Kotipizza uudistaa juomavalikoimaansa: NOCCO-juomat kaikkiin ravintoloihin

Kotipizza laajentaa juomavalikoimaansa tuomalla NOCCO-juomat kaikkiin ravintoloihinsa Suomessa. Valtakunnallinen valikoimauudistus tuo asiakkaiden saataville kaksi suosittua makua, Berruban ja Focus Colan, jotka täydentävät ketjun nykyistä virvokejuomavalikoimaa.

Juomavalikoimalla on yhä suurempi merkitys osana kokonaisvaltaista ravintolakokemusta ja ruuan makupariksi valitaankin ensisijaisesti käyttöhetkeen sopiva oma lempibrändi. Myös Kotipizzan tuotevalikoimaa kehitetään jatkuvasti huomioiden ruokailuhetkien monipuolistuminen sekä asiakkaiden odotukset.

’’Haluamme tarjota asiakkaillemme vaihtoehtoja, jotka sopivat erilaisiin tilanteisiin ja mieltymyksiin. NOCCO on tunnettu brändi, joka täydentää juomavalikoimaamme luontevasti ja tuo pizzahetkeen uusia juomavaihtoehtoja’’, kertoo Kotipizzan markkinointipäällikkö Alina Nikkarikoski.

Kaikista Kotipizza-ravintoloista löytyy marraskuusta alkaen uudet tuotteet: NOCCO Berruba sekä NOCCO Focus Cola. Valtakunnallinen saatavuus tekee tuotteista helposti saavutettavia niin paikan päällä syöville kuin, on the go - ja kotiinkuljetusasiakkaille.

’’Pizzahetki on tänä päivänä monenlainen. Se voi olla nopea lounas, rento koti-ilta tai yhteinen hetki ystävien kanssa. Haluamme tarjota asiakkaille valinnanvaraa ja vaihtoehtoja erilaisiin makuihin ja hetkiin’’, Alina kuvailee.

NOCCO-juomat tulevat myyntiin yli 300 Kotipizza-ravintolaan ympäri Suomen 3.11.2026 alkaen.