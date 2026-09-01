Aarikka

Aarikan arvostetut designlahjavinkit pukinkonttiin

5.11.2026 13:42:43 EET | Aarikka | Artikkeli

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Kotimainen design on vastaanottajalleen arvokas ja ajaton joululahja. Kokosimme Aarikan uusimmista designesineistä, koruista ja vaatteista viisi joululahjaideaa – Pipe-kynttiläjalka, pallokynttilät, Pikkupässi, Erin-neule ja Lydia-korvakorut. Ne tuovat saajalleen iloa vuosiksi eteenpäin. Lisätietoja tuotteista: www.aarikka.com.

Aarikka_Pikkupässi
Aarikan designjoululahjat kunnioittavat saajaansa. Aarikan valitsemat joululahjavinkit ovat Pikkupässi, Pipe-kynttiläjalat, pallokynttilät, Erin-neule ja Lydia-korvakorut.

Aarikan Pipe-sarjan designkynttiläjalat
Pipe-kynttiläjalka on upea designesine, jonka on suunnitellut palkittu muotoilija Magnus Löfgren. Pipe-kynttilänjalkoja on saatavana kolmessa eri korkeudessa – 10 cm, 14 cm ja 19 cm sekä adventtikynttelikkönä – kullan- ja hopeanvärisenä. Pipe-kynttiläjalkojen hinnat ovat alkaen 45 euroa. 

Aarikan pallokynttilän paluu
Minimalistisen Pipe-kynttiläjalan inspiraation lähteenä on ollut Timo Sarpanevan 1960-luvulla Aarikalle suunnittelema pieni pallokynttilä, joka palaa nyt Aarikan mallistoon. Kuuden pallokynttilän pakkaus sopii lahjaksi sellaisenaan tai yhdessä Pipe-kynttiläjalan kanssa. Pallokynttiläpakkauksen hinta on 25 euroa.

Aarikan Pikkupässi metsänvihreässä uutuusvärissä
Suomalaisen sisun symboliksi syntynyt Aarikan designklassikko, Pikkupässi, on rakastettu joululahja. Kaija Aarikan vuonna 1973 suunnitteleman Pässin ainutlaatuinen muotokieli kestää sukupolvelta toiselle. Ikonisen Pikkupässin tämän vuoden erikoisväri on metsänvihreä. Pikkupässi on valmistettu männystä, koivusta ja pyökistä käsityönä Suomessa, ja sen hinta on 420 euroa.

Lämpimät ja pörröiset Aarikan Pässi-kuvioiset neuleet
Aarikan syysmalliston Erin-neuleissa on kudottu kuosi, jossa toistuu ikoninen Pässi. Pääosin kid mohairista (55 %) ja villasta (15 %) valmistetussa klassisen kauniissa neuleessa on hieman laskettu olkalinja ja pyöreä pääntie. Erin-neuletta on saatavana luonnonvalkoisena ja mustana 209 euron hintaan.

Joulunpunaiset ja leikkisät Aarikan Lydia-korvakorut
Kotimaista käsityötä olevissa Lydia-korvakoruissa on erikokoiset puu- ja lasihelmet, jotka luovat koruun kaunista kerroksellisuutta yhdessä pinnoitetun messinkirenkaan kanssa. Viininpunainen ja kulta ovat jouluinen ja elegantti väriyhdistelmä. Lydia-korvakorujen hinta on 60 euroa.

Tuotteet ovat myynnissä: www.aarikka.com

Liitteenä valokuvat Aarikan joululahjavinkeistä – Pikkupässi, Pipe-kynttiläjalka, pallokynttilä, Erin-neule, Lydia-korvakorut.

Lisätiedot ja kuvauslainat: markkinointijohtaja Amanda Sandström, amanda.sandstrom@martinex.fi

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Aarikka_Pikkupässi
Aarikan designjoululahjat kunnioittavat saajaansa. Aarikan valitsemat joululahjavinkit ovat Pikkupässi, Pipe-kynttiläjalat, pallokynttilät, Erin-neule ja Lydia-korvakorut.
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Aarikka_Pipe-adventtikynttelikkö
Aarikan Pipe-adventtikynttelikkö
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Aarikka_Pipe-kynttilänjalka_10cm
Aarikan Pipe-kynttiläjalka 10 cm
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Aarikka_Pipe-kynttilänjalka_14cm
Aarikan Pipe-kynttiläjalka 14 cm
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Aarikka_Pipe-kynttilänjalka_19cm
Aarikan Pipe-kynttiläjalka 19 cm
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Aarikka_Pallokynttilät
Aarikan pallokynttilät
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Aarikka_Erin-neulepaita_Pässi_luonnonvalkoinen
Aarikan Erin-neule
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Aarikka_Erin-neulepaita_Pässi_musta
Aarikan Erin-neule
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Aarikka_Lydia-korvakorut
Aarikan Lydia-korvakorut
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Aarikka_Lydia-korvakorut
Aarikan Lydia-korvakorut
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