Tuomas SahiToimitusjohtajaPuh:+358 400 907 877tuomas.sahi@antilooppi.fi
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Antilooppi
Antilooppi on suomalainen toimistokiinteistöihin keskittynyt vastuullinen kiinteistönomistaja. Kehitämme omistamiamme kohteita vastuullisesti ja pitkäjänteisesti yhdessä asiakkaiden kanssa. Kiinteistö on aina tiiviissä vuorovaikutuksessa lähiympäristönsä kanssa – meille on erityisen tärkeää kehittää paitsi kiinteistöä myös sen palveluja ja lähialueita entistä toimivammaksi. Tunnetuimpia Antiloopin kiinteistöistä ovat Ympyrätalo ja historiallinen entinen HOK Elannon kiinteistö Siltasaari 10 ja muut Hakaniemen ja Hämeentien maamerkkirakennukset, Merikortteli Punavuoressa sekä Kiilakortteli Ruoholahdessa. Kaikkiaan meillä on vuokrattavaa tilaa noin 400 000 m2. euroa. Antiloopin omistavat suomalainen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja ruotsalainen eläkevakuutusyhtiö AMF Tjänstepension AB.
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