Tieteen tiedotus ry

KUTSU: Tule kuulemaan mitä mieltä suomalaiset ovat tieteestä

2.11.2026 18:11:00 EET | Tieteen tiedotus ry | Kutsu

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Tieteen tiedotus ry julkistaa 12.11. Tiedebarometri-tutkimuksen, joka kertoo suomalaisten suhtautumisesta tieteeseen ja tieteellis-tekniseen kehitykseen.

Tutkimuksesta ilmenevät muun muassa kansalaisten näkemykset tieteen asemasta, merkityksestä ja hyödyllisyydestä sekä luotetuimmista tutkijoista. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan tutkimuksen keskeisistä tuloksista.

Aika: Torstai 12.11. 2026 klo 8.15–10.30

Paikka: Musiikkitalon ravintola, Mannerheimintie 13a, 00100 Helsinki

Tilaisuus alkaa klo 8.15 kahvilla ja aamiaisella. Avauspuheenvuoron esittää klo 9.00 Tieteen tiedotus ry:n puheenjohtaja, professori Esa Väliverronen. Suomen eduskunnan tutkijoiden ja kansanedustajien seuran eli Tutkaksen puheenjohtaja kansanedustaja Veronika Honkasalo esittää kommenttipuheenvuoron. Paneelikeskustelussa tutkimuksen tuloksia pohtivat professori Anu Koivunen, Suomen Kuvalehden politiikan toimittaja Robert Sundman ja Tiedebarometria julkaisevan Tieteen tiedotuksen hallituksen jäsen Johanna Vuorelma. Paneelin puheenjohtajana toimii Tiede-lehden päätoimittaja Tanja Vasama.

Tarjoilun arvioimiseksi ja hävikin vähentämiseksi pyydämme teiltä lmoittautumaan tähän verkko-osoitteeseen 5.11. mennessä.

Lisätietoja:

  • professori Esa Väliverronen, Helsingin yliopisto, p. 040 742 5293 ja
  • Tieteen tiedotus ry:n sihteeri, Vesa Varpula, p. 029 533 5131.

Tietoja julkaisijasta

Tieteen tiedotus ry:n tiedottaa tieteellisestä tutkimuksesta ja sen tuloksista.

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