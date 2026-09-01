Aarikan arvostetut designlahjavinkit pukinkonttiin

Aarikan Pipe-sarjan designkynttiläjalat

Pipe-kynttiläjalka on upea designesine, jonka on suunnitellut palkittu muotoilija Magnus Löfgren. Pipe-kynttilänjalkoja on saatavana kolmessa eri korkeudessa – 10 cm, 14 cm ja 19 cm sekä adventtikynttelikkönä – kullan- ja hopeanvärisenä. Pipe-kynttiläjalkojen hinnat ovat alkaen 45 euroa.



Aarikan pallokynttilän paluu

Minimalistisen Pipe-kynttiläjalan inspiraation lähteenä on ollut Timo Sarpanevan 1960-luvulla Aarikalle suunnittelema pieni pallokynttilä, joka palaa nyt Aarikan mallistoon. Kuuden pallokynttilän pakkaus sopii lahjaksi sellaisenaan tai yhdessä Pipe-kynttiläjalan kanssa. Pallokynttiläpakkauksen hinta on 25 euroa.

Aarikan Pikkupässi metsänvihreässä uutuusvärissä

Suomalaisen sisun symboliksi syntynyt Aarikan designklassikko, Pikkupässi, on rakastettu joululahja. Kaija Aarikan vuonna 1973 suunnitteleman Pässin ainutlaatuinen muotokieli kestää sukupolvelta toiselle. Ikonisen Pikkupässin tämän vuoden erikoisväri on metsänvihreä. Pikkupässi on valmistettu männystä, koivusta ja pyökistä käsityönä Suomessa, ja sen hinta on 420 euroa.

Lämpimät ja pörröiset Aarikan Pässi-kuvioiset neuleet

Aarikan syysmalliston Erin-neuleissa on kudottu kuosi, jossa toistuu ikoninen Pässi. Pääosin kid mohairista (55 %) ja villasta (15 %) valmistetussa klassisen kauniissa neuleessa on hieman laskettu olkalinja ja pyöreä pääntie. Erin-neuletta on saatavana luonnonvalkoisena ja mustana 209 euron hintaan.

Joulunpunaiset ja leikkisät Aarikan Lydia-korvakorut

Kotimaista käsityötä olevissa Lydia-korvakoruissa on erikokoiset puu- ja lasihelmet, jotka luovat koruun kaunista kerroksellisuutta yhdessä pinnoitetun messinkirenkaan kanssa. Viininpunainen ja kulta ovat jouluinen ja elegantti väriyhdistelmä. Lydia-korvakorujen hinta on 60 euroa.

Tuotteet ovat myynnissä: www.aarikka.com

Liitteenä valokuvat Aarikan joululahjavinkeistä – Pikkupässi, Pipe-kynttiläjalka, pallokynttilä, Erin-neule, Lydia-korvakorut.

Lisätiedot ja kuvauslainat: markkinointijohtaja Amanda Sandström, amanda.sandstrom@martinex.fi