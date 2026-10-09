KahviKaveri täydentää Ruohiksen palvelutarjonnan

Ruohiksen palvelut laajenevat marraskuussa, kun kahveihin, kahvikoneisiin ja kahvielämyksiin erikoistunut KahviKaveri avasi myymälänsä korttelikeskuksen ensimmäisessä kerroksessa 2.11. Vuonna 2010 perustettu yritys toimii 14 Euroopan maassa ja tarjoaa kuluttajille ja yrityksille yli 3 500 kahviin liittyvää tuotetta. Ruohiksen myymälä tuo alueelle asiantuntevaa palvelua, laajan valikoiman ja uusia ratkaisuja erilaisiin kahvihetkiin.

”Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että Ruohiksen tarjonta monipuolistuu uuden toimijan myötä. KahviKaveri tukee erinomaisesti tavoitettamme tarjota arjen helppoutta ja monipuolisia palveluja sekä alueen asukkaille että siellä työskenteleville. On hienoa nähdä, miten korttelin kokonaisuus täydentyy ja palvelee lähiympäristöään entistä paremmin”, sanoo Juha Mäkelä, Antiloopin apulaisjohtaja, Kauppa ja palvelut.

Ruohiksessa arjen asioinnit hoituvat saman katon alla. Päivittäistavara- ja kodin hankintoihin palvelevat K-Citymarket, K-Rauta, Tokmanni, JYSK, Normal, Country White ja kukkakauppa Urban Green. Hyvinvoinnin ja henkilökohtaisen palvelun tarjontaa täydentävät Apteekki, ELIXIA, Liikku, Hiusfashion ja Synsam. Lemmikkien tarpeisiin vastaa Musti ja Mirri. Korttelikeskuksessa toimivat lisäksi Alko, Fida secondhand, 24 Pesula ja Carwash. Arkea sujuvoittavat myös pakettiautomaatit, TalletusOtto-automaatti ja kierrätyspiste.

Ruohiksen myynnin ja kävijämäärän kehitys osoittaa, että uudistunut korttelikeskus on vakiinnuttanut paikkansa osana Ruoholahden arkea. Ruohiksen kolme ensimmäistä kvartaalia on ollut erittäin menestyksekäs: Ruohiksen tammi-syyskuun myynti nousi 9 prosentilla 65,3 miljoonaan euroon ja kävijämäärä kasvoi 2,7 miljoonaan kävijään kasvaen yli 18 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Ruohis on täyteen vuokrattu.

Yhteisöllisyys keskiössä – joulutapahtuma marraskuussa avaa joulukauden

Antilooppi kehittää Ruohista aktiivisesti sekä korttelikeskuksena että yhteisöllisenä palvelukeskittymänä. Vuorovaikutus ympäröivän kaupunginosan kanssa näkyy Ruohiksen tapahtumissa ja tavassa, jolla korttelikeskus palvelee alueen arkea.

Ruohiksen joulunavaustapahtuma järjestetään lauantaina 21.11. Tapahtuma kutsuu alueen asukkaat, yrittäjät ja työntekijät nauttimaan joulun tunnelmasta ja korttelikeskuksen palveluista jouluhankintojen lomassa.

”Meille on todella tärkeää, että kiinteistömme ovat osa elävää kaupunkiympäristöä. Ruohis on tästä erinomainen esimerkki. Haluamme luoda paikan, joka tukee hyvää arkea ja edistää alueen elinvoimaisuutta”, Mäkelä painottaa.