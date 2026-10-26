KUTSU: Tule kuulemaan mitä mieltä suomalaiset ovat tieteestä

Tutkimuksesta ilmenevät muun muassa kansalaisten näkemykset tieteen asemasta, merkityksestä ja hyödyllisyydestä sekä luotetuimmista tutkijoista. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan tutkimuksen keskeisistä tuloksista.

Aika: Torstai 12.11. 2026 klo 8.15–10.30

Paikka: Musiikkitalon ravintola, Mannerheimintie 13a, 00100 Helsinki

Tilaisuus alkaa klo 8.15 kahvilla ja aamiaisella. Avauspuheenvuoron esittää klo 9.00 Tieteen tiedotus ry:n puheenjohtaja, professori Esa Väliverronen. Suomen eduskunnan tutkijoiden ja kansanedustajien seuran eli Tutkaksen puheenjohtaja kansanedustaja Veronika Honkasalo esittää kommenttipuheenvuoron. Paneelikeskustelussa tutkimuksen tuloksia pohtivat professori Anu Koivunen, Suomen Kuvalehden politiikan toimittaja Robert Sundman ja Tiedebarometria julkaisevan Tieteen tiedotuksen hallituksen jäsen Johanna Vuorelma. Paneelin puheenjohtajana toimii Tiede-lehden päätoimittaja Tanja Vasama.

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